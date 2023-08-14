«Россия обязана соблюдать санкции»: голкипера ЦСКА Федотова отстранили до Нового года

Международная хоккейная федерация (IIHF) признала контракт Ивана Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» действующим, дисквалифицировала голкипера на четыре месяца, а ЦСКА запретила на год совершать международные трансферы. Юрист Анна Анцелиович и хоккейный функционер Андрей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» сообщили, что российской стороне придется исполнять это решение.

Контракт с «Филадельфией» действителен

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что контракт российского голкипера Ивана Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» действителен на сезон-2023/24. Таким образом, заключение соглашения между Федотовым и московским ЦСКА в июле 2023 года является нарушением международного трансферного регламента.

На основании этих данных федерация вынесла решение о дисквалификации Федотова на четыре месяца на национальном и международном уровнях. Дисквалификация возьмет отсчет с 1 сентября текущего года и завершится 31 декабря.

Кроме того, ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы — с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.

Иван Федотов выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина — 2022, после чего подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз», которой принадлежат права на него в Национальной хоккейной лиге. Однако за океан голкипер не отправился — он был задержан на улице в Санкт-Петербурге и отправлен для прохождения срочной военной службы в Северный флот.

НХЛ объявила, что контракт игрока с «летчиками» заморожен на год, но после окончания службы в армии Федотов подписал новое двухлетнее соглашение с ЦСКА, так как фактический срок его договора с «Филадельфией» истек.

Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт игрока и допустила его до участия в своих соревнованиях, а вот Федерация хоккея России не стала делать этого, направив запрос в IIHF, так как договор был подписан без международного трансферного сертификата, что является нарушением регламента.

Теперь решение IIHF обязательно к исполнению, но, очевидно, будет оспорено во всевозможных инстанциях.

«Иван примет участие в новом сезоне»

Федерация хоккея России выступила с заявлением после публикации решения IIHF.

«ФХР передала полученные от IIHF документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение IIHF, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете IIHF», — говорится в тексте релиза.

Выпустил заявление и сам армейский клуб.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова — он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 против казанского «Ак Барса». У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении красно-синих.

«Решение могут оспорить обе стороны»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович, рассказавшая, что решение IIHF может быть оспорено как ЦСКА, так и североамериканской стороной, если та посчитает наказание для российских игрока и клуба слишком мягким.

«Членство ФХР в IIHF не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключен из организации. И в уставе IIHF, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом.

Федотов сможет играть за ЦСКА после дисквалификации. Но надо не забывать, что существует возможность оспаривания данного решения.

По идее стороны должны пойти по этому пути. Любое решение, принятое первой инстанцией, подлежит обжалованию. Там было две стороны, и обжаловать может любая из них или же обе, если недовольны», — отметила юрист.

В то же время Анцелиович отвергла возможность принудительного отправления игрока за океан, чтобы Федотов исполнял контракт с «Филадельфией».

«Нет, это же не рабство, не кабала. Заставить Федотова вернуться и отыграть по контракту нельзя. Тут уже могут гражданско-правовые нормы вступать в дело. Заставить его вернуться в Америку и играть — нет.

К тому же еще можно обжаловать решение. Там достаточно спорненький момент — у него был однолетний контракт, продлился ли он на следующий срок и так далее. Насколько правомерно решение НХЛ о заморозке контракта? ЦСКА еще может тут попытаться донести свою позицию, — подчеркнула Анцелиович. — В пресс-релизе IIHF не написано об инстанциях, но, я так понимаю, решение принимал дисциплинарный орган федерации, и его решения обжалуются в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

CAS — это арбитраж, как в российской системе третейский суд. А государственные суды не пересматривают решения третейских судов по существу — только по процессуальным вопросам. Иначе подорвется вся система этих судов. Верховный суд Швейцарии может пересмотреть решение CAS, но только по процессуальным вопросам».

«Федотов в армии научился терпеть»

Согласен с Анцелиович в необходимости соблюдать решение IIHF и знаменитый отечественный хоккейный функционер, экс-генменеджер сборной страны Андрей Сафронов, давший комментарий «Газете.Ru».

«Такое решение IIHF приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию IIHF продиктовала так, как посчитала нужным, — рассказал Сафронов.

— Я думаю, что НХЛ контактирует с IIHF только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения мне кажется немного неправильно.

В связи с тем, что мы являемся членами IIHF, это решение надо принять как данность. Очень жаль, что игрок страдает. Так понимаю, что он не будет играть до 31 декабря. В армии он научился терпеть, декабрь уже не за горами, так что в концовке регулярного чемпионата и плей-офф у него будет возможность показать все, на что он способен, и помочь ЦСКА достойно выступить в сезоне».

«Нужно послать IIHF куда подальше»

В российском хоккейном мире решение IIHF вызвало бурю эмоций — преимущественно негативных.

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения!

Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» — цитирует «Спорт-Экспресс» двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

Категорически не согласен с позицией Международной федерации и другой прославленный в прошлом отечественный хоккеист, а ныне вице-президент КХЛ Валерий Каменский:

«Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с IIHF, пока нас не допустят к международным соревнованиям. Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ».

Возмутился вынесенными решениями и великий советский нападающий Борис Михайлов, являющийся сейчас членом наблюдательного совета ЦСКА.

«Если честно, я очень удивлен и возмущен этой ситуацией. Категорически против этого решения Международной федерации.

Но я уверен, что наша Федерация хоккея будет отстаивать свою правду и подавать апелляцию. Уверен, это дело еще не закончено, будет борьба. В IIHF не тем занимаются. Они должны думать о развитии мирового хоккея, а не накладывать санкции по чьей-то указке. Я не понимаю и не принимаю их решения», — сказал Михайлов «Чемпионату».

Но дальше всех в резкости своих высказываний пошел тренер Андрей Назаров, в прошлом много лет проведший в НХЛ как игрок.

«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение IIHF в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я уже говорил, что глава IIHF Люк Тардиф — пиренейский осел, — заявил экс-наставник многих клубов Континентальной хоккейной лиги. — Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России».