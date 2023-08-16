«Извинений не услышали»: Дзюбу дисквалифицировали за угрозы в адрес журналиста

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба наказан условной двухматчевой дисквалификацией с испытательным сроком до конца сезона и штрафом в 50 тыс. рублей за угрозы в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Экс-футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что отстранять от футбола Дзюбу в этой ситуации было не за что, но нападающий все равно должен был сдержаться.

Два матча условно и штраф

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба получил условную двухматчевую дисквалификацию, а также был оштрафован на 50 тыс. рублей за угрозы в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина.

Оба участника конфликта были приглашены на заседание КДК Российского футбольного союза, где объяснили свою позицию. Футболист подчеркнул, что не знал, что задающий ему вопрос является журналистом, и не стал приносить извинения.

В то же время Бородин рассказал, что был в разрешенной для СМИ зоне. Кроме того, он и раньше задавал нападающему вопросы. В то же время журналист заявил, что не воспринял слова Дзюбы как оскорбление.

«Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел. Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе», — рассказал СМИ после заседания председатель КДК Артур Григорьянц.

«Решение удивительно и непонятно»

Приведший к скандалу эпизод произошел по окончании матча четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» разошелся миром с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Дзюба не принимал участия в игре из-за повреждения, а стычка с журналистом произошла на парковке, где Бородин спросил, не обидно ли Артему слышать слова российского тренера Игоря Шалимова о том, что форвард не забьет до зимнего перерыва больше двух мячей?

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе», — говорит Дзюба на снятом Бородиным видео и садится в машину.

«Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал. Извинений от Дзюбы мы не услышали. Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление. Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», — рассказал Григорьянц.

«Локомотив» поддержал своего футболиста на заседании, заявив, что Дзюба мог иметь в виду карман или шиворот, как место, куда он засунет представителю прессы телефон. Уже после КДК «железнодорожники» выпустили официальное заявление:

«Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы», — говорится в релизе.

«Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью. Появилось много инсайдов с КДК, но почему-то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков. Его задачей на этом матче было делать фотосъемку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что-то не понимаю в регламенте РПЛ», — поделился своим мнением со Sports.ru агент Дзюбы Леонид Гольдман.

«Сам любит провокации»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар» и пересекавшийся с Дзюбой.

«Я так понимаю, там произошел эмоциональный момент. Но в любом случае, Артем достаточно взрослый, и надо за себя всегда отвечать. Эмоционально это попало – он не играл эту игру, сказалось на настроении, и этот момент произошел. Все равно это его никоим образом не красит. Артем мог закрыть машину и уехать. Сказать, что он не может сейчас разговаривать, например. Это было бы гораздо лучше. Здесь, конечно, все слилось в одно. В какой-то другой ситуации, думаю, он бы сдержался», — считает Деменко.

Экс-футболист также предположил, что со стороны журналиста могла быть провокация в отношении Дзюбы.

«За что его было реально дисквалифицировать? За то, что он высказал неприятное мнение в адрес журналиста? Опять же, есть регламент. Сразу ставлю себя в эту ситуацию. У каждого бывают какие-то эмоциональные моменты. Ты можешь не подумать в какой-то момент. Но, считаю, журналист проявил себя неправильно в этой ситуации. Он мог бы что-то написать в статье. Это было бы лучше, правильнее. А поведение журналиста – это отношение, опять же. Считаю, он провоцировал. Он же видел состояние Артема, у них была предыстория отношений. Думаю, журналист тоже неправильно себя повел тут», — добавил Деменко.

При этом он отметил, что нападающий «Локомотива» во многом сам заработал репутацию скандального игрока и часто оборачивает ее в свою пользу.

«Дзюба и сам любит провокационные ситуации. Негатив, который появляется в прессе, в том числе держит на виду и его самого. Это присутствует, в любом случае. Мы видим, что Артем часто попадает в ситуации, где и хуже все было.

Он проходил эти этапы – это для него урок. Но, мое мнение, мы не можем навязывать свое понимание человеку и учить его. У него свои тараканы в голове, свое понимание. Я очень хорошо знаю Артема, много общался с ним. Журналист попал в определенное эмоциональное состояние Дзюбы своим вопросом. Конечно, Артем был другим, когда был молодым. Но он амбициозный, уже много где поиграл, завоевал имя, репутацию. Мне вот звонили тоже, спрашивали, что Леонид Слуцкий вот так говорит… Но послушайте, это его права как человека. Я бы, может, так не сказал, но я это я, а он – другой человек. И потом, Дзюба уже прописал свое имя в футболе, и это уже никуда не денется. У него были и проблемы, и взлеты, и падения», — сказал экс-футболист.