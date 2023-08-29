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Спорт

16-летняя фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером. LIVE

Онлайн-трансляция поисков фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей в Москве

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Александр Вильф/РИА Новости
Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева пропала без вести в Москве. По информации Baza, накануне девушка серьезно поссорилась с тренером Софьей Федченко, которую называла «второй мамой» и с которой жила вместе с девяти лет. «ЛизаАлерт» объявил сбор волонтеров для поисков фигуристки, а СК возбудил уголовное дело. «Газета.Ru» ведет хронику главных событий о поиске Горбачевой.
Трансляция
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17:20

Бабушка Алины Горбачевой обвинила тренера Софью Федченко в том, что ее внучка пропала. По словам бабушки, фигуристка взяла с собой несколько десятков тысяч рублей, паспорт и сбежала от тренера, с которой жила в съемной квартире последние семь лет.

«Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами.

Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку.

Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», — приводит слова бабушки Горбачевой kp.ru.

Также женщина исключила вариант того, что ее внучка могла утонуть в Москве-реке.

«Носочки вроде нашли (на пляже Покровской набережной — «Газета.Ru»). Но не доказано еще, что ее носочки. Внучка наша хорошо плавала!» — сказала бабушка Горбачевой.

17:10

Telegram-канал Baza сообщил, что водолазы закончили работу по поиску тела Алины Горбачевой в Москве-реке, но ничего не обнаружили.

Ранее появлялась информация о том, что носки Горбачевой нашли на пляже Покровской набережной. Выдвигалась версия о том, что фигуристка могла утонуть.

17:00

Вчера вечером около 19.00 в Москве пропала фигуристка Алина Горбачева. Вся основная информация, а также контакты, по которым можно сообщить имеющуюся информацию о девушке, — в этой статье.

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