«Плюнула на родину, повела себя омерзительно»: Исинбаева получила пост в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила свой пост в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, где будет представлять интересы России. В беседе с «Газетой.Ru» известный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал это несправедливым на фоне скандальных высказываний спортсменки о «номинальном» воинском звании, а депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что Исинбаева предала родину, чтобы не потерять пост.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева продолжит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Это следует из публикации на официальном сайте МОК, где были представлены новые составы всех комиссий.

О том, что российская чемпионка может сохранить пост в Международном олимпийском комитете, стало известно после того, как организация провела проверку на причастность к Вооруженным силам РФ в отношении самой Исинбаевой, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Они оба являлись избранными членами МОК, и оба сохранили места в организации, так как проверка не выявила нарушений.

«Комиссия пришла к заключению, что с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева не имела контракта с армией РФ либо силовыми структурами и не выражала поддержку спецоперации России на Украине», — сообщила пресс-служба МОК в комментарии РИА Новости.

В обновленной редакции Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов, а Тарпищев — в состав комиссии Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и непосредственно главу МОК Томаса Баха по вопросам усиления роли спорта и олимпийского движения в обществе, при этом основная цель комиссии — поспособствовать развитию Организации объединенных наций (ООН).

Многие представители российской спортивной общественности ранее поставили под сомнение правомерность пребывания Исинбаевой в комиссии спортсменов МОК на фоне ее резонансных высказываний.

Напомним, 12 июля испанская газета El Digital Sur сообщила, что олимпийская чемпионка окончательно переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет тихий образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

Позже Исинбаева подчеркнула в своих соцсетях, что ее воинское звание в российской армии носит чисто номинальный характер, и добавила, что никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». При этом в феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Известный российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» высказался против работы Исинбаевой в МОК из-за ее высказываний о «номинальном» воинском звании и отъезда в Испанию.

«Справедливо ли, что Исинбаева будет говорить от имени российских спортсменов на международном уровне? Я думаю, нет. Возможно, ее статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо», — считает Гаджиев.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев из Дагестана не удивился тому, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. По его мнению, именно ради этого в июле Елена выступила со скандальным заявлением.

«Исинбаеву же сейчас не граждане России выбрали — ее выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, которую мы называем МОК. На мой взгляд, мы слишком популяризируем и увеличиваем суть и значимость этой организации. Это лишь одна из когорты подобных организаций. Да, она распиаренная, обладает определенными возможностями, потому что разные государства платили ей деньги, и она создавала самое популярное спортивное шоу.

Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно.

Исинбаева там представляет себя и себе подобных — но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека от Исинбаевой.

Она сказала, что она — человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей — военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся Россия.

Это, конечно, печально и неблагодарно с ее стороны. Но мои интересы как гражданина России Исинбаева в МОК точно не представляет.

Вообще, Елена и до этого не была замечена в международной повестке с точки зрения опеки над российскими спортсменами. Кого она там защищала? Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил. Но она понимала, что, если она это скажет, ей будет гарантировано место в МОК.

Иначе мог бы стоять вопрос о ее выдворении оттуда. Но она сказала, что ей важен теплый климат, устрицы, прогулки. Там ей комфортно и хорошо. Это определяется как космополитизм.

Теперь мы можем точно утверждать, что ее выходка двухмесячной давности была ради сегодняшнего дня.

Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «Уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», — заключил Хамзаев.

Комиссия спортсменов МОК защищает интересы атлетов, участвующих в Олимпийских играх. Члены комиссии помогают наладить связь между спортсменами и руководством Международного олимпийского комитета, а при возникновении конфликтных ситуаций дают рекомендации исполнительным органам МОК. Кроме того, члены комиссии оценивают города, выдвигающие кандидатуры на проведение Олимпиад, а также дают оценку олимпийской спортивной программе.