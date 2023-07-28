«В России напрягаться не надо»: бразильцы могут перестать быть легионерами в РПЛ

Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом во время сессии на форуме «Россия — Африка» рассказал гендиректор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что это решение не станет проблемой для отечественного футбола при правильной работе менеджмента чемпионата.

По примеру белорусов

Футболисты из стран межгосударственного союза БРИКС могут перестать считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов во время сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России», прошедшей в рамках форума «Россия – Африка».

Это произойдет в случае принятия соглашения о свободном перемещении рабочей силы среди стран БРИКС, что автоматически сделает представителей этих государств нелегионерами в РПЛ. В БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

«Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами, — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

— Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами России».

Напомним, что подобная практика уже имеет место в Премьер-лиге в отношении игроков из Белоруссии, не считающихся легионерами в рамках соглашения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Лимит уже не такой, как был раньше»

Для «Газеты.Ru» ситуацию с возможной отменой статуса легионеров в РПЛ для футболистов из стран БРИКС прокомментировал бывший форвард национальной сборной страны, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Булыкин.

«Есть хорошие футболисты там. Если их будут приглашать, то это несомненный плюс как для команд, так и для футболистов, которые тоже будут прогрессировать. Если это будут трансферы ради денег, то, конечно, отрицательно к этому отношусь, потому что такое не пойдет на пользу российскому футболу, — считает Булыкин.

— Сейчас лимит уже не такой, как был раньше, поэтому никакой пользы от него нет. И так, как могут поменять сейчас, это тоже ни к чему серьезному не приведет. С моей точки зрения, нужно просто, чтобы спортивный менеджмент не делал трансферы ради денег, а действовал на пользу команде и российскому футболу. Иногда происходят такие переходы, когда иностранцы, явно не уровня РПЛ, приезжают и занимают места. Их наигрывают для каких-то сборных и вообще непонятно для кого, а российские ребята сидят. А молодежи нужно играть, чтобы прогрессировать. Если российские ребята не будут играть, то и в сборную попадать не будут, поэтому здесь нужно смотреть на трансферы. И если они будут сбалансированными, то почему нет?»

При этом экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также бельгийского «Андерлехта», немецкой «Фортуны» и нидерландских «Твенте» и «Аякса» уверен, что даже в случае принятия такого решения, это не отразится на зарплатах российских игроков и не приведет их к рыночным расценкам:

«Этого не случится. Агенты всегда найдут способы, как выкручивать руки футбольному клубу, а лучше всего поработать с ним так, чтобы довольны были все, кроме российского футбола. Тут нужно больше ответственности за трансферы. И если за выделяемыми на них деньгами будут пристальнее следить, наш футбол станет лучше. Это половина проблемы. А вторая половина – если серьезно уменьшат зарплаты. Уровень футбола, сто процентов, не поменяется, но изменится отношение к деньгам и к контрактам. Вот эти две проблемы – основные, а не лимит и возможное новое решение о том, что кто-то не будет считаться легионерами. У нас другие проблемы основные, и их никто не хочет решать».

Кроме того, Булыкин рассказал на своем примере, как дело со «своими» футболистами и легионерами обстоит в ведущих европейских чемпионатах.

«В Европе всегда делают ставку на своих футболистов, потому что, во-первых, он может вырасти в лидера клуба, который потом может остаться работать в системе клуба.

Если посмотрите, в европейских клубах много таких сотрудников. Во-вторых, свой воспитанник может попасть в сборную страны и его можно будет выгодно продать. Тех игроков, которых ты вырастил, а не того, кого ты где-то перекупил. Его нужно вырастить, показать, заиграть. И потом уже можно будет продавать, — подчеркнул бывший нападающий.

— Взять тот же «Аякс». Он покупает молодых игроков, раскручивает их, а потом перепродает. Из-за этого у меня и сложилась неприятная ситуация. Хоть я и забивал, и играл, предпочитали ставить молодых футболистов, которых потом надо было продавать. И в итоге они их и продали, а я был футболистом, который мог выйти и дать результат, передать свои опыт и мастерство молодым футболистам. Везде в Европе делается ставка на молодежь, потому что она хочет пробиваться, играть в сборной, выступать в клубах Английской премьер-лиге, к примеру. А у нашей молодежи никакой мотивации нет. Она не хочет уезжать, потому что там зарплата будет меньше, чем в российском футболе. А в российском футболе даже напрягаться не надо.

Лимит вторичен. Самое главное – грамотные трансферы ради блага команды, а не ради заработка отдельных личностей. В каждом трансфере всегда есть заинтересованные лица, и важно, чтобы это шло на пользу команде, а не отдельным людям. И второе – завышенные зарплаты. Если разберемся с этим, то все это принесет большую пользу российскому футболу».

«Сначала нужно получить согласие ФИФА»

А вот еще один депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что вопрос об отмене статуса легионеров для футболистов из стран БРИКС может быть рассмотрен лишь в очень отдаленной перспективе.

«Сначала нужно подписать соглашение и получить согласие ФИФА. Но я думаю, что этот вариант маловероятен. Необходимо давать возможность выпускникам российских школ представлять интересы национальной команды и лучших клубов страны.

Это наша основная задача. Нельзя забывать о зрелищности. Но прежде всего нужно думать о своих спортсменах. РФС стоит внимательнее присмотреться к выпускникам детско-юношеских спортивных школ и академий», — цитирует парламентария «Спорт-Экспресс».

Интересно, что в составе петербургского «Зенита», выигрывающего чемпионат страны уже пять лет подряд, в прошлом сезоне выступали сразу семь бразильских футболистов: Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Вендел, Густаво Мантуан, Родригао и Роберт Ренан. При это Клаудиньо с Малкомом получили указом президента России Владимира Путина российские паспорта. Однако Малком этим летом покинул клуб, отправившись в чемпионат Саудовской Аравии, а из бразильской лиги сине-бело-голубыми был куплен полузащитник Ду Кейрос.