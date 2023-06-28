«Я его размажу»: Маск и Цукерберг показали, как тренируются перед боем

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг готовятся к «бою века», который должен пройти между ними по правилам смешанных единоборств (ММА) в Лас-Вегасе. Оба участника грядущего поединка, который может состояться под эгидой UFC, выложили кадры своих тренировок с обладателем черного пояса по джиу-джитсу.

Владелец Twitter Илон Маск потренировался с обладателем черного пояса по бразильской борьбе джиу-джитсу Лексом Фридманом. Об этом в своих соцсетях сообщил сам спортсмен, приложив к публикации фотографию спарринга и в комплиментарном стиле отозвавшись о навыках бизнесмена.

«Мы потренировались с Илоном Маском несколько часов. Я невероятно впечатлен его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере. Это было эпично.

Очень вдохновляет то, что Илон и Марк Цукерберг публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться на ринге», — отметил Фридман.

Но это еще не все. Маску поступило предложение от трехкратного чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера поучаствовать в подготовке к бою.

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы честью помочь и стать вашим напарником для тренировок перед поединком с Цукербергом», — написал спортсмен. И владелец Twitter принял это предложение.

Сам Цукерберг не особенно афиширует свою подготовку, но известно, что он тоже поработал с Фридманом по инициативе мастера джиу-джитсу.

«Вот лучшие моменты из ролика, на котором я и Марк Цукерберг занимаемся джиу-джитсу. Как здорово видеть и Илона, и Марка, вставших на путь путешествия в мире боевых искусств», — рассказал Фридман после его спарринга с создателем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Во время этой тренировки Цукерберг и Фридман работали над бросками в ноги и удушающими приемами. Интересно, что Маск отреагировал на выложенное видео комментарием: «Я его размажу».

Все началось с того, что в июне Маск вызвал Цукерберга на поединок, когда глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявил о своем желании создать конкурента Twitter. Маск предложил провести бой в Лас-Вегасе по правилам ММА, и этот вызов был принят.

Основателя Tesla пыталась отговорить от боя его собственная мать Мэй Маск, предложившая устроить «словесный поединок», но бизнесмен не послушал ее.

«На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай», — писала Мэй Маск в своих соцсетях.

Отец владельца Twitter Эррол Маск также выступил против его поединка с Цукербергом.

«Дело в том, что если этот сумасшедший бой состоится и если Илон победит этого парня, то его назовут хулиганом. Ведь Илон намного тяжелее и выше. В то же время, если он проиграет, унижение будет полнейшим.

Для Илона это безвыходная ситуация. Он проиграет, если победит в бою, и проиграет, если потерпит поражение. Я думаю, что Илон попал в трудную ситуацию из-за своего поведения в старших классах. В этом они похожи», — приводит The US Sun слова Эррола Маска.

Основатель Space X действительно значительно превосходит своего оппонента по антропометрическим данным: 188 см роста против 171 см и 85 кг веса против 70 кг. Однако это не смущает ни самих бойцов-бизнесменов, ни возможных организаторов боя в лице руководства UFC.

52-летний Маск рассказывал, что в ЮАР, где он вырос, ему нередко приходилось участвовать в драках, потому что это «опасное место». 39-летний Цукерберг уже достаточно давно занимается единоборствами и в мае занял первое место на непрофессиональном турнире по джиу-джитсу в Кремниевой долине.

Глава UFC — самого престижного мирового ММА-промоушена — Дана Уайт сообщил, что оба бизнесмена серьезно настроены провести поединок, а стоимость платной подписки для просмотра боя составит в таком случае $100, что на $20 превышает цену обычного pay-per-view на турнирах организации.