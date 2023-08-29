В Москве после ссоры с тренером пропала 16-летняя фигуристка. Ее носки нашли на пляже

Действующая чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева пропала без вести в Москве. 16-летняя спортсменка покинула каток после тренировки, зашла в парк, и больше ее никто не видел. По информации СМИ, накануне девушка серьезно поссорилась с наставницей Софьей Федченко, которую считает «второй мамой» и с которой вместе проживает в столице. Носки спортсменки обнаружили на пляже Покровской набережной.

Действующая чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева пропала без вести в Москве. 16-летняя спортсменка покинула каток после тренировки, зашла в парк, больше ее никто не видел. По информации Telegram-канала Bazа, накануне фигуристка серьезно поссорилась с тренером, которую называла «второй мамой». Носки девочки обнаружили на пляже.

Первой тревогу подняла ее тренер Софья Федченко, с которой Горбачева проживает почти всю свою карьеру. Федченко позвонила матери спортсменки и сообщила, что Алина не пришла домой после вечерней тренировки.

Согласно имеющейся информации, около 19:00 спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» (располагается на территории бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево) и направилась в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры зафиксировали, что Горбачева входит в парк на набережной в 19:08. Больше девушка на видеозаписи не попадала.

«Уже прошло много времени»

Екатерина Горбачева, мать фигуристки, разместила объявление о пропаже дочери в социальных сетях:

«Вчера в 19:00 пропала девочка, возраст 16 лет, на вид около 12-13 лет. Рост 155 см, худощавое телосложение. Прошу выслать любую информацию, если кто-то видел ее вчера или сегодня».

За всю ночь и первую половину следующего дня информация о местоположении Горбачевой не поступила.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать Горбачевой РИА Новости.

«Гораздо проще, когда ребенок живет с родителями»

По данным Baza, накануне пропажи Горбачева серьезно поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой поддерживала очень близкие отношения.

Фигуристка с девяти лет проживала вместе со своей наставницей в съемной квартире. Поскольку Горбачева родом из Краснодара, а Федченко работала в Москве, тренер позволила девочке переехать в ее квартиру, чтобы не тратить лишние деньги.

Самой наставнице тогда было 20 лет, и она была студенткой. До окончательного переезда Горбачева каждую неделю приезжала к тренеру «на одну-две ночи в неделю» и останавливалась в общежитии. По словам Федченко, «однокурсники ее очень любили», поскольку «всем нравилось нянчить пупсика».

Юный тренер признавалась, что с самого начала увидела у Горбачевой большой потенциал.

«Дети ноют, устают, расстраиваются, просят выходной... Алину, наоборот, приходится выгонять с катка.

По ней сразу было видно, что она очень хочет и готова работать намного больше других. Она выглядела перспективнее остальных детей по физике, стрессоустойчивости и желанию», — говорила Федченко.

При этом наставница отмечала, что совместная жизнь с ученицей не всегда хорошо влияла на их отношения — как личные, так и профессиональные. Самые большие сложности начались, когда у Горбачевой начался пубертатный период.

«Всем гораздо проще, когда ребенок живет с родителями. Разделить лед и жизнь очень сложно. Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело.

Особенно с учетом пубертата, когда чувства обостряются, и какие-то вещи воспринимаются как очень обидные, хотя ты даже не вкладываешь в них этого», — рассказывала Федченко.

Несмотря на сложности, спортсменка называла тренера «второй мамой» и отмечала, что настоящие родители на ее жизнь особо не влияют. С матерью Горбачева иногда виделась, поскольку та со временем переехала в Москву, но жила в другом районе.

«Софья Анатольевна мне с первой тренировки просто безумно понравилась, я почувствовала, что это мой человек и что я хочу с ней заниматься. Я, можно сказать, влюбилась в нее как в тренера и после этого стала ей часто звонить, когда она улетала в Москву, и говорить, что люблю ее», — признавалась Горбачева в интервью Sport24.

В девять лет фигуристка сообщила родителям о желании переехать в Москву, чтобы продолжить заниматься с Федченко, на что те согласились. С тех пор Горбачева и Федченко жили в съемной квартире и регулярно проводили время вместе как на льду, так и вне его.

«В выходные мы часто куда-то ходим — в парк или в кино. А летом, когда теплее, катались на сборах на вейкборде», — делилась юная спортсменка.

Она также объясняла, почему называет тренера «второй мамой»: «Я вкладываю в это понятие то, насколько сильно я ее люблю, и то, как она меня поддерживает, помогает во всем. С разными проблемами помогает справляться. Не только на льду, но и в жизни».

Слухи о смене тренера

Telegram-канал Shot пишет, что в последнее время отношения между Федченко и Горбачевой накалились и что девушка якобы хотела уйти к другому тренеру. Есть вероятность, что спортсменка скрывается у кого-то из друзей.

По данным 112, в 13:30 по московскому времени носки Горбачевой были обнаружены на пляже на Покровской набережной. Самой девушки рядом нет.

СК уже начал доследственную проверку по факту исчезновения фигуристки.

Горбачева является чемпионкой России среди юниоров 2023 года. Своей победой на этом турнире она нарушила гегемонию учениц Этери Тутберидзе, которая длилась девять лет. В прошлом сезоне Горбачева победила на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой и завоевала бронзу на этапе Гран-при России в Перми, уступив только Елизавете Туктамышевой и ученице Евгения Плющенко — Софье Муравьевой.

Девушка успешно исполняла четверной сальхов на соревнованиях, что позволяло ей конкурировать со звездами женского одиночного катания.