«Просто космос, Стас»: главные вехи карьеры Черчесова

Первый приход в «Спартак»

close 100% Сергей Гунеев/РИА Новости

Станислав Черчесов получил первую известность в статусе вратаря московского «Спартака» — за красно-белых он в итоге провел больше всего матчей в клубной карьере. Но начинал он в 1981 году в составе «Спартака» из Орджоникидзе, где учился в институте физической культуры. Выступлениями за эту команду он обратил на себя внимание легендарного Константина Бескова, который и позвал молодого голкипера в Москву.

За столичный «Спартак» тогда блистал Ринат Дасаев, и Черчесов поначалу был обречен оставаться вторым номером за спиной выдающегося голкипера. В период с 1984 по 1987 Станислав провел за красно-белых лишь 13 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Чтобы получать практику, он на год перешел в «Локомотив» на правах аренды. Там он отыграл за год 30 матчей и вернулся в «Спартак», из которого вскоре после этого был уволен Бесков.

При Олеге Романцеве Черчесов выиграл конкуренцию у двух коллег по амплуа и оставался основным вратарем вплоть до ухода из команды в 1993 году. Его пригласило немецкое «Динамо» из Дрездена — предложение, от которого нельзя было отказаться.

Успехи в Европе и выдающиеся ляпы

close 100% Владимир Федоренко/РИА Новости

В Германии Станислав стал основным игроком «Динамо», но уже два месяца спустя лишился места в старте — пока Черчесов отлучался в сборную России, себя проявил запасной голкипер Рене Мюллер, и тренерский штаб именно ему доверил место в рамке. Уже тогда сказался знаменитый неуступчивый и бескомпромиссный характер Черчесова — он лишь стал больше пахать на тренировках и заслужил возвращение в стартовый состав, который уже не покидал вплоть до ухода из команды.

Даже несмотря на то, что по итогам сезона «Динамо» стало в турнирной таблице Бундеслиги лишь 13-м, именно Черчесов был признан болельщиками лучшим игроком.

При этом нельзя было назвать Станислава безупречным вратарем. Порой он допускал ошибки, логически объяснить которые было невозможно. Один из его ляпов даже вошел в топ-10 худших вратарских ошибок в истории Бундеслиги по версии немецких СМИ. В 1994 году его команда играла матч четвертого тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Получив передачу от партнера, Черчесов внезапно для всех в своей штрафной начал чеканить мячом, не удержал его и, по сути, отдал пас набегавшему сопернику, которому не составило труда расстрелять пустой угол.

Этот инцидент, впрочем, не повлиял на позиции вратаря в основе и не помешал ему построить дальнейшую карьеру после ухода из «Динамо». Транзитом через все тот же «Спартак» в 1996 году он перешел в австрийский «Тироль» и играл за него вплоть до 2002 года, проведя за команду 182 матча. А завершать карьеру он вернулся — да, опять в «Спартак». На том этапе он отыграл за красно-белых лишь семь игр.

И одна из них также стала легендарной — из-за еще одной выдающейся ошибки Черчесова, в которой, впрочем, он был виноват лишь отчасти.

Это был домашний матч Лиги чемпионов против «Валенсии». Москвичи уже «горели» 0:2, исход встречи был предрешен. В концовке вратарь разыгрывал мяч от ворот и сделал неудобную передачу защитнику Ибре Кебе. Тот отдал обратно, и, казалось бы, принять пас не составит труда для голкипера. Но прямо перед его ногой мяч отскочил от кочки, перелетел стопу вратаря и ударился в штангу — как раз в тот момент, когда на Черчесова уже набегал соперник. Голкипер попытался в подкате спасти ситуацию, но не смог: последовал прострел, и форвард Валенсии отправил мяч в пустые ворота. Вскоре после этого Черчесов завершил карьеру.

Тренерство и очередное возвращение в «Спартак»

close 100% Антон Денисов/РИА Новости

Отдохнув пару лет, Черчесов занялся тренерской деятельностью. Первым его клубом на этом поприще был скромный австрийский «Куфштайн», который под руководством российского специалиста дошел до финала региональной лиги. Затем в Австрии же он принял «Ваккер-Тироль» и в первый сезон добился с командой лучшего результата в ее истории — шестого места в местной Бундеслиге. Но на следующий сезон «Ваккер» едва избежал вылета, и тренер был отправлен в отставку.

Черчесов вернулся в Россию, и вновь это был «Спартак». Но, что интересно, изначально он пришел в клуб в статусе спортивного директора.

И лишь в 2007 году, когда состоялось увольнение главного тренера Владимира Федотова, которое многие болельщики так и не простили экс-владельцу клуба Леониду Федуну, Черчесов — уже не Стас, а Станислав Саламович, — заступил на тренерский мостик «Спартака».

Игрокам он запомнился введением системы штрафов, болельщикам — яркой и результативной игрой, журналистам — остротами на пресс-конференциях. Именно тогда от него прозвучало знаменитое: «по-русски я — Станислав Приветыч». А результаты команда действительно показывала и в первый сезон при Черчесове боролась за чемпионство с «Зенитом» до последнего тура. Если бы не героический вынос зенитовцем Алехандро Домингесом головой мяча из-под перекладины в концовке матча заключительного тура с «Сатурном», спасший сине-бело-голубых от ничьей, быть бы чемпионом «Спартаку». Красно-белые в своем матче 30-го тура обыграли «Динамо» 2:1, но вывести их на первое место могла только потеря очков «Зенитом».

