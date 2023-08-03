Дочь Тутберидзе под русскую музыку выиграла турнир в США. Грузия получила сильнейшую пару

Совершившие переход в сборную Грузии российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили под «Лебединое озеро» Петра Чайковского и в дебюте за новую команду выиграли золото. На турнире в американском Лейк-Плэсиде пара показала свой второй результат в карьере, не оставив соперникам шансов. Дочь Этери Тутберидзе заявила, что они «рады успешно начать сезон под грузинским флагом».

Дебют российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии сложился весьма удачно. После ритм-танца на турнире Lake Placid Ice Dance International дуэт шел вторым, набрав 74,35 очка и уступив конкурентам из США Уне и Гейджу Браунам меньше балла.

А вот в произвольной программе под музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» равных российским фигуристам не было. Судьи поставили им 117,47 балла, а общая сумма за два проката составила 191,82 очка, что стало вторым результатом в карьере Дэвис и Смолкина.

Больше они получали только на скандальном турнире в Варшаве в олимпийский сезон (199,90), после которого пошли активные разговоры про якобы имеющийся блат дочери Этери Тутберидзе.

Дэвис коротко прокомментировала дебют пары за новую сборную.

«Дебютом довольны, был большой перерыв, и нам было необходимо начать где-то выступать. Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом»,

— приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

На турнире в США Дэвис и Смолкин действительно показали себя достойно: компоненты программы (композицию, презентацию, скольжение) судьи оценили почти на одни восьмерки (при максимальной оценке в десять).

Техника исполнения также была оценена довольно щедро — судьи дали надбавки за качество элементов (GOE — Grade of Execution) от двух баллов до 3,60.

По оценкам за произвольный танец бывшие российские фигуристы обогнали своих ближайших преследователей — американцев Уну и Гейджа Браунов — на 12,07 баллов, что является огромным отрывом.

По сумме баллов Дэвис и Смолкин обогнали пару из США на 11,16 пункта. Все это говорит об однозначном превосходстве.

Однако составить собственное мнение о выступлении пары российским фанатам будет проблематично — трансляции не было, о чем ранее заявила Тутберидзе.

Посмотреть выступление фигуристов не смог и известный актер Борис Смолкин, отец Глеба, однако согласился прокомментировать итоги турнира.

«К сожалению, у меня не получилось посмотреть выступление Глеба и Дианы, не было трансляции.

Но в три часа ночи я узнал, что ребята заняли первое место с отрывом в 11 баллов от соперников. Думаю, это успешный результат, учитывая, что они фактически 1,5 года не выступали и это их первое выступление.

Я очень доволен», — приводит слова Смолкина РИА Новости.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также поздравила пару с хорошим выступлением.

«Первое место говорит само за себя, а отрыв в 11 баллов доказывает, что выступление было успешным.

Будем смотреть, как они проявят себя на следующих соревнованиях. Поздравляю их, прекрасная пара», — сказала Тарасова в комментарии РИА Новости.

Таким образом, в сезон Дэвис и Смолкин входят весьма уверенно. Пока неясно, где именно будут выступать спортсмены, поскольку на этапы Гран-при они не заявлены, но шансы попасть на чемпионат Европы у них есть.

На Евро-2022 — последнем, в котором приняла участие сборная России, — Дэвис и Смолкин стали седьмыми.

При этом большая часть пар, оказавшихся выше, уже не смогут соревноваться: Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли паузу в карьере, Александру Степанову и Ивана Букина (как и остальных российских фигуристов) с большой долей вероятности не допустят до международных стартов, пар Оливия Смарт / Адриан Диас и Сара Уртадо / Кирилл Халявин больше нет.

Таким образом, Дэвис и Смолкин могут подняться явно выше седьмого места на грядущем чемпионате Европы, если смогут туда отобраться.

Напомним, выхода на соревновательный лед экс-российские фигуристы ожидали почти полтора года — с Олимпийских игр 2022 года.

С момента выступления в Пекине пара не соревновалась: сначала сборную России не допустили до чемпионата мира в Монпелье, а потом Дэвис и Смолкин по своей инициативе полностью пропустили внутрироссийский сезон.

Фигуристы объясняли свое отсутствие проблемами с документами в США, где пара живет и тренируется. При этом инсайдер РИА Новости Владислав Жуков и американский журналист Дейв Лиз сообщали, что сначала спортсмены пытались попасть в американскую сборную (по гражданству дочери Тутберидзе), а затем в команду Израиля (по гражданству Смолкина).

Летом 2023 года случился новый виток саги про смену гражданства: Грузия приняла новых фигуристов быстро и охотно (Дэвис также обладает гражданством этой страны).

Выступая за Россию, Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата страны (2022), бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров (2020) и победителями финала кубка России среди юниоров (2021).