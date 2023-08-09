Овечкин, Дацюк и Ковальчук играют в прощальном матче Даниса Зарипова. LIVE

19:31

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поднялся на сцену и крепко обнял Зарипова, а затем произнес речь:

«Все мы приехали признаться в любви дорогому Данису. Он всю свою жизнь посвятил хоккею, своей команде, своей стране. Большое спасибо его семье, которая его поддерживала, командам, в которых он играл, и вам, дорогие болельщики, за любовь и за преданность.

Сегодня на этот матч приехали многие чемпионы мира, которые прославляют наш хоккей. Давайте поаплодируем им!

Очень здорово, что сегодня клуб и город чествует своих героев. Молодые люди будут знать, к чему стремиться и с кого брать пример.

Данис семь лет играл за сборную России и завоевал золото чемпионата мира трижды. В честь этого мы дарим Данису джерси сборной России, в котором он защищал честь нашей страны. Желаем ему успехов и новых побед!».