Медведев издевательски ответил оскорблявшим его фанатам Алькараса после разгрома на US Open

Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале US Open сенсационно выбил лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса. Россиянин сразится за титул с Новаком Джоковичем, повторив финал 2021 года, когда стал чемпионом. После матча Медведев посоветовал оскорблявшим его испанским фанатам «пойти поспать». Алькарас признал, что еще недостаточно зрел, чтобы бороться с таким соперником, а испанские СМИ заявили, что Карлос «уступил величественному Медведеву».

Назвать российского теннисиста Даниила Медведева фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) с первой ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом — было трудно. До этого матча в 2023 году спортсмены встречались дважды: в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Уимблдона.

Оба раза победа оставалась за Алькарасом — Карлос проиграл россиянину за пять сетов всего 14 геймов. Причем ни в одной из партий Даниил не брал больше трех геймов, поэтому статистика перед игрой была явно не в пользу третьей ракетки мира. Однако Медведев умеет преподносить любителям тенниса сюрпризы, и эта игра не стала исключением.

Медведев взял два первых сета — игра в первой партии дошла до тай-брейка, а во втором превратилась в так называемое «избиение» — Алькарас отдал сет со счетом 1:6.

На третью партию испанец собрался и забрал ее — 6:3, а вот в четвертом сете при счете 5:3 в пользу Медведева завязалась упорная борьба на его подаче. Чего в этой партии только не было: и две двойные подряд ошибки от Даниила после матчбола, игра на «больше-меньше», но полуфинал россиянин завершил красиво — смэшем после выхода к сетке.

В финале своего соперника уже ждал серб Новак Джокович, который несколькими часами ранее разобрался с американцем Беном Шелтоном и пообещал смотреть матч первой и третьей ракеток мира с «попкорном в руках и вкусными напитками». В итоге Медведев 10 сентября сразится за титул, который не сумел защитить действующий чемпион US Open Алькарас.

Что говорили теннисисты

Медведев после победы заявил, что провел потрясающий матч и что очень рад сыграть в воскресенье в финальном поединке с Джоковичем.

«Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против Карлоса иначе никак. Ему всего 20 лет, а он уже двукратный чемпион «Шлемов», много недель был первой ракеткой мира. Это невероятно. По-моему, до него никто такого не добивался.

Чтобы его победить, нужно быть лучше самого себя. И мне это удалось.

Третий сет был не очень плохим, я один раз проиграл подачу. На приеме особых шансов не было, но я чувствовал, что близок к успеху. Нужно было продолжать давить, получше играть на подаче», — отметил теннисист.

Не обошлось и без «укола» в адрес испанской части фанатов на трибунах. Медведев, который известен своей эмоциональной реакцией на негативное отношение публики, болеющей против него, отметил не самое красивое поведение некоторых присутствующих на матче.

«Болельщики сегодня были невероятны. Совершенно невероятны. У нас были безумные розыгрыши, и я чувствовал с их стороны любовь к нам обоим. Единственная проблема — 1000 испанцев при счете 5:3 в мою пользу начали кричать между первой и второй подачей (Медведев в этот момент подавал на матч — «Газета.Ru»). Это не очень красиво. Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Теперь они могут пойти спать», — заявил россиянин.

Алькарас признался, что на тай-брейке первого сета при счете 3-3 он перестал думать, что привело к проблемам, а также похвалил своего соперника за матч.

«Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было трудно справиться. Во втором сете я не отыгрался. А уже почти вышла луна. Было тяжело.

Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку, сдержался. Но мне было трудно сохранять спокойствие.

Он пробивал с большей скоростью, чем в наших предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но сегодня я не мог этого сделать», — сказал испанец на пресс-конференции.

При этом он отметил, что подобные матчи и поражения помогают в профессиональном росте, и признался, что не будет долго переживать из-за случившегося.

«Не думаю, что буду долго об этом беспокоиться. Конечно, мне нужно извлечь урок. Я раньше говорил, что уже стал очень зрелым игроком, но после этого матча поменял свое мнение. Я еще недостаточно зрел, чтобы справляться с такими проблемами в матчах. Но переживать буду не дольше нескольких дней, может быть, недели», — заключил испанец.

О чем писали СМИ

Испанские СМИ, освещая событие, которое стало отчасти сенсационным, говорили об отличной форме Медведева. Издание Marca, выпустившее статью под заголовком «Алькарас уступает корону Нью-Йорка Медведеву», отметило, что россиянин усвоил уроки Индиан-Уэллса и Уимблдона, когда без шансов проиграл испанцу.

«Медведев стал больше рисковать на подаче. В первом сете он допустил шесть двойных ошибок, но цель оправдала средства. Ученик Жиля Сервара накануне тренировался при ярком солнце, что продемонстрировало его отличную физическую форму на данном этапе соревнований. Его не волновало соревнование в жаркую погоду нью-йоркского лета», — говорится в публикации.

Журналист El Pais Алехандро Чириса в статье под заголовком «Алькарас сдается величественному Медведеву» отметил, что у испанца был намек на камбэк (видимо, после относительно уверенного третьего сета), однако его соперник не потерял самообладание и сумел завершить фантастическое выступление, что заслуженно привело его к пятому в карьере финалу «Большого шлема» — из них, кстати, Медведев взял только один. Это было два года назад, в 2021 году, в Нью-Йорке, когда российский теннисист обыграл в финале US Open Новака Джоковича. Чириса написал, что Карлос «сдался ночью величественному Даниилу Медведеву — его лучшей версии».

«В настоящем, которое, кажется, не предлагает никакой другой альтернативы, кроме Джоковича и Алькараса, Медведев врывается на сцену.

Он второй в туре по количеству побед и титулов в этом году после испанца. Солидный спортсмен, уже имеющий в своем послужном списке 20 трофеев, он напоминает, что он всегда рядом, всегда с ножом в зубах. На этот раз жертвой стал Алькарас», — заключил журналист.

Издание El Periodico также вспомнило о двух поражениях россиянина от испанца в 2023 году, назвав эти поединки «ужасными». Однако авторы статьи отметили, что в Нью-Йорке Медведев восстановил былую форму и игру, которая напоминает, почему в 27 лет он является третьей ракеткой мира и почему до этого он уже играл в четырех других крупных финалах.

«Этот разгромный второй сет поставил испанца в затруднительное положение. За свою карьеру он выиграл девять из десяти пятисетовых матчей, сыгранных им на турнирах «Большого шлема», и одержал все победы в пятисетовых матчах, сыгранных в Нью-Йорке. Но он ни разу не вернулся после двух проигранных в начале сетов», — отмечается в статье.

В заметке указано, что Алькарас упустил свои возможности «сломить» Медведева, который, с другой стороны, не упустил свои собственные.

Издание AS завершило онлайн матча заголовком «Чемпион отказывается от своей короны» и, публикуя речь Алькараса, назвало его «номером 1 даже в поражениях».