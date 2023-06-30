Почти миллион евро: Малком из «Зенита» не заплатил налоги в Испании

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком оказался в числе тех, кто должен испанской налоговой службе. За год выступлений в составе «Барселоны» футболист задолжал государству чуть меньше миллиона евро.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Малком должен налоговой службе Испании €820 тыс. Футболист попал среди прочих в опубликованные Налоговым агентством страны списки. Задолженность образовалась во время выступлений игрока в составе «Барселоны» в 2018 и 2019 годах.

Налоговое агентство Испании опубликовало списки граждан, задолжавших ему по состоянию на конец 2022 года свыше €600 тыс., и Малком оказался в числе злостных неплательщиков.

Данный отчет публикуется ежегодно, и ряд известных в футбольном мире людей, находившихся в нем в прошлом году, теперь не значатся среди должников. Например, больше не фигурируют в списках знаменитый в прошлом аргентинский защитник Габриэль Милито и еще не завершивший карьеру, но находящийся в Испании под арестом из-за обвинений в изнасиловании бразилец Даниэл Алвес, самый титулованный футболист мира. Оба на Пиренеях выступали за «Барселону», до того Милито играл в «Сарагосе», а Алвес обрел известность за годы в «Севилье».

Зато в публикации этого года Малком — одна из двух главных звезд. Также в число неплательщиков попал прославившийся в последнее время своими не афишировавшимися связями с «Барселоной» футбольный арбитр Хосе-Мария Энрикес Негрейра. Он должен государству €1,2 млн.

Учитывая обвинения в коррупции по делу о выплатах со стороны каталонского клуба проблемы с налоговой могут быть не самыми большими для бывшего арбитра и одного из ведущих в недавнем прошлом функционеров в коллегии испанских судей.

Что до Малкома, то он перебрался в Ла Лигу летом 2018 года, причем «Барселона» перехватила бразильского вингера у итальянской «Ромы», когда тот уже садился на самолет из Франции, чтобы подписать контракт с итальянским клубом.

Но трансфер 21-летнего на тот момент крайнего нападающего, ярко выступавшего в составе «Бордо», оформила все-таки «Барса». В Каталонии Малком зарабатывал по контракту €8 млн в год, но не смог закрепиться в составе. Футболист провел в чемпионате 15 встреч, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Самым ярким моментом в карьере бразильца в Испании стал победный мяч в ворота мадридского «Реала» в Кубке Испании.

После того сезона «Зенит» сенсационно оформил трансфер игрока за те же €40 млн, что «Барселона» заплатила «Бордо». Правда, в России зарплата игрока, по данным Transfermarkt, существенно ниже (€3,2 млн), зато здесь он является безоговорочным лидером команды.

Вместе с сине-бело-голубыми вингер четыре раза подряд выиграл Российскую премьер-лигу, а по итогам завершившегося сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата и был признан лучшим игроком сезона РПЛ, оформив 23+7 в 27 проведенных встречах.

Периодически появляется информация об интересе разных известных европейских клубов к Малкому, но тот пока что остается в команде из Санкт-Петербурга. Тем не менее сам игрок не исключает возможного ухода в сильный клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Наиболее громкой командой, которую связывают с возможным трансфером вингера является чемпион Франции «Пари Сен-Жермен», из которого ушел Лионель Месси.

Проблемы с налоговой у футболистов, выступающих или выступавших в Испании, случаются достаточно часто. Самыми громкими были дела того же Месси, Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Но обычно все заканчивается соглашением сторон об урегулировании претензий, что по факту означает выплату задолженностей и штрафа. Весьма вероятно, что подобное будет и в истории с Малкомом.