«По принципу «как бы чего не вышло»: российскому фигуристу запретили выступать под Rammstein

Фигурист Петр Гуменник на контрольных прокатах сборной России вынужденно исполнил прошлогоднюю короткую программу, поскольку ему настоятельно рекомендовали отказаться от новой — поставленной под песню группы Rammstein. Такое музыкальное сопровождение назвали «непатриотичным». В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал эту ситуацию «глупостью», а серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт призвал Федерацию фигурного катания выступить с официальным заявлением.

Серебряный призер чемпионата России — 2023 по фигурному катанию Петр Гуменник на контрольных прокатах сборной России готовился выступить с новой короткой программой под композицию немецкой группы Rammstein «Sonne». Однако буквально за день до выступления он был вынужден отказаться от этого и катать прошлогоднюю постановку.

Ситуацию спровоцировало письмо Евгения Картушина, экс-администратора сообщества фан-клуба фигуристки Софьи Самоделкиной. Он направил обращение в Министерство спорта на имя главы ведомства Олега Матыцина, добавив в адресаты многие федерации по зимним видам спорта.

В письме фанат фигурного катания заявил, что выступление Гуменника под Rammstein «непатриотично», и призвал провести разбирательство.

Это письмо получила в том числе знаменитый тренер Тамара Москвина, в клубе которой катается 21-летний Гуменник. Как пояснила личный тренер спортсмена Вероника Дайнеко, Москвина настояла на изменении программы, назвав это «делом государственной важности». Сам же спортсмен заявил, что узнал об этом лишь в последний момент.

Гуменник работал над постановкой четыре месяца, и представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) были в курсе ее музыкального сопровождения, как и сотрудники Первого канала, где осуществлялась трансляция контрольных прокатов. Однако письмо фаната вызвало переполох, и было принято решение перестраховаться.

«Дело государственной важности»

Подробности раскрыла тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим»,

— сообщила Дайнеко в соцсетях. Она добавила, что в ФФККР назвали «нежелательным» выступление под Rammstein, хотя речи о возможном наказании за подобную программу не было.

«Узнал об этом за день до выезда на прокаты»

Представители Федерации фигурного катания на коньках России не внесли ясность в ситуацию. Генеральный директор организации Александр Коган призвал журналистов «не заниматься ерундой», а исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил ТАСС, что Федерация «не запрещала» спортсмену выступать под выбранную композицию.

Сам Гуменник признался, что даже не в курсе, кто именно написал то злополучное письмо.

«Надеюcь, что cитуация еще поменяетcя и я cмогу показать новую программу. Кого ни cпрашивал — вcем та программа нравилаcь.

Я узнал о запрете за день до выезда на прокаты. Буду надеятьcя, что в будущем разрешат выcтупать под Rammstein»,

— цитировал Гуменника «Матч ТВ».

Автор жалобы Евгений Картушин, судя по всему, является обычным фанатом фигурного катания, который не занимает какую-либо должность в органах, уполномоченных запрещать спортсмену исполнять программу под какую бы то ни было музыку.

Известно, что он являлся администратором фан-группы фигуристки Софьи Самоделкиной, однако был изгнан из сообщества после скандала с Гуменником. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале объединения: «Уважаемые подписчики, в настоящее время Евгений Картушин не является администратором фан-клуба Софьи Самоделкиной».

Картушин не комментировал ситуацию.

«Странно, что до сих пор нет комментариев ФФККР»

Обладатель серебряной медали Олимпиады-2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» посочувствовал Гуменнику, подчеркнув, что понимает его эмоции. Он также призвал ФФККР выступить с официальным заявлением, чтобы другие фигуристы могли понимать, какие существуют критерии для выбора музыки.

«Фигурист и его тренеры вправе выбирать музыку, но, естественно, и федерация в этом принимает участие. Просто обычно участие федерации и главного тренера сборной сводится к тому, нравится им музыка или нет, подходит она спортсмену или нет. И решается это заранее. А сейчас, по словам Петра, музыка нравилась спортсмену, тренеру и федерации — все сложилось. Вроде бы можно было кататься, болельщикам можно было ждать эту программу на турнирах и в прокатах. Но не дождались, к сожалению.

Мне понятны эмоции Петра. После короткой программы было видно, что он расстроен. Потому что подготовить программу — огромный труд.

Начиная с весны идет подбор и компоновка музыки, работа с хореографом-постановщиком, потом — работа с хореографом, который отрабатывает программу, работа с тренером. Петр — креативный спортсмен, он наверняка потратил много эмоциональных сил на создание образа. Я уж не говорю про физические усилия. И, конечно, обидно, когда тебе за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать.

Мне странно, что мы до сих пор не дождались официальных комментариев от федерации. Интересно, почему спортсмену не разрешили выступать под эту музыку. Если есть какая-то причина, пусть ее назовут.

