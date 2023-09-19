«Некоторые иностранцы с опаской ехали в Москву, но мы развенчали мифы о России»

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему россияне не смогут поехать на Олимпиаду в Париже — 2024, несмотря на допуск в нейтральном статусе. Также Вдовин рассказал, как ему удалось организовать в Москве крупный международный турнир Grand Skate Tour с участием 200 иностранных спортсменов из 41 страны и развеять предрассудки о России. В частности, соревнования посетил известный американец Кишод Джонсон, который исполнил исторический трюк на памятнике Ленину.

«С трудом верится, что россиян допустят до Олимпийских игр в Париже»

— Российских скейтбордистов неожиданно допустили на международные турниры в нейтральном статусе. Как вы отреагировали на это решение?

— Радость от этого решения относительная, поскольку шансов отобраться на Олимпийские игры в Париже у нас нет: пропустив соревнования, ты теряешь баллы безвозвратно. К тому же нас допускают без флага, и решение это пока промежуточное.

В дальнейшем будут опубликованы критерии, которые позволят нашим спортсменам участвовать в международных турнирах с января 2024 года.

Несмотря на все это, конечно, для ребят важно кататься в конкурентной среде, чтобы развиваться и достигать максимума возможностей. Этого они были лишены в последний год. Так что в целом спокойно и позитивно относимся к решению о допуске.

— Может, для россиян сделают исключение и организуют дополнительные соревнования, чтобы была возможность попасть на Игры?

— Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа. На мой взгляд, МОК действует по принципу «шаг вперед — два шага назад».

— Изменится ли система подготовки наших скейтбордистов в связи с допуском на соревнования? Будут ли дополнительные сборы?

— Дополнительные сборы — да, это то, что нас сильно волнует. В январе-феврале 2024 года должен пройти чемпионат мира в Шардже. Возможно, мы заедем туда за три-четыре недели до мероприятия, чтобы привыкнуть к скейт-парку, где будут проходить соревнования, и показать на турнире высокий класс.

— Улучшилось ли настроение лидера сборной России Ивона Мартинеза, который сменил спортивное гражданство с американского на российское еще до начала всех санкций, а потом остался без международных соревнований?

— Ивон рад, потому что он получит возможность развиваться. У него все для этого есть. Ивон — по-прежнему член сборной России и участвует в наших мероприятиях. Он выиграл прошлогоднюю Спартакиаду сильнейших в обеих дисциплинах, занял третье место на Grand Skate Tour (GST). Ждем его на чемпионате России, который через месяц пройдет в Кисловодске.

Мартинез прогрессирует — его уровень катания действительно высок. И, наверное, больше всего у меня вызывает сожаление и чувство несправедливости тот факт, что Ивон и Саша Гусев (стал двукратным чемпионом России в 13-летнем возрасте — «Газета.Ru»), которые очень серьезно вкладывались в то, чтобы стать олимпийцами, лишены этой возможности. Тем не менее Ивон по-прежнему с радостью участвует в наших мероприятиях. Мы с ним одна команда.

— Если бы скейтбординг не стал олимпийским видом спорта и не находился сейчас под контролем МОК, то россияне могли бы всегда участвовать во всех соревнованиях?

— Да, возможно. К тому же на ряд коммерческих международных соревнований россиян по-прежнему допускают. В прошлом году наши ребята выступали в Чехии, во Франции. Но где-то политическое давление слишком серьезно или же просто местные чиновники страхуются от возможных неприятностей и нападок. Например, всемирно известная серия FISE не смогла позвать россиян на свое основное мероприятие в Монпелье, хотя мы дружим с организаторами много лет.

Исполнительный директор FISE Оливье Паскаль (участник нашего первого турнира Grand Skate Tour в 2019 году в Нижнем Новгороде) хотел видеть россиян, но мэрия Монпелье сказала «Давайте-ка обойдемся без русских».

Естественно, получая основное финансирование от этой мэрии, они были вынуждены согласиться.

«Как сказал участник Игр в Токио: «Мне нравится, что мы нарушили нормы и приехали в Москву»

— Недавно вы организовали в Парке Горького международный турнир Grand Skate Tour, на который приехали участники из 41 страны, в том числе из США и Европы. Насколько сложно было провести такое мероприятие в Москве в 2023 году?

— Мы предпочитаем называть GST не турниром, а фестивалем. Турнир — это чисто спортивное явление. А в нашем случае большую роль играла еще и культурная, и образовательная части.

В рамках GST проходил форум с лекциями, дискуссиями, практикумами. Ребята могли получить знания в самых разных областях — от фотографии и видеосъемки до судейства и тренерства, от строительства скейтпарков до создания скейт-бренда.

Действовать в культурной плоскости нам проще, чем в чисто спортивной, поскольку в спорте присутствует диктат Международного олимпийского комитета (МОК) — и он очень выражен.

