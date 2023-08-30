«Токсичный тренер три года запрещала общаться с родными»: кто виноват в побеге 16-летней фигуристки

16-летняя чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером Софьей Федченко. Ее нашли спустя сутки в кинотеатре, с мороженым в руках. Юная спортсменка не назвала причину побега, но заверила, что инцидент не связан с фигурным катанием и ее наставницей. Однако родственники девочки уверены, что «токсичный тренер» психологически давила и «перепрошила ей мозги». В мире фигурного катания отреагировали на произошедшее неоднозначно.

Российская фигуристка Алина Горбачева, чемпионка страны среди юниоров и бронзовый призер взрослого этапа Гран-при России, пропала в Москве на целые сутки.

Вечером 28 августа спортсменка покинула каток, на котором тренировалась под руководством Софьи Федченко, после чего ее никто не видел. Носки девочки обнаружили на пляже Покровской набережной, после чего водолазы искали тело в Москве-реке.

Вскоре выяснилось, что Горбачева покинула тренировку после ссоры со своим тренером, у которой проживала на протяжении семи последних лет, хотя мать спортсменки тоже переехала в Москву.

«Тренер перепрошила все мозги ребенку»

Бабушка 16-летней фигуристки в комментарии для kp.ru обвинила в случившемся именно Федченко:

«Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась.

Тренер перепрошила все мозги ребенку. Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера».

К поискам подключились полиция и Следственный комитет, глава которого Сергей Бастрыкин взял дело на контроль и позднее потребовал полного доклада.

Нашлась в кино, с мороженым в руке

На следующий день была обнаружена видеозапись из кафе на Волоколамском шоссе, на которой видно, как Горбачева подходит к прилавку и что-то покупает.

«В первый раз она за одним столиком сидела, потом за другим. Выходила ненадолго, минут на 15-20. Она покупала кофе и горячий напиток. Из еды ничего не помню. Не видела, куда она пошла потом. Абсолютно не знала, что ее ищут», — рассказала РИА Новости одна из сотрудниц заведения.

Появилось сообщение, что московская полиция после этого сворачивает активную поисковую операцию на Покровской набережной, а через пару часов стало известно, что фигуристку нашли в кинотеатре ТЦ «Вегас» с мороженым в руке.

Было установлено, что никаких противоправных действий против пропавшей совершено не было.

Что сообщила Горбачева

Горбачеву отвезли на допрос в Следственный комитет. Там девушка заверила, что у нее не было ни с кем конфликтов, но отказалась называть причину побега.

«Сказала, что ушла и гуляла. Ночь провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать», — сообщил источник РИА Новости.

Сотрудники СК передали Горбачеву под опеку ее матери. Вскоре в социальных сетях фигуристки появился пост с извинениями.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала спортсменка.

Виновата ли тренер?

При этом, по информации Telegram-канала Shot, спортсменка собиралась сменить тренера и могла сбежать, так как не хотела видеться с наставницей после ссоры.

Работавший с Горбачевой хореограф Никита Михайлов информацию о глобальном конфликте тренера и ее подопечной опроверг: «Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался».

При этом никаких комментариев со стороны Федченко за время поисков и после обнаружения девочки получено не было, родственники 16-летней фигуристки продолжают ее обвинять.

«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных. Я просто не общался с тренером, поэтому и Алина со мной не общалась.

Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Алина не общалась с теми, кто не общается с ее тренером», — поделился с РЕН ТВ дядя фигуристки.

Неоднозначная реакция

В мире фигурного катания активно обсуждают произошедшее. Так, заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова раскритиковала спортсменку:

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках.

Надеюсь, что в будущем она это поймет. Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с ее стороны ужасное. Это первый подобный случай за всю мою карьеру. Никогда еще такого не видала!»

В таком же духе, но мягче высказалась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Хоть человек выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек должен нести ответственность за себя и за свои поступки.

Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, что очень важно. Ситуация в семье. Мы знаем, что спортсменка не живет со своей семьей, а живет с тренером. Это сильный психологический стресс, по-моему. Я бы так не смогла. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый», — заявила Медведева в Telegram-канале.

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, которая искала Горбачеву в составе «ЛизаАлерт», придерживается другой точки зрения:

«Самое последнее, что сейчас можно сделать, — это хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно.

К счастью, Алина нашлась, и ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку. И, конечно же, эта история учит тому, что психолог — это важный специалист в команде, где большой спорт идет рука об руку с подростками».

Ее позицию разделяет и другая фигуристка, журналист Анастасия Скопцова.

«Хотела бы попросить вас не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию! Не забывайте, что это еще ребенок!

Который, скорее всего, находится в сложной психологической ситуации на фоне высоких физических нагрузок. Будьте добрее. Быть спортсменом — это не только медали и победы на чемпионатах», — написала она в своем Telegram-канале.