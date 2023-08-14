«Навсегда в наших сердцах»: 21-летний хоккеист Амиров скончался от опухоли мозга

21-летний российский хоккеист, нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров, выбранный в первом раунде драфта-2020 в НХЛ клубом «Торонто Мэйпл Лифс», скончался от опухоли головного мозга после полутора лет борьбы с болезнью.

Агент молодого российского хоккеиста Родиона Амирова Дэн Мильштейн сообщил о том, что 21-летний нападающий, последние полтора года с переменным успехом боровшийся с опухолью головного мозга, ушел из жизни.

«С большим прискорбием сообщаем о смерти Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры, — сообщил Мильштейн.

— Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые заботились о нем. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ «Салават Юлаев». Оба клуба делали все возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать все необходимое для Родиона и его семьи.

И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых».

Амиров считался одним из самых талантливых хоккеистов своего возраста не только в России, но и в мире. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» выступал за юниорские сборные страны всех возрастов.

В 2019 году на юниорском чемпионате мира (U-18) он стал лучшим бомбардиром российской команды, отметившись 9 (6+3) очками в семи встречах. При этом Амиров забрасывал шайбы в каждой из шести встреч, где российской команде удавалось поразить ворота. На его счету, кроме гола в самом матче, победный буллит в полуфинале против сборной США.

В итоге российская юниорка тогда заняла второе место, уступив сборной Швеции в финале в овертайме (3:4). Амиров в той встрече отметился голом и передачей.

На молодежном чемпионате мира – 2021, где сборная России заняла третье место, Амиров также сыграл результативно, отметившись 6 (2+4) баллами, которые он набрал на групповом этапе.

К этому времени он проводил уже свой второй сезон на уровне Континентальной хоккейной лиги и успел там отличиться заброшенными шайбами, а также был выбран на драфте-2020 в НХЛ в первом раунде под общим 15-м номером «Торонто Мэйпл Лифс». Вторым из россиян после Ярослава Аскарова.

Летом Амиров подписал с «кленовыми листьями» контракт новичка, но был отдан в аренду в родной «Салават Юлаев». В сезоне – 2021/22 хоккеист успел провести 10 встреч, набрав в них 3 (1+2) очка, последний раз выйдя на лед в январе.

В феврале стало известно, что у молодого форварда найдена опухоль головного мозга. После этого Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана.

Ближе к старту нового сезона хоккеисту стало лучше, и он даже возобновил тренировки с «Салаватом Юлаевым», продлившим договор аренды с «Торонто» еще на сезон. Предполагалось, что Амиров выступит за уфимцев в кампании-2022/23, однако болезнь вернулась.

Нападающий успел в сентябре-октябре посетить Северную Америку, был представлен болельщикам «Торонто», которые устроили ему длительную овацию. Также он побывал на ужине с российскими игроками «Вашингтон Кэпиталз», где Александр Овечкин дал Родиону свой номер и сказал звонить в любое время, если что-то понадобится.

В ноябре стало известно о необходимости дополнительного лечения, и с тех пор Амиров не выходил на лед и пропал из информационного пространства, так и не сумев победить болезнь.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни наш воспитанник, молодой и талантливый, яркий нападающий – Родион Амиров. Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, — выпустил пресс-релиз «Салават Юлаев», за который хоккеист провел в КХЛ 70 встреч в регулярных чемпионатах и еще девять в плей-офф, отметившись 18 (10+8) очками.

— Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения. Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память…»

«Вся организация «Мэйпл Лифс» опустошена этой трагической утратой. Позитивный настрой Родиона на протяжении всей его мужественной битвы вдохновлял всех вокруг него. Он произвел неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков во время своих коротких визитов в Торонто, — высказался после смерти россиянина президент «Торонто», легенда НХЛ Брендан Шэнахан.

— Невероятно грустно видеть, как молодой человек, подающий такие большие надежды, уходит от нас так рано. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона, мы вместе с ними скорбим об этой утрате».