Казалось, это был отличный задел на будущее. Но на деле вышло иначе: сезон-2008 ознаменовался историческим поражением от ЦСКА со счетом 1:5, после которого полетели головы.

Черчесов счел виновниками неудачи не кого-нибудь, а лидеров команды — капитана Егора Титова и полузащитников Максима Калиниченко и Моцарта.

Они были переведены в дубль, а вскоре и вовсе покинули «Спартак». Черчесов задержался не намного дольше: на следующий день после поражения от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:4 гендиректор красно-белых Валерий Карпин объявил об отставке Черчесова.

Триумф в сборной

close 100% Станислав Черчесов и Артем Дзюба во время матча между сборными России и Саудовской Аравии во время ЧМ-2018 в Москве Matthias Schrader/AP

После такого напряженного периода специалист вернулся к работе не сразу: в 2010 году он возглавил сочинскую «Жемчужину». После этого были грозненский «Терек», пермский «Амкар» и московское «Динамо». Примечательно, что перед тем, как стать главным тренером сине-бело-голубых, Черчесов, если верить инсайдам, был одной ногой в «Спартаке». Но в последний момент Федун отказался от переговоров — вместо Черчесова красно-белых тогда возглавил швейцарец Мурат Якин.

Якобы спартаковского босса тогда обидел факт переговоров Станислава Саламовича с «Динамо». Черчесов же в итоге действительно подписал контракт с историческим соперником «Спартака».

Его «Динамо» выступало ярко. На групповом этапе Лиги Европы команда тогда выиграла шесть матчей из шести. А в чемпионате по итогам сезона заняла четвертое место. Но снова не обошлось без скандала: у тренера произошел конфликт с одним из лидеров бело-голубых Игорем Денисовым. Игрок — знакомая картина –--был переведен в дубль. А через три месяца тренер покинул пост.

Устав от реалий российского футбола, Черчесов вернулся в Европу — как нельзя кстати пришлось приглашение от польской «Легии», которую он привел к победе в чемпионате и в Кубке страны. И это — для того, чтобы снова вернуться в Россию. Но в этот раз речь шла о вызове совсем иного уровня.

Черчесова пригласили в сборную России на смену Леониду Слуцкому, под чьим руководством национальная команда провалилась на Евро-2016, заняв четвертое место в группе.

Задача перед новым наставником ставилась сверхамбициозная: подготовить команду к успешному выступлению на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира — 2018. И если на первом турнире команда заняла в группе третье место, то на мировом первенстве добилась исторического результата, дойдя до четвертьфинала и лишь в драматичной серии пенальти уступив будущим финалистам хорватам.

На ЧМ-2018 были свои герои: и вратарь Игорь Акинфеев, ногой отразивший мяч в серии пенальти с испанцами, и форвард Артем Дзюба, чье отмечание голов воинским приветствием стало его фишкой на последующие годы. Но все это было бы невозможным без Черчесова. Именно тогда появился знаменитый фразеологизм «усы надежды». И действительно: сборная России во главе со своим усатым рулевым подарила всей стране праздник и надежду на светлое будущее российского футбола.

Черчесов стал национальным героем: уличные художники рисовали его портреты, песню группы «Ленинград» под названием «Ты просто космос, Стас» все распевали в адрес тренера.

Но эйфория длилась недолго. Уже на Евро-2020 сборная России показала результат, к которому болельщики, к сожалению, давно успели привыкнуть — она стала четвертой в группе. Перед этим она проиграла в Лиге наций сербам со счетом 0:5, что стало одним из худших результатов в современной истории российской сборной. С более крупным счетом она проигрывала только португальцам в матче, вошедшем в историю как «ночной позор» — та игра, состоявшаяся в 2004 году, завершилась победой Криштиану Роналду и партнеров со счетом 7:1.

Неудача на Евро-2020 все расставила по местам. В отборочном турнире к ЧМ-2022 сборная России под руководством Черчесова провела три матча, после чего специалист покинул пост.

Новый триумф и новое падение в Европе

close 100% Global Look Press

Завершив работу в сборной России, Станислав Черчесов вновь отправился покорять европейские стадионы: в этот раз он принял предложение венгерского «Ференцвароша». И не прогадал: под его руководством команда дважды выиграла национальное первенство, и еще один раз — Кубок.

Известный российский тренер Сергей Ташуев в интервью «Газете.Ru» заметил, что «Ференцварош» — та команда, с которой невозможно не стать чемпионом страны.

Это не умаляет заслуг Черчесова, однако нельзя не констатировать, что закончил работу в «Ференцвароше» он, как это часто случалось ранее, на минорной ноте. Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

На данный момент Станислав Саламович остается без команды. Если верить СМИ, он рассматривает вариант возвращения в Россию — в частности, сообщалось, что он вел переговоры с «Ахматом» и «Рубином». Но в итоге с этими командами работают другие специалисты, а Черчесов ждет своего вызова. Несомненно одно: рано или поздно в его богатой на события карьере откроется новая глава.