Никто не прокомментировал, а очень хотелось бы увидеть пресс-релиз. Это огромный труд со стороны спортсмена, и важно, чтобы в будущем фигуристы могли знать, какие существуют критерии с точки зрения музыки — чтобы таких ситуаций не повторялось. Позицию федерации хочется услышать хотя бы из этих соображений», — подчеркнул Энберт.

«Мы не смешиваем творчество и личность артиста»

Мать спортсмена Елена Гуменник не исключила, что запрет мог быть связан с недавними обвинениями в сексуальном насилии в адрес фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

«Петя и вся наша команда — мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто-то пил, кто-то крепостных женил насильно, кто-то был картежником. Я думаю, что многие люди так считают.

Но музыку все-таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт», — заметила Гуменник.

«Лидер Rammstein признавался в любви к России»

Сам Линдеманн, уроженец ГДР, в своем творчестве не раз обращался к России. В репертуаре Rammstein есть песня «Moskau», коллектив также делал русскоязычную кавер-версию на песню группы Ария «Штиль».

Помимо этого, артист исполнил на русском языке песню «Любимый город», которая вошла в саундтрек к фильму Тимура Бекмамбетов «Девятаев». Позже он выступил с этой песней на Красной площади в Москве.

Сольные работы эпатажного Линдеманна также изобилуют отсылками к России. Герой его клипа «Ich hasse Kinder» — учитель немецкого языка в российской школе. Сам клип был снят в Москве. На днях Линдеманн выпустил видео на песню «Zunge» — оно снималось в Большом московском цирке, в нем приняла участие актриса Аглая Тарасова, а режиссером стала Анна Цуканова-Котт.

Что же касается скандала вокруг Линдеманна, то дело было закрыто и все обвинения сняты. Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что воспринимать Rammstein и Линдеманна как антироссийские явления бессмысленно.

«Я всех спрашиваю: что же такого в группе Rammstein? Хоть она и исполняет жесткую музыку, многие почему-то считают, что это группа антироссийского толка. Но мы знаем, что лидер группы признавался в любви в России, снимал здесь клипы.

Уж не знаю, с чем здесь связана нелюбовь наших «экспертов», которые зло дышат в сторону спортсмена за выбор композиции.

С какой стати политики вмешиваются в историю с выбором песни? Им делать больше нечего, кроме как вмешиваться в выступления и подбор музыки спортсменом? У нас и фигуристы, и гимнасты, синхронисты выступают под музыку. Что же теперь — создавать специальный отдел музыкальных подборок для спортсменов? Политики должны заниматься своим делом.

Я позвонил в Министерство спорта России, связался с ФФККР — никакой политики там нет.

Да, действительно, было обращение к депутатам с просьбой разобраться — якобы эта композиция не соответствует моральному облику российского фигурного катания. Полнейшая глупость.

Коллеги из Минспорта и ФФККР мне пояснили, что на самом деле речь идет о простом несоответствии программе. Сама композиция достаточно жесткая — мы привыкли видеть фигурное катание в классических формах. Но ничего страшного в этом нет. Почему спортсмен должен выступать по лекалам? Он поклонник группы Rammstein — что здесь плохого? Пусть под нее выступает. Кому-то зайдет эта музыка, кому-то — нет. Но в итоге тренеры обратились к спортсмену с просьбой заменить композицию.

Политический умысел здесь искать не надо. Очень жалко, что столько шумихи создается вокруг выбора спортсменом композиции, под которую он будет выступать. Надо обсуждать техническое исполнение, соответствие музыки прокату», — указал парламентарий.

«Спортсмену настоятельно рекомендовали сменить музыку»

Свищев также пояснил, что с рекомендацией заменить программу выступила конкретный тренер. При этом депутат не стал называть фамилию, заметив, что знает об этом из слухов.

«Никто ничего не запрещал. Просто спортсмену настоятельно порекомендовали сменить музыку.

Известная российская тренер с мировым именем — я не буду называть фамилию, это на уровне слухов — высказалась, что не стоит исполнять программу под эту композицию. Но запрета не было.

Мне кажется, у нас достаточно патриотически настроенные спортсмены, которые понимают, какую музыку стоит брать, а какую — нет. Но спортсмены вправе принимать решения, они взрослые и самодостаточные ребята.

Их тренеры и хореографы — это целая команда, которая выстраивает программу, создает номера. Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день актуально и своевременно», — констатировал Свищев.

«Классический пример принципа «как бы чего не вышло»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская, оценивая ситуацию, заметила, что Москвина всегда придавала большое значение политической составляющей. Также Вайцеховская выразила мнение, что ФФККР могла бы оперативно вмешаться, чтобы избежать скандала.

«История с программой Пети Гуменника — классический пример принципа «как бы чего не вышло». Вроде все не против, включая Первый канал, но все при этом перепасовывают решение друг другу. А стать тем самым человеком, который не только примет решение, но и озвучит его, страшновато.

Могла ли пресечь развитие этой одиозной истории Федерация фигурного катания? Вполне. Более того, именно она, на мой взгляд, и должна была это сделать.

Ну а теперь, когда история вылилась в скандал, разгребать придется долго», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.