Даже дружественная по отношению к нам Международная федерация скейтбординга (World Skate) долго не могла допустить россиян до соревнований, хотя очень хотела. По этой причине GST проводился по линии департамента культуры города Москвы и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Как сказал один из наших спортсменов — участник Олимпиады в Токио и, скорее всего, будущий участник Игр в Париже Даллас Оберхольцер из ЮАР:

«Скейтбордисты известны тем, что могут нарушить какие-то нормы. И мне нравится, что мы нарушили их и приехали в Москву. Нас объединяет скейтбординг, и мы не собираемся думать о политике».

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У нас были представители США, стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, всех стран СНГ и БРИКС — порядка 200 иностранцев. В других видах спорта было бы сложно представить, чтобы люди из всех этих стран приехали сейчас в Россию на соревнования.

На большинстве других международных соревнований, которые сейчас проводятся в России, выступают иностранцы, которые не являются элитой в своем виде спорта и в своей стране. Но я сейчас нахожусь в Лозанне и наблюдаю за очередным этапом отбора на Олимпийские игры в Париже, и очень рад видеть там нескольких ребят с GST.

Наша победительница — Жасмин Альварес из Колумбии — точно отберется на Игры-2024.

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Среди мужчин двукратный победитель GST — аргентинец Матиас Дель Ольо — вчера вышел в 1/4 финала, здесь же наши друзья из самых разных стран — Бразилии, Саудовской Аравии, Болгарии.

Также мы сделали акцент на приглашении участников из тех стран, где есть скейтбординг, но отсутствует финансирование или вообще нет национальной федерации. GST является единственной площадкой, где эти ребята могут заявить о себе. Таким образом, российский турнир объединил в Парке Горького спортсменов из мирового топа и подающих надежды скейтбордистов.

— Кажется, что в Москве больше нет сейчас мероприятий, которые собрали бы такое количество иностранцев — из 41-й страны?

— Нет. И я думаю, что в следующем году мы привезем еще больше.

В 2022 году участвовали представители 28 стран, в этом — 41-й. Будем прибавлять каждый год. Это отличный способ показать Москву за рубежом сейчас, когда показать ее не так-то просто.

Комментарии в соцсетях и многочисленные публикации в СМИ по всему миру — это заслуженная оценка нашей работы. Например, губернатор провинции Антиохия поздравил нашу участницу из Колумбии Жасмин Альварес с победой на престижном международном турнире Grand Skate Tour в Москве — и выложил пост об этом в соцсетях.

В целом мы увидели очень положительную реакцию. Возможно, наше мероприятие стало ключом к сердцам людей за рубежом, ведь материалы про GST вышли на 22 языках.

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— МОК не выступает против того, чтобы известные спортсмены участвовали в турнире в Москве, а потом ехали на олимпийский отбор?

— Рекомендации МОК всем известны.

Есть отдельные случаи, когда мы рассчитывали на приезд некоторых ребят, но их национальные федерации не рекомендовали или даже запретили им отправляться в Москву.

Но многие скейтбордисты — независимые спортсмены. К тому же часто собственные национальные федерации не особо поддерживают ребят. Тот же Матиас Дель Ольо из Аргентины в интервью «Газете.Ru» четко говорил: «Как федерация может мне что-то запретить, если она мне ничего не дала?»

— Да, он очень хотел перейти в сборную России.

— Он по-прежнему хочет, но для этого нужно, чтобы сборная России была допущена до участия в международных соревнованиях. У Матиаса отличные шансы отобраться на Олимпиаду в Париже. Сейчас он занимает десятую строчку мирового рейтинга — это очень высокий показатель. Пока что он будет представлять Аргентину. Но для нас это не проблема. По крайней мере, мы точно знаем, что победитель GST является элитой мирового скейтбординга.

«Некоторые иностранцы с опаской ехали в Москву, но мы развенчали мифы о России»

— Вы называли GST «мягкой силой России» и упоминали, что о нем написали СМИ на английском, арабском, китайском, испанском и других языках. Что иностранные СМИ отметили в московском турнире?

— Мне кажется, что «мягкая сила России» сработала. И не только по тому, что написали СМИ, но и по тому, что мы видели в соцсетях скейтбордистов.

То количество контента, которое генерировали участники GST, невозможно в других видах спорта. Нигде не идет такая круглосуточная прямая трансляция с места проведения соревнований.

Мы увидели, насколько иностранцам было удивительно попасть в Москву, узнать, какой на самом деле это город, и развеять какие-то стереотипы, которые у многих были по приезде.

Я скажу честно: некоторые с опаской изначально принимали наше приглашение, но, доехав, стримили все, что здесь происходит, — утром, днем, вечером, ночью. Мы и ночную жизнь Москвы им показали — прошлись и по барам, и по клубам.

