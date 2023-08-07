«Не надо дзюбить». Экс-футболист сборной Соломатин отправился воевать в Донбасс

Знаменитый в прошлом футболист, экс-игрок сборной России Андрей Соломатин, неоднократно поддерживавший российскую армию финансово, вступил в батальон футбольных фанатов «Эспаньола» и отправился в зону СВО. Бывший спортсмен призвал других российских футболистов «не дзюбить» и повернуться лицом к людям, воюющим в Донбассе.

Отправился в Артемовск

Знаменитый в прошлом российский футболист Андрей Соломатин, чемпион России — 2003 в составе ЦСКА и пятикратный обладатель Кубка страны в составе тех же армейцев и столичного «Локомотива», отправился в зону Специальной военной операции, вступив в батальон «Эспаньола», в котором собраны футбольные фанаты, сообщил Telegram-канал Mash.

Стало известно, что экс-защитник сборной России будет защищать Артемовск (Бахмут). Выполнять боевые задачи он будет с позывным Солома.

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения «Española», чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете, — приводит канал слова Соломатина.

— Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного! Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!»

Ездил в Донбасс и помогал «Эспаньоле»

Соломатин неоднократно выражал поддержку СВО, сам раньше не раз помогал деньгами и амуницией «Эспаньоле» и даже летал в 2022 году с гуманитарной миссией в Донбасс.

«Закончив футбольную карьеру, я стал постоянно ходить на фанатскую трибуну ЦСКА. Гонял на выезды и постоянно общался с фанатским активом армейского клуба. Командир «Эспаньолы» – Станислав Орлов. В фанатской среде его знают как участника старейшей группировки фанатов ЦСКА Red-Blue Warriors. В итоге в фанатском движении меня свели с главой попечительского совета «Эспаньолы», который раньше часто ходил на матчи армейского клуба. Через него я и попал в Донбасс, — рассказывал он в интервью «Аргументам и Фактам».

— Когда в первый раз ехал туда, вместе с депутатским активом района Черемушки загрузили целый микроавтобус медицинских товаров и других необходимых вещей. Я был горд, что сделал это: мысль, что я должен помогать соотечественникам, зрела во мне давно.

Несмотря на то, что подразделение очень организованное, все на передовой превращается в расходный материал, поэтому мы постоянно ищем спонсоров и меценатов для наших парней, чтобы они ни в чем не нуждались. Помощи поступает много. Передают ее фанаты всех российских футбольных клубов, много помогают болельщики «Зенита», например. Для одной из поездок я привлек спортивную команду, люди из которой передали 200 вратарских костюмов. Они на молнию застегиваются и служат бойцам вместо термобелья. Недавно вместе с другими ребятами передал в Донбасс экшен-камеры. Еще постоянно возим газовые баллоны [для горелок]. Одного хватает на сутки. Важно, чтобы ребятам было тепло».

Соломатин рассказывал, что его взгляд на вещи очень сильно изменился, когда он впервые побывал в Донбассе. Бывший футболист говорил о том, что видел своими глазами дома людей, которых обстреливают с 2014 года.

«За время поездок понял, что мне хочется возвращаться в Донбасс, потому что чувствуешь свою в этом необходимость. Да, мы не на передовой, но принимаем активное участие в помощи бойцам, приобщая к этому делу простых людей. Моя философия такая: когда мы играли в футбол, ребята поддерживали нас. Теперь наша очередь болеть за фанатов на полях ДНР и ЛНР», — подчеркивал Соломатин.

При этом в том же интервью он жестко прошелся по действующим футболистам, не выражавшим поддержку СВО. По мнению Соломатина, дело может быть в ложных надеждах на скорое возвращение в международные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Выражал экс-игрок сборной полную поддержку президенту России Владимиру Путину:

«На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить. И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться».

Интересно, что за свою довольно долгую профессиональную карьеру Соломатин защищал цвета не только российских команд, но и выступал за украинскую «Оболонь» из Киева, проведя в ее составе девять матчей в 2005 году.