16-летняя фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером. LIVE

17:20

Бабушка Алины Горбачевой обвинила тренера Софью Федченко в том, что ее внучка пропала. По словам бабушки, фигуристка взяла с собой несколько десятков тысяч рублей, паспорт и сбежала от тренера, с которой жила в съемной квартире последние семь лет.

«Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами.

Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку.

Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», — приводит слова бабушки Горбачевой kp.ru.

Также женщина исключила вариант того, что ее внучка могла утонуть в Москве-реке.

«Носочки вроде нашли (на пляже Покровской набережной — «Газета.Ru»). Но не доказано еще, что ее носочки. Внучка наша хорошо плавала!» — сказала бабушка Горбачевой.