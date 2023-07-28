«Никогда не пожмем руки россиянам»: украинку Харлан дисквалифицировали на 60 дней

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в эти дни в Милане, скандалом завершился поединок украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой. Победившая Харлан после окончания схватки выставила вперед саблю и отказалась пожать руку своей оппонентке. В итоге Смирнова около часа просидела на дорожке в ожидании спортсменки, но рукопожатие так и не состоялось. За это Харлан дисквалифицировали перед началом следующего боя.

Сабля в живот вместо рукопожатия

Поединок украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой на индивидуальном турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию обернулся скандалом. Победившая украинская фехтовальщица отказалась пожать руку своей сопернице, вместо этого выставив вперед саблю, а затем покинув дорожку.

Россиянка около часа прождала свою визави на дорожке, так как по правилам поединок не может считаться завершенным без финального рукопожатия. В какой-то момент Смирновой даже принесли стул, на котором она сидела в ожидании возвращения соперницы. Но в итоге и российская саблистка ушла с дорожки.

Российская сторона подала протест на результат поединка, который, правда, был отклонен международной федерацией. Тем не менее все плохо кончилось и для Харлан, которая была дисквалифицирована перед началом следующего боя и закончила борьбу досрочно.

Более того, по словам главы российской федерации фехтования Ильгара Мамедова, украинской олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира показали черную карточку, что означает запрет на участие в соревнованиях на срок 60 дней.

«Кричала от боли из-за этого решения»

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить спортсменов из России до своих соревнований, правда, лишь в нейтральном статусе. В итоге российские фехтовальщики и фехтовальщицы смогли отправиться на чемпионат мира в Милан.

На момент старта турнира для украинских атлетов действовал запрет со стороны Минспорта Украины на участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России.

Это уже привело к скандальной ситуации, когда днем ранее украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался выйти на поединок с россиянином Вадимом Анохиным в первом раунде соревнований, предоставив при этом медицинскую справку.

В результате бронзовому призеру Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях было просто засчитано поражение, а Анохин прошел еще один раунд, прежде чем уступить французу Ромейну Канноне, в итоге выигравшему бронзу.

После этого украинское Министерство спорта выпустило новую директиву, разрешив своим спортсменам соревноваться с россиянами, если те выступают в нейтральном статусе. Так, главная звезда желто-синей сборной Ольга Харлан, олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира, смогла выйти на поединок против Смирновой.

Харлан ожидаемо и закономерно победила значительно уступающую ей в регалиях соперницу – 15:7. Но дальше случился тот самый эпизод, в результате которого разочарованными остались обе стороны.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки, — цитирует Харлан «Р-Спорт».

— Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли».

Дисквалификация по правилам и апелляция Украины

Скандал с дисквалификацией и отстранением от соревнований олимпийской чемпионки с Украины не остался без внимания, и заявление выпустил даже Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», — сказано в пресс-релизе МОК.

Правда, необходимо отметить, что FIE, вынося решение о дисквалификации и отстранении Харлан, действовала строго согласно регламенту соревнований.

В пункте 122 правил соревнований по фехтованию написано следующее:

«Перед началом каждой схватки два фехтовальщика должны выполнить фехтовальный салют противнику, рефери и зрителям. Точно так же, когда последний удар засчитан, схватка не заканчивается до тех пор, пока два фехтовальщика не отсалютуют друг другу, рефери и зрителям. С этой целью они должны оставаться неподвижными, пока судья принимает решение; когда он дал решение, они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику. Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений четвертой группы».

При этом четвертая группа нарушений является в этом виде спорта самой серьезной. Именно поэтому за нарушения такого плана предусмотрена дисквалификация на весь турнир с отстранением от соревнований еще на 60 дней.

Именно такое решение и было вынесено в отношении Харлан, хотя украинская федерация уже анонсировала подачу протеста.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались «подковерные игры», эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница [Харлан], даже был назначен судья на этот поединок, — приводят слова президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева украинские СМИ.

— Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речи о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку».

Уже точно известно, что Харлан пропустит командный турнир саблисток, что является критичной потерей для сборной Украины.

Что касается российского протеста, то он, видимо, был отклонен, так как Харлан после окончания поединка до своего перфоманса все же исполнила «салют фехтовальщика» в адрес соперницы. Этого момента не видно на видео поединка, так как украинка была в тот момент вне кадра, однако иначе схватка официально не считалась бы оконченной. После выполнения салюта Смирнова официально признавалась проигравшей и уже не могла пройти в следующий раунд.

«В этой ситуации я рад, что Международная федерация фехтования уважает свои собственные правила, которые запрещают такие жесты во время соревнований. Более того, с коллегами обсуждали ситуацию. У нас с самого раннего детства учат всех фехтовальщиков пожимать руки, вне зависимости от результатов поединка. Для фехтования это очень чувствительная вещь, — прокомментировал случившееся глава Олимпийского комитета России, олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

— Рад за FIE, она является той организацией, которая должна контролировать выполнение правил в этом виде спорта».