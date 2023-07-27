Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами. Теперь их зовут в Москву

Болельщики с флагами Украины и России во время матча между сборными Швеции и Украины, 29 июня 2021 года

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. В Олимпийском комитете России назвали решение торжеством разума, а депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что украинскому спорту пригрозили санкциями. На этом фоне Международная федерация фехтования присудила украинской саблистке Ольге Харлан поражение в матче 1/16 финала чемпионата мира за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе. Это следует из указа, опубликованного на сайте министерства.

Запрет украинским спортсменам выступать на турнирах с россиянами и белорусами действовал с апреля. В июле министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что вопрос снятия ограничений обсуждается.

Новый документ за подписью Гутцайта запрещает отправлять национальные сборные Украины только на те соревнования, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями подчеркивают национальную принадлежность.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков позитивно воспринял такое решение.

«Я всегда говорил, что спорт является и должен являться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. В данном случае разум восторжествовал», — цитирует Позднякова ТАСС.

На этом фоне министр спорта России Олег Матыцин заявил, что сборная Украины получит приглашение на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

«Конечно, мы пригласим украинцев и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные права на соревнованиях»,

— цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что на турнирах соревнуются спортсмены, а не страны, из-за чего подобные запреты не имеют смысла. В пример она привела отказ украинца Игоря Рейзлина выходить на поединок против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира по фехтованию. Журова также не исключила, что международные спортивные федерации пошли по пути давления на Украину с целью снятия этого запрета.

«Произошла ситуация с фехтовальщиком, который отказался соревноваться с россиянином, потому что он не понимал, какой будет реакция, если он выйдет — особенно, если проиграет. Думаю, для него было проще не выйти. Когда принадлежность к стране становится препятствием в спорте, это неправильно.

Выходит, будто на фехтовальной дорожке соревнуются не спортсмены, а страны, но это неприемлемо для спорта. Ряд государств в мире находятся в конфликте — значит, тогда они тоже не должны друг против друга выходить?

На Олимпийских играх это вообще запрещено: если какая-то страна так себя поведет, ее могут отстранить. Специальная комиссия может это рассмотреть и вынести серьезное наказание. Понятно, что в международных федерациях таких прецедентов не было, но, видимо, тоже придется рассмотреть какие-то моменты.

Вероятно, Украину немного припугнули и сказали, что, если они будут дальше так себя вести, то будут ограничительные меры.

Я это допускаю. Или, может, на Украине все-таки решили проявить уважительное отношение к своим спортсменам, потому что они в стрессе и не знают, что делать. Украинская теннисистка рассказывала, что она не знает, то ли выходить ей на матчи с россиянами и белорусами, то ли нет. Люди очень переживают по этому поводу», — сказала Журова.

Инцидент с Анохиным оказался не единственным на ЧМ по фехтованию. Российская саблистка Анна Смирнова в 1/32 финала встречалась с украинкой Ольгой Харлан. Перед поединком соперницы поприветствовали друг друга касанием сабель. Однако после боя, который закончился поражением Смирновой, Харлан отказалась пожать сопернице руку, что является нарушением правил, поскольку только после рукопожатия поединок считается завершенным.

Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и 50 минут ждала решения арбитров, не уходя с дорожки, — для нее даже вынесли стул. Изначально судьи приняли решение не дисквалифицировать украинку.

Однако позже Харлан все же было присуждено поражение, и она была исключена из числа участников турнира.

В ряде видов спорта украинцы так или иначе пересекались с россиянами и белорусами. На недавно завершившемся Уимблдоне украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась после матчей пожимать руку Анне Блинковой и Дарье Касаткиной. А победив в четвертом круге представительницу Белоруссии Викторию Азаренко, Свитолина заявила на пресс-конференции, что международные теннисные организации должны официально отменить рукопожатия между украинскими и российскими спортсменами.

Отметим также, что атлеты, которые демонстрировали положительное отношение к россиянам, подвергались критике на родине.

Так, в 2021 году на Олимпийских играх легкоатлетка Ярослава Могучих стала жертвой травли на Украине после совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Позже Могучих неоднократно публично выступала с негативными комментариями в отношении российских спортсменов.

Также критике подвергся футболист Руслан Малиновский, который обнял россиянина Александра Головина после матча их команд в матче чемпионата Франции.

Позднее Малиновский принес в своих соцсетях извинение за этот жест и заверил: «В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований».