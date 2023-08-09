Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Овечкин, Дацюк и Ковальчук играют в прощальном матче Даниса Зарипова. LIVE

Хоккей. Прощальный матч Даниса Зарипова. Сборная России — «Ак Барс». ОНЛАЙН

close
100%
Данис Зарипов в Матче звезд КХЛ

Данис Зарипов в Матче звезд КХЛ

Twitter «Ак Барса»
В прощальном матче легендарного отечественного хоккеиста Даниса Зарипова в Казани «Ак Барс» играет со сборной России. В матче принимают участие Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие звезды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:42

Диктор на арене сообщает, что номер «25» навсегда выводится из обращения «Ак Барса»! Он будет пожизненно закреплен за Данисом Зариповым.

19:40

Пресс-служба КХЛ подготовила интересную статистику: топ-5 команд, которым забрасывал шайбы Зарипов в чемпионатах России, — это 1) принципиальный соперник «Ак Барса» «Салават Юлаев» (34 шайбы), 2) «Трактор» (25), 3) «Динамо» Москва (23), 4) «Авангард» (20), 5) «Металлург» (19).

close
100%

Данис Зарипов (слева) против ЦСКА

РИА Новости
19:35

Напомним, Зарипов является трехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

19:31

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поднялся на сцену и крепко обнял Зарипова, а затем произнес речь:

«Все мы приехали признаться в любви дорогому Данису. Он всю свою жизнь посвятил хоккею, своей команде, своей стране. Большое спасибо его семье, которая его поддерживала, командам, в которых он играл, и вам, дорогие болельщики, за любовь и за преданность.

Сегодня на этот матч приехали многие чемпионы мира, которые прославляют наш хоккей. Давайте поаплодируем им!

Очень здорово, что сегодня клуб и город чествует своих героев. Молодые люди будут знать, к чему стремиться и с кого брать пример.

Данис семь лет играл за сборную России и завоевал золото чемпионата мира трижды. В честь этого мы дарим Данису джерси сборной России, в котором он защищал честь нашей страны. Желаем ему успехов и новых побед!».

19:30

Данис Зарипов снова взял слово и рассказал трогательную историю о том, как оказался в «Ак Барсе»:

«Когда я услышал, что мне звонит представитель «Ак Барса», я не сразу поверил. Но услышал в трубке: «Мы хотим тебя видеть. Ты состоялся как хоккеист. У тебя все впереди. Мы хотим тебе помощь развиваться и развиваться». «Ак Барс» был тогда одним из топовых клубов российской лиги. И я, не раздумывая, сказал: «Да, я приеду».

Пришел домой и сообщил эту новость маме, на что услышал в ответ: «Я давно мечтаю переехать в Казань».

С того сезона мои результаты пошли вверх. Конечно, я всего добился не один. Спасибо моим уважаемым партнерам — не только по тройке, но и по команде».

19:25

19:25

Сочетания звеньев у команды «Белых»:

Овечкин — Метшин — Семин, Зарипов А. — Зарипов М.; Мозякин — Суниев — Ковальчук, Епанчинцев — Теплов; Айзатуллин — Дацюк — Вольфсон, Абузяров — Калачик; Атаев — Кузнецов — Радулов, Тюнин — Гайдулин; Голубев — Козырев — Шакиров, Новичихин — Баландин; Кошечкин (Шакиров).

Тренеры команды: Илья Воробьев, Сергей Кокорин.

19:22

Сочетания звеньев у команды «Зеленых»:

Зарипов — Зиновьев — Морозов, Прошкин — Медведев; Рябов — Чупин — Степанов, Галлямов — Шафигулин; Валиуллин — Свитов — Халилов, Савин — Аскаров; Миннахметов — Зайнуллин — Сабиров, Лукоянов — Исмагилов; Петров — Вишняков — Обухов, Платонов; Гарипов (Логвиненко).

Тренеры «Зеленых»: Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.

19:20

Напомним, матч пройдет в формате двух периодов. Зарипов по очереди сыграет за каждую из команд — сначала за «Зеленых», а потом за «Белых».

19:10

Данис Зарипов выступил с приветственной речью перед болельщиками:

«Наступил момент, когда моя карьера подошла к концу. Мне очень приятно, что сегодня трибуны нашего ледового дворца заполнены до отказа.

