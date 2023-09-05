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«Плюнула на родину, повела себя омерзительно»: Исинбаева получила пост в МОК

Депутат Хамзаев: Исинбаева плюнула на родину ради работы в МОК

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Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год

Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год

Нина Зотина/РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила свой пост в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, где будет представлять интересы России. В беседе с «Газетой.Ru» известный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал это несправедливым на фоне скандальных высказываний спортсменки о «номинальном» воинском звании, а депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что Исинбаева предала родину, чтобы не потерять пост.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева продолжит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Это следует из публикации на официальном сайте МОК, где были представлены новые составы всех комиссий.

О том, что российская чемпионка может сохранить пост в Международном олимпийском комитете, стало известно после того, как организация провела проверку на причастность к Вооруженным силам РФ в отношении самой Исинбаевой, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Они оба являлись избранными членами МОК, и оба сохранили места в организации, так как проверка не выявила нарушений.

«Комиссия пришла к заключению, что с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева не имела контракта с армией РФ либо силовыми структурами и не выражала поддержку спецоперации России на Украине», — сообщила пресс-служба МОК в комментарии РИА Новости.

В обновленной редакции Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов, а Тарпищев — в состав комиссии Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и непосредственно главу МОК Томаса Баха по вопросам усиления роли спорта и олимпийского движения в обществе, при этом основная цель комиссии — поспособствовать развитию Организации объединенных наций (ООН).

Многие представители российской спортивной общественности ранее поставили под сомнение правомерность пребывания Исинбаевой в комиссии спортсменов МОК на фоне ее резонансных высказываний.

Напомним, 12 июля испанская газета El Digital Sur сообщила, что олимпийская чемпионка окончательно переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет тихий образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

Позже Исинбаева подчеркнула в своих соцсетях, что ее воинское звание в российской армии носит чисто номинальный характер, и добавила, что никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». При этом в феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Известный российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» высказался против работы Исинбаевой в МОК из-за ее высказываний о «номинальном» воинском звании и отъезда в Испанию.

«Справедливо ли, что Исинбаева будет говорить от имени российских спортсменов на международном уровне? Я думаю, нет. Возможно, ее статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо», — считает Гаджиев.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев из Дагестана не удивился тому, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. По его мнению, именно ради этого в июле Елена выступила со скандальным заявлением.

«Исинбаеву же сейчас не граждане России выбрали — ее выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, которую мы называем МОК. На мой взгляд, мы слишком популяризируем и увеличиваем суть и значимость этой организации. Это лишь одна из когорты подобных организаций. Да, она распиаренная, обладает определенными возможностями, потому что разные государства платили ей деньги, и она создавала самое популярное спортивное шоу.

Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно.

Исинбаева там представляет себя и себе подобных — но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека от Исинбаевой.

Она сказала, что она — человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей — военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся Россия.

Это, конечно, печально и неблагодарно с ее стороны. Но мои интересы как гражданина России Исинбаева в МОК точно не представляет.

Вообще, Елена и до этого не была замечена в международной повестке с точки зрения опеки над российскими спортсменами. Кого она там защищала? Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил. Но она понимала, что, если она это скажет, ей будет гарантировано место в МОК.

Иначе мог бы стоять вопрос о ее выдворении оттуда. Но она сказала, что ей важен теплый климат, устрицы, прогулки. Там ей комфортно и хорошо. Это определяется как космополитизм.

Теперь мы можем точно утверждать, что ее выходка двухмесячной давности была ради сегодняшнего дня.

Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «Уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», — заключил Хамзаев.

Комиссия спортсменов МОК защищает интересы атлетов, участвующих в Олимпийских играх. Члены комиссии помогают наладить связь между спортсменами и руководством Международного олимпийского комитета, а при возникновении конфликтных ситуаций дают рекомендации исполнительным органам МОК. Кроме того, члены комиссии оценивают города, выдвигающие кандидатуры на проведение Олимпиад, а также дают оценку олимпийской спортивной программе.

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