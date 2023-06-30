«Шпион под видом спортсмена»: за что в Польше задержали 20-летнего российского хоккеиста

Российский хоккеист Максим Сергеев задержан в Польше по обвинению в шпионаже. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро назвал это успехом своего ведомства, в Кремле сообщили, что выясняют обстоятельства случившегося, и обвинили Польшу в «оголтелой русофобской позиции». Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поляки переходят все границы. «Газета.Ru» — обо всех обстоятельствах задержания 20-летнего Сергеева.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности.

Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — сообщил в соцсетях генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Чиновник заявил, что в Польше действует шпионская сеть, и Сергеев — уже 14-й человек, который был арестован по этому обвинению. Пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что «задержанный является гражданином России и профессиональным игроком хоккейного клуба первой лиги». Утверждается, что он «выполнял на польской территории задачи по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах».

Уточняется также, что Сергеев находится в Польше с октября 2021 года. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики.

Хоккеисту грозит до 10 лет тюрьмы, пока же он арестован на три месяца.

Информацию о задержании Сергеева прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистами на брифинге он выразил уверенность, что посольство Российской Федерации в Варшаве выяснит подробности инцидента. При этом Песков заметил, что российским дипломатам непросто работать в польской столице в связи с «оголтелой русофобской позицией» местных властей.

О ситуации высказался бывший тренер хоккеиста Олег Комиссаров, занимавшийся с ним юношеской команде «Спартака». Он признался, что потерял связь со своим экс-подопечным, однако не может представить его в качестве шпиона.

«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны.

Даже не могу представить себе его арест за шпионаж»,

— цитирует Комиссарова «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы, глава Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев констатировал, что польские власти излишне усердствуют, стремясь преследовать всех, кто имеет отношение к России. Он заявил, что российская сторона должна приложить все усилия для освобождения Сергеева.

«К сожалению, польские власти в своем стремлении преследовать все, связанное с Россией, переходят все границы. Нужно еще додуматься до того, чтобы увидеть в спортсмене шпиона и арестовать его. Это не от большого ума.

Руководители польских спецслужб хотят создать впечатление, что россиянам нужно узнавать какие-то тайны в их стране. Все их тайны мы давно знаем.

Сейчас однозначно нужно освобождать нашего спортсмена. Уверен, что по линии Министерства спорта и МИД будет оказана всесторонняя поддержка требований отпустить нашего спортсмена с его последующим возвращением на родину. Никакого отношения к шпионажу он не имеет», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь пообещала, что хоккеисту будет оказана вся необходимая помощь. Она заявила, что Россия выражает Варшаве протест и требует объяснений.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это «14-й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — приводит слова Захаровой Telegram-канал 360tv.