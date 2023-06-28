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«Это больно»: как Костомаров осваивает протезы

Врач Яблуновский предположил, что Костомарову не подобрали правильный протез для ног

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров осваивает протезы для ног, занимаясь каждый день не более часа, — иначе «больно». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. Спортивный врач Александр Яблуновский предположил, что фигуристу еще не подобрали «нормальный протез», а клинический психолог Татьяна Маремпольская заявила, что чемпион пока не готов к выписке из больницы, потому что еще не принял «нового себя» после «кошмарного случая».

Чемпион Турина-2006 Роман Костомаров продолжает восстанавливаться в больнице от тяжелых последствий пневмонии и некроза. Спортсмен каждый день занимается в протезах, которые ему установили вместо ампутированных голеней.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время.

К протезированию рук пока еще не приступали», — заявил ТАСС источник, близкий к ситуации.

26 июня Костомаров, который находится в больнице больше полугода, опубликовал видеозапись, на которой впервые показал, как занимается на велотренажере в протезах для ног. В подписи к этому посту фигурист признался, что ему «непросто», но он продолжает реабилитацию, так как «впереди самое сложное — жизнь».

При этом в кадр не попали руки, для которых протезы еще не готовы.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская, обсуждая последнее видео Костомарова, заявила, что говорить о выписке спортсмена из больницы еще рано из-за его психологического состояния.

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию — он только начинает восстановление. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении.

Даже в своем комментарии на первое место Костомