Овечкин, Дацюк и Ковальчук играют в прощальном матче Даниса Зарипова. LIVE

Диктор на арене сообщает, что номер «25» навсегда выводится из обращения «Ак Барса»! Он будет пожизненно закреплен за Данисом Зариповым.
Пресс-служба КХЛ подготовила интересную статистику: топ-5 команд, которым забрасывал шайбы Зарипов в чемпионатах России, — это 1) принципиальный соперник «Ак Барса» «Салават Юлаев» (34 шайбы), 2) «Трактор» (25), 3) «Динамо» Москва (23), 4) «Авангард» (20), 5) «Металлург» (19).
Данис Зарипов (слева) против ЦСКАРИА Новости
Напомним, Зарипов является трехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поднялся на сцену и крепко обнял Зарипова, а затем произнес речь:
«Все мы приехали признаться в любви дорогому Данису. Он всю свою жизнь посвятил хоккею, своей команде, своей стране. Большое спасибо его семье, которая его поддерживала, командам, в которых он играл, и вам, дорогие болельщики, за любовь и за преданность.
Сегодня на этот матч приехали многие чемпионы мира, которые прославляют наш хоккей. Давайте поаплодируем им!
Очень здорово, что сегодня клуб и город чествует своих героев. Молодые люди будут знать, к чему стремиться и с кого брать пример.
Данис семь лет играл за сборную России и завоевал золото чемпионата мира трижды. В честь этого мы дарим Данису джерси сборной России, в котором он защищал честь нашей страны. Желаем ему успехов и новых побед!».
Данис Зарипов снова взял слово и рассказал трогательную историю о том, как оказался в «Ак Барсе»:
«Когда я услышал, что мне звонит представитель «Ак Барса», я не сразу поверил. Но услышал в трубке: «Мы хотим тебя видеть. Ты состоялся как хоккеист. У тебя все впереди. Мы хотим тебе помощь развиваться и развиваться». «Ак Барс» был тогда одним из топовых клубов российской лиги. И я, не раздумывая, сказал: «Да, я приеду».
Пришел домой и сообщил эту новость маме, на что услышал в ответ: «Я давно мечтаю переехать в Казань».
С того сезона мои результаты пошли вверх. Конечно, я всего добился не один. Спасибо моим уважаемым партнерам — не только по тройке, но и по команде».
Сочетания звеньев у команды «Белых»:
Овечкин — Метшин — Семин, Зарипов А. — Зарипов М.; Мозякин — Суниев — Ковальчук, Епанчинцев — Теплов; Айзатуллин — Дацюк — Вольфсон, Абузяров — Калачик; Атаев — Кузнецов — Радулов, Тюнин — Гайдулин; Голубев — Козырев — Шакиров, Новичихин — Баландин; Кошечкин (Шакиров).
Тренеры команды: Илья Воробьев, Сергей Кокорин.
Сочетания звеньев у команды «Зеленых»:
Зарипов — Зиновьев — Морозов, Прошкин — Медведев; Рябов — Чупин — Степанов, Галлямов — Шафигулин; Валиуллин — Свитов — Халилов, Савин — Аскаров; Миннахметов — Зайнуллин — Сабиров, Лукоянов — Исмагилов; Петров — Вишняков — Обухов, Платонов; Гарипов (Логвиненко).
Тренеры «Зеленых»: Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.
Напомним, матч пройдет в формате двух периодов. Зарипов по очереди сыграет за каждую из команд — сначала за «Зеленых», а потом за «Белых».
Данис Зарипов выступил с приветственной речью перед болельщиками:
«Наступил момент, когда моя карьера подошла к концу. Мне очень приятно, что сегодня трибуны нашего ледового дворца заполнены до отказа.
И мне всегда было приятно, когда во время карьеры на наши игры собирались полные трибуны.
Весь этот непростой путь длиной в 24 года я выходил при полных трибунах. Желаю всем сегодня позитивных эмоций и увидеть красивую игру от лучших мастеров ледовой площадки.
Мы начинаем!»
Данис Зарипов в Матче звезд КХЛTwitter «Ак Барса»