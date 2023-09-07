«Нет смысла оставаться в Москве»: итальянский фигурист ушел от Тутберидзе из-за допинга

Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе. Спортсмен заявил, что он принял решение готовиться к следующему сезону на родине. При этом в Италии сообщили, что он нарушил антидопинговое законодательство. Серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт заявил «Газете.Ru», что в свете возможной дисквалификации Грасслю нет смысла оставаться в Москве.

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступавший в группе российского наставника Этери Тутберидзе, объявил об уходе от специалиста. Он сообщил, что будет работать с тренером и хореографом Эдоардо Де Бернардисом.

«Дорогие друзья, после большого опыта в США и в России решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить подготовку и тренировки в преддверии следующего сезона.

Буду тренироваться в Турине в Pala Tazzoli с Эдоардо Де Бернардисом. Мне очень помог опыт в Америке и России. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», — написал Грассль в соцсетях.

Причины такого решения спортсмен не озвучил. Но позже стало известно, что он ушел от Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил. Как утверждает РИА Новости, Грассль допустил ошибку и пропустил три допинг-теста. Уточняется, что он сообщил антидопинговым службам, что будет находиться в Италии, однако по факту оказалось, что в эти моменты он тренировался в Москве. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), фигуристу грозит дисквалификация от года до двух.

Итальянские СМИ связались с Грасслем, чтобы прояснить ситуацию. Фигурист признался, что ему ничего неизвестно о допинговом деле.

«Я не в курсе этой информации. Мне было непросто одному жить в Москве, но я ничего не знаю об антидопинговом деле.

Это неправда, я по-прежнему катаюсь на коньках. Если бы меня дисквалифицировали, я бы не мог этого делать. Впрочем, раз появились такие слухи, я должен уточнить у своего менеджера, так ли это», — цитирует Грассля агентство AGI.

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал уход Грассля от Тутберидзе. В беседе с «Газетой.Ru» Энберт выразил мнение, что Грассль решил покинуть группу российского специалиста как раз из-за возможной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я читал, что у него три «флажка» из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно.

Мог ли он уйти из-за давления в команде? Я сам не катался у Этери Георгиевны и не видел, как у нее катался Даниэль. Мы в Италии работали с Маттео Риццо, с парниками Маттео Гуаризе и Николь Делла Моникой, а с Даниэлем нас тренировочная судьба не сводила. Я не видел, как он тренируется, как у него здесь проходили тренировки», — сказал Энберт.

Он добавил, что не готов судить о том, влияло ли на Грассля эмоциональное давление извне.

«Можно, конечно, предполагать что угодно, но я не особо читал западную спортивную прессу. Не знаю, сильное ли было давление.

Спортивная семья с пониманием относится к смене тренера. Даже когда мы в нейтральном статусе ездили на Олимпийские игры 2018 года, все спортсмены к этому спокойно относились, понимали, что все друг друга знают, и вне катка — друзья. Внутри нашего спортивного братства какого-то давления не ощущалось, оно было, скорее, политическое. Не знаю, насколько оно сейчас мешало Грасслю. Об этом можно было бы судить, если бы я слышал, как кто-то оценивает поступок Грассля», — заметил Энберт.

Отъезд Грассля из России прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она не стала скрывать, что рада этому.

«Фигуристы приходят и уходят, Тутберидзе свободнее станет.

Я даже довольна, что он ушел», — резюмировала Тарасова.

Грассль в прошлом году заявлял о желании поработать с Тутберидзе. Фигурист, которому 20 лет, прибыл в Москву в начале января, чтобы работать вместе с российским наставником. Он сам сообщал, что после переезда в Россию испытал давление. Также спонсоры спортсмена были недовольны его работой с Тутберидзе.

Итальянец в 2022 году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии. На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Сёме Уно.