Дочь Тутберидзе дебютировала за Грузию после ухода из сборной России. Мать прокат не смотрела

Бывший российский дуэт в танцах на льду — дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее супруг Глеб Смолкин — впервые выступили под флагом сборной Грузии. Пара заняла второе место в ритм-танце на турнире в США, уступив меньше балла американскому дуэту. Тутберидзе заявила, что не смотрела прокат Дэвис из-за отсутствия прямой трансляции и отказалась давать комментарии.

Второе место под Майкла Джексона

Диана Дэвис и Глеб Смолкин вернулись на лед международных соревнований спустя полтора года отсутствия. Последним их выступлением были Олимпийские игры в Пекине, где они представляли сборную России (правда, в нейтральном статусе) и заняли 14-е место.

На прошлый сезон пара была заявлена в сборную России, но ни разу не вышла на лед на проводившихся внутри страны соревнованиях. Дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина все это время находились в США, где сначала работали под руководством Игоря Шпильбанда, а затем перешли к Елене Новик и Алексею Килякову — бывшему партнеру Тутберидзе в танцах на льду.

Все это время слухи отправляли серебряных призеров чемпионата России — 2021 в различные сборные — то в США (гражданкой этой страны является Дэвис), то в Израиль (Смолкин имеет еврейские корни). В итоге переход действительно состоялся, но под грузинские знамена (у Дэвис также есть гражданство Грузии).

Американский турнир Lake Placid Ice Dance International стал первым турниром Дэвис и Смолкина в новой национальной команде. Бывший российский тандем продемонстрировал новый ритм-танец под музыку 80-х.

«Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста», — рассказывали о постановке сами фигуристы.

Спортсмены показали довольно бодрый танец, в самом начале которого явили зрителям знаменитую «лунную походку» Джексона (номер был составлен из микса трех культовых композиций 80-х: Bad, Liberian Girl и Cheater).

Танец в целом смотрелся органично и зрелищно. Спортсмены выдержали, что важно, динамику до самого конца проката и даже добавили темпа ближе к финалу, поскольку именно на него пришлась самая энергичная часть постановки.

Дэвис и Смолкин не допустили явных ошибок и получили от судей 74,35 балла, что всего на 0,91 ниже, чем у расположившихся на первой строчке американцев Уны и Гейджа Браунов.

«Счастливы вернуться!» — написали в совместной публикации супруги Дэвис и Смолкин на грузинском, английском и русском языках.

Фавориты турнира

Самое интересное, что победители ритм-танца Уна и Гейдж Брауны не считались фаворитами соревнований. Личный рекорд тут принадлежит как раз Дэвис и Смолкину, которые показали почти 200 баллов по сумме на соревнованиях в Варшаве на старте олимпийского сезона.

Правда, тот результат многими ставился под сомнение из-за якобы лояльности арбитров при желании Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) «протащить» дуэт дочери Тутберидзе на Олимпиаду.

В итоге Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России, обеспечив себе путевки на чемпионат Европы и в Пекин. Ни на одном, ни на другом турнире лавров они не снискали, но даже сумма с Олимпиады (179,82), где судей в излишней благосклонности к этой паре уже никак не уличить, на данный момент недосягаема для всех оппонентов по соревнованиям в Лейк-Плэсиде.

Составить конкуренцию могли бы только Эмилия Зингас и Вадим Колесник, которые тренируются, кстати, у Шпильбанда. Однако этот американский дуэт так и не вышел на старт, снявшись с соревнований и оставив грузинскую пару в качестве главных фаворитов.

«Очень талантливые фигуристы»

В российском мире фигурного катания не остались равнодушными к выступлению бывших членов сборной России.

«Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время, — цитирует «Матч ТВ» заслуженного тренера страны Татьяну Тарасову. — Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы. Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать».

Позитивно отозвался о них и серебряный призер Олимпийских игр, а ныне успешный хореограф и продюсер Илья Авербух:

«Ребята все-таки выступают за другую страну. Буду следить в целом за танцами, турнирами, программами всех участников.

Диану и Глеба я всегда хвалил, когда они выступали за сборную России, они достойно показали себя на Олимпиаде. Выводы по турниру в августе делать достаточно смешно, это предсезонная работа, многие только накатывают программы.

Дэвис и Смолкин пропустили год. Конечно, они рвутся выступать, но конкуренция на данном турнире невысокая. В любом случае рад видеть их на льду. Диана и Глеб — очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята и то, что они будут показывать в своих выступлениях».

А вот мать Дэвис, работающая сейчас со своими подопечными в России, пока не видела выступления дочери.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — рассказала Тутберидзе.