И мне всегда было приятно, когда во время карьеры на наши игры собирались полные трибуны.

Весь этот непростой путь длиной в 24 года я выходил при полных трибунах. Желаю всем сегодня позитивных эмоций и увидеть красивую игру от лучших мастеров ледовой площадки.

Мы начинаем!»

close
100%

Данис Зарипов в Матче звезд КХЛ

Twitter «Ак Барса»
19:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на прощальном матче легендарного отечественного хоккеиста Даниса Зарипова. Главная команда его жизни — казанский «Ак Барс» — играет со сборной звезд России.

Появились новые записи
показать
Картина дня
ОАЭ готовы провести встречу Путина и Зеленского. Военная операция на Украине, день 532-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 532-й день
При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали более 50 человек, под завалами могут оставаться люди
Количество пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 56 человек
Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию
Россиянин выкинул котенка девушки из окна и пообещал ей ту же судьбу
Советник отстраненного президента Нигера выступил против любого военного вмешательства
Звезда «Ливерпуля» и «Баварии» рассказал, почему решил перейти в «Аль-Наср»
Мусагалиев и Дорохов оценят начинающих комиков в новом шоу
Новости и материалы
США внесли в стоп-лист более 100 чиновников Белоруссии
Годовая инфляция в России в июле ускорилась
Курс рубля незначительно снизился к валютам на закрытии торгов
Полицейские из Кировской области избили посетителя бара, покинув пост у военкомата
Центробанк ожидает повышения кредитных и депозитных ставок
Звезда «Оппенгеймера» пожаловалась на пищевое отравление
Назван новый фактор риска рака яичек
Свергнутый президент Нигера Базум не собирается уходить в отставку
В Болгарии разрешили местной АЭС получать ремонтное оборудование из России
В Норвегии наводнение в результате циклона прорвало плотину ГЭС
Банкиров оштрафовали за переписки в WhatsApp
Под Белгородом в результате обстрела ВСУ погиб мужчина
Брянские власти ввели в лесах региона особый противопожарный режим
В Севастополе подросток напоролся шеей на штырь во время прыжка в воду
Военный суд вынес приговор мужчине, поджегшему администрацию Орловской области в 2022 году
В России предложили ввести налоговый вычет для родителей школьников
Фанаты ЦСКА почтили память экс-голкипера клуба Мандрыкина
Литва проведет учения для оценки плана прикрытия границы
Все новости
Путин и Зеленский могут встретиться на конференции ООН по климату в ноябре
Центробанк решил до конца года не покупать валюту в рамках бюджетного правила
В Ставропольском крае загорелся склад на территории военной части
«Легкость помогала ей жить». Умерла старейшая народная артистка СССР Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет
«Подумала, что гроза, но нет». Как два боевых дрона пытались атаковать Москву ночью
ПВО сбила два боевых дрона на подлете к Москве
Семь лет борьбы за правду: почему король Альберт II сдавал тест ДНК после отречения
Как король Бельгии Альберт II отрекся от престола и обрел еще одну дочь
«Весьма мощная пиротехника». Последствия взрыва на заводе в Подмосковье
«Объективность, независимость и справедливость». Основные принципы работы Службы финансового омбудсмена Сбера
Финансовый омбудсмен Сбербанка Яника Баранова рассказала о работе своей службы
Пипеточные поставки. Почему США передают так мало танков Abrams для Украины
Полковник Ходаренок: США не заинтересованы в блистательной победе Киева
Гастрономический пикник «Август»: гид по фестивалю
Узнайте, что посмотреть, чем угоститься и чему научиться на гастро-фестивале «Август»
Куда уходят дети: почему МУС не реагирует на незаконный вывоз украинских сирот на Запад
Журналисты раскрыли теневые схемы вывоза детей из Украины на Запад
Переводы по номеру телефона за границу. Как это работает сейчас
ЦБ РФ: россияне перевели 32,7 трлн рублей по системе быстрых платежей
«Я ввела моду на красивую обнаженку»: интервью с певицей Натальей Штурм накануне операции
Певица Наталья Штурм призналась, что дочь поощряет ее обнаженные фото
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях