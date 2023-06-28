«Это больно»: как Костомаров осваивает протезы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров осваивает протезы для ног, занимаясь каждый день не более часа, — иначе «больно». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. Спортивный врач Александр Яблуновский предположил, что фигуристу еще не подобрали «нормальный протез», а клинический психолог Татьяна Маремпольская заявила, что чемпион пока не готов к выписке из больницы, потому что еще не принял «нового себя» после «кошмарного случая».

Чемпион Турина-2006 Роман Костомаров продолжает восстанавливаться в больнице от тяжелых последствий пневмонии и некроза. Спортсмен каждый день занимается в протезах, которые ему установили вместо ампутированных голеней.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время.

К протезированию рук пока еще не приступали», — заявил ТАСС источник, близкий к ситуации.

26 июня Костомаров, который находится в больнице больше полугода, опубликовал видеозапись, на которой впервые показал, как занимается на велотренажере в протезах для ног. В подписи к этому посту фигурист признался, что ему «непросто», но он продолжает реабилитацию, так как «впереди самое сложное — жизнь».

При этом в кадр не попали руки, для которых протезы еще не готовы.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская, обсуждая последнее видео Костомарова, заявила, что говорить о выписке спортсмена из больницы еще рано из-за его психологического состояния.

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию — он только начинает восстановление. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении.

Даже в своем комментарии на первое место Костомаров поставил моральное состояние, что означает первостепенную борьбу именно в сфере психологии.

Он начал немного принимать новую реальность и нового себя. Он пишет, что поехал дальше, но дальше самое сложное — принятие себя после этого кошмарного случая», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Спортивный врач Александр Яблуновский высказал предположение, что Костомарову пока не подобрали нормальный протез вместо голеней, и отметил, что спортсмену еще долго придется привыкать, чтобы можно было полностью нагружать ноги, — например, бегать.

«А велотренажер — человек на нем все-таки сидит и в основном работают мышцы бедра. Уже хорошо, что идет тренировка. И кровоток улучшается, и остальные мышцы будут работать. Поэтому велотренажер в любых условиях — в домашних, в клинике — вещь незаменимая.

Я думаю, что физически Костомаров быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах будет, наверное, самое сложное. Во-первых, протезы должны подходить, во-вторых, нужно время на адаптацию, чтобы восстановить координацию.

Если раньше стопа четко реагировала под любое движение, то теперь-то придется приспосабливаться... Балансировать будет уже не так просто, как было раньше», — заявил Яблуновский в комментарии kp.ru.

Партнерша Костомарова Татьяна Навка, вместе с которой фигурист выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2006, обратилась к нему после опубликованного видео.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами, уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников», — написала Навка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).