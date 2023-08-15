«Мы все готовы бойкотировать Олимпиаду»: 35 стран против участия России в Играх-2024

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпийские игры, если до них будут допущены сборные России и Белоруссии. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что подобное развитие событий вряд ли допустят президент МОК Томас Бах и спонсоры Олимпиад и спортсменов.

«Никакого участия России»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже, если туда будут допущены сборные России и Белоруссии.

«Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», – написал политик на своих страницах в социальных сетях.

С другим официальным заявлением выступил и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк:

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может. Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика».

В то же время днем ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подтверждал, что украинские спортсмены выступят на Олимпиаде даже в случае допуска россиян и белорусов, но если те приедут в Париж исключительно в нейтральном статусе, без флага и гимна.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, – сказал Гутцайт в интервью Kyodo News.

— Сейчас мы не обращаем внимания на этих атлетов, потому что мы вообще не в курсе, кто они такие, так как они выступают под нейтральным флагом. Но если Россия и Белоруссия будут выступать под своим флагом – мы на Олимпиаде выступать не будем».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде официально. При этом президент МОК Томас Бах недавно заявил о недопустимости дискриминации спортсменов по национальному признаку, независимо от страны, которую они представляют, и рекомендовал международным спортивным федерациям допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Бах не допустит бойкота»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала депутат Государственной думы Светлана Журова, в прошлом знаменитая конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 на дистанции 500 метров. Политик считает, что бойкот сам по себе возможен теоретически, но сомневается, что тот же Бах, МОК и спонсоры допустят подобное.

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо – зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке, — считает Журова.

— Это, безусловно, элемент давления. Но, понимаете, Бах – человек, который из-за бойкота сам пропустил Олимпиаду, вряд ли хочет такой судьбы спортсменам, которые в этих 35 странах. И не хочет того же россиянам и белорусам – наоборот, он считает, что это неприемлемо.

Почему эти две страны должны быть ограждены? Вопрос, в нейтральном статусе поедем ли мы, но если они хотят бойкотировать – пусть бойкотируют. Бах сразу же сказал, что Украина всех провоцирует на это подталкивает, ищет сторонников. А потом, вспомните, кто хочет делать политический пиар перед Играми, всегда это делает. Американцы с Тибетом, например. Нарушения прав человека в Китае… Они до последнего месяца говорили, что могут бойкотировать, призывали… Но поехали? Поехали. И в 2008 году было то же самое, и тоже поехали. Политическую площадку используют до последнего дня, а потом спонсоры говорят: как это ваши спортсмены не поедут? У нас часть контрактов заключены с учетом участия ваших спортсменов в Играх. Да, на Олимпиаде реклама запрещена, но многие атлеты ассоциируются с конкретными спонсорами. И как это они не поедут?»

Журова сравнила ситуации на Олимпиадах 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе, которые пропустили сначала западные страны, а затем социалистический блок, с нынешним положением вещей. По мнению депутата, с тех пор слишком серьезно выросло значение коммерческих спонсоров, которые крайне не заинтересованы в чьих-либо демаршах.

«Сто процентов – ситуация изменилась. Спонсоры свое обязательно заявят. Обратите внимание, в теннисе – тишь да гладь. Русские и белорусы выступают. Никакой реакции нет на периодически возникающие жалобы украинских теннисисток. А ситуация сейчас такая, что, даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать, по большому счету, только теннисисты. У других спортсменов сейчас нет возможности даже пройти отбор на Игры. И что, представители этих 35 стран будут бойкотировать Игры только из-за российских и белорусских теннисистов? Интересно будет посмотреть на это», — подчеркнула Журова.

При этом депутат отметила особо, что даже в случае разрешения соревноваться, российские и белорусские спортсмены все равно в подавляющем большинстве случаев уже не попадут в Париж, так как не успеют пройти отборочные соревнования:

«Количество федераций, которые сейчас разрешают нашим атлетам соревноваться и проходить отборочные турниры, минимально. Речь идет о том, что на Олимпиаду сможет поехать считанное число наших и белорусских спортсменов.

Но украинцы все равно подговаривают всех. Мол, для нас неприемлемо даже с одним спортсменом соревноваться. Это похоже на ханжество. Ну вот приедут, допустим, один российский теннисист и одна белорусская теннисистка, что, из-за них будут 35 стран бойкотировать?

Да это все просто разговоры. В том числе, чтобы лишний раз поднять эту тему. Для нас решение только одно – решать задачи СВО. Только с решением этих задач, когда будет подписан какой-то мирный договор с Украиной, можно будет о чем-то говорить. До тех пор ничего, к сожалению, не изменится».