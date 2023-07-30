«Открыто поддерживает российскую армию»: Украина требует отстранить саблистку Смирнову

Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования с требованием лишить российскую саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса из-за фото с братом в соцсети. Именно ей Ольга Харлан отказалась пожать руку после поединка в 1/32 финала индивидуального турнира ЧМ. Сама украинка получила возможность участвовать в командном турнире, несмотря на дисквалификацию. «Газета.Ru» рассказывает, как это стало возможно.

Украина против Смирновой

Скандал на чемпионате мира по фехтованию, где украинская саблистка Ольга Харлан после поединка против Анны Смирновой отказалась пожать руку российской спортсменке, была снята с соревнований и дисквалифицирована, а потом оправдана и допущена к командному турниру, получил продолжение.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием лишить Смирнову нейтрального статуса, полученного в преддверии мирового форума.

«Активность Анны Смирновой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была, — говорится в заявлении ФФУ.

— Мы настаиваем на том, чтобы исполком FIE пересмотрел процесс выдачи нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным».

Под активностью российской саблистки в соцсети, очевидно, понимается публикация фотографии с братом в военной форме, до недавнего времени размещенная на ее странице. В данный момент пост удален.

FIE в данный момент никак не отреагировала на требование украинской федерации, и не вполне понятно, будет ли данный вопрос рассматриваться вообще.

Хронология скандала

На проходящем в эти дни чемпионате мира по фехтованию в Милане возникло уже несколько скандальных ситуаций, связанных с российско-украинскими отношениями.

Сначала во время индивидуального турнира шпажистов украинец Игорь Рейзлин не вышел на поединок первого раунда с россиянином Вадимом Анохиным, сославшись на болезнь и предоставив соответствующую справку, благодаря чему избежал санкций.

Анохин прошел еще один раунд, но в 1/8 финала уступил в упорной борьбе французу Ромену Канноне со счетом 13:15.

После этой истории украинское министерство спорта и молодежной политики отменило запрет для своих спортсменов на соревнования с российскими атлетами, действовавший до сих пор.

Благодаря этому решению на следующий день самая титулованная фехтовальщица страны Харлан встретилась со Смирновой, по результатам жеребьевки тоже попавший в первый раунд поединка.

Олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира с Украины одержала на дорожке уверенную победу – 15:7. Однако по окончании боя она отказалась пожать оппонентке руку, выставив перед собой саблю, после чего ушла в раздевалку.

Согласно действовавшим правилам, в таком случае поединок не считался завершенным по регламенту, и россиянка почти час дожидалась возвращения соперницы на дорожку, в какой-то момент она даже присела на вынесенный для нее стул.

Харлан так и не вернулась, российская сторона подала протест, который не был удовлетворен. Тем не менее украинке до старта поединка следующей стадии была предъявлена черная карточка, означавшая снятие с соревнований с последующей дисквалификацией на 60 дней.

Это решение было оспорено ФФУ, а Международный олимпийский комитет вступился за звездную саблистку, призвав FIE более гибко относиться к подобным моментам, учитывая международную обстановку, и объявив, что Харлан получит дополнительную квоту в индивидуальном турнире саблисток на Олимпиаде в Париже.

FIE прислушалась к рекомендациям и удовлетворила протест украинской стороны. Вернуть в уже закончившийся индивидуальный турнир Харлан было невозможно, но черная карточка и дисквалификация были отменены, благодаря чему украинка получила возможность выступить в командном турнире.

Протест был удовлетворен в том числе из-за слов Харлан, которая утверждала, что до поединка получила заверения от временного президента FIE Эммануэля Кациадакиса из Греции, что прикосновения сабли будет достаточно после ее матча со Смирновой.

Более того, международная федерация пересмотрела действовавшее правило о рукопожатии. В этом отношении уже вносились изменения на период коронавируса, но теперь спортсмены не будут пожимать друг другу руки и в обычное время – достаточно будет салюта шпагой, рапирой или саблей, в зависимости от дисциплины, в которой проходит поединок.

Харлан осталась без медалей

Что до украинской сборной, то она легко прошла первые два раунда, победив в 1/16 финала Узбекистан (45:27), а в 1/8 финала – Италию (45:33). Четвертьфинал против национальной команды США получился крайне тяжелым, и именно Харлан нанесла решающий укол в заключительном поединке – 45:44.

Однако дальше дело не пошло. В полуфинале украинки практически без шансов уступили француженкам (32:45), а в матче за бронзовые медали с тем же счетом проиграли Южной Корее.

Золото досталось венгерским саблисткам, разобравшимся в полуфинале с кореянками (45:39), а в финале обошедшим француженок (45:38).