Это то, что делает скейтбординг намного более многогранным явлением по сравнению с классическими видами спорта. Скейтбординг не заканчивается со свистком судьи, а продолжается до потери пульса — в скейтпарках, на улицах и площадях — везде! Очень здорово, что ребята посмотрели своими глазами на Москву и это увидела вся их огромная армия подписчиков по всему миру.

Аудитория видела, как их локальные герои общаются с другими такими же локальными героями со всего мира в Москве, — и это позволило нам развенчать многие мифы, которые есть в мире о России, о русских и о нашей столице. Мы очень удовлетворены тем, что мы показали иностранцам то, как все есть на самом деле.

Никто не водил их по потемкинским деревням, никто не показывал им только Красную площадь. Мы были и в Косино, где строили самодельный скейт-парк, были на всех классических скейт-спотах Москвы — на Арбате, на Охотном ряду, Октябрьской, Белорусской, Поклонной Горе. Никто не контролировал ребят. Мы давали им свободу: куда вы хотите поехать? Хотите в Третьяковку, в Парк Горького, в Сандуны? Поедем. Получилось показать ребятам Москву во всем ее многообразии. А Москве есть что показать и чем гордиться.

«Американец сделал на памятнике Ленину трюк, который войдет в историю»

— В прошлый раз на GST приезжал легендарный американский скейтбордист Пэт Даффи. Были ли сейчас легенды спорта?

— Из очень титулованных участников GST могу назвать Далласа Оберхольцера из ЮАР. Это африканский скейтбордист номер один, известный далеко за пределами своего континента. Он видел Олимпиаду своими глазами и рассказывал ребятам об олимпийском скейтбординге, был хедлайнером нашего мероприятия.

Также я выделил бы американского скейтбордиста Кешода Джонсона, который прилетел к нам прямиком из Монреаля, проведя в дороге 36 часов. Джонсон запомнился тем, что исполнил нереальный по длине трюк «олли» на памятнике Ленина на Октябрьской площади, который войдет в историю.

Как сказали сами скейтбордисты, вскоре никто не вспомнит результаты GST, но все будут помнить трюк Кешода. В его соцсетях уже более 100 тысяч просмотров этого ролика и они продолжают расти. Такой длинный олли (скейт-трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без помощи рук. — «Газета.Ru») на памятнике Ленина пытались раньше делать и русские, и иностранцы: например, легендарный американец Тори Падвилл в 2007 году, но ни у кого не получалось.

Как пошутил творческий директор GST Кирилл Коробков: «Ленин 35 лет смотрел на скейтбордистов и ждал этого трюка». Важно, что Кишод совершенно не стеснялся и не пытался каким-то образом скрыть свой приезд в Россию. Да и никто не пытался.

Ребята, наоборот, гордились тем, что находятся в Москве. И то количество теплейших отзывов, которые мы прочитали в соцсетях наших участников, вселяет уверенность, что мы находимся на правильном пути и делаем что-то важное для дружбы народов. Да, звучит пафосно, но мы чувствуем это именно так.

— Международная федерация скейтбординга официально поддержала позицию МОК о том, что россиян можно допускать до международных турниров в нейтральном статусе. Но очень долго нам не давали отпуска. В чем была сложность?

— Международная федерация скейтбординга была одной из последних, кто изначально принял решение о временном недопуске россиян до турниров, — и сделала это лишь под серьезным давлением МОК. Это произошло в апреле 2022 года.

Но в дальнейшем федерация очень старалась вернуть нас на международные турниры. Однако МОК занимал противоречивую позицию: одной рукой звал нас к себе, а другой опускал шлагбаум.

Скейтбординг только в 2028 году войдет в основную программу Олимпийских игр, поэтому сейчас решаются вопросы по финансированию World Skate от МОК. Так что у Международного олимпийского комитета достаточно рычагов, чтобы сломать любую федерацию, и World Skate объективно не могла противостоять этому.

Такая же история произошла с Азиадой. Сначала МОК сказал «Пожалуйста, русские, участвуйте в Азиатских играх», а потом снова был наложен запрет. Мы решили: ну пусть тогда мы будем больше культурой, чем спортом.

В культуре нет такого органа, как МОК, который монополизировал бы крупнейшие международные мероприятия. Здесь нам проще вести свою деятельность. Я слышал оценки от многих участников чемпионата мира по скейтбордингу в Шардже в январе-феврале 2023 года, где сам присутствовал.

Ребята сказали, что московский GST намного ближе к настоящему скейтбордингу, чем чемпионаты мира и другие международные соревнования.

Так что мы идем своим путем — и у нас получается.

У нас большие планы на следующий год. Мы хотим, чтобы GST стал туром, в котором пройдут пара событий в России и пара — за рубежом. Мы находимся на продвинутой стадии переговоров с Аргентиной, Колумбией, Зимбабве, Сербией и Египтом, странами Персидского залива где, возможно, в следующем году пройдут этапы GST. Это позволит нам стать признанным во всем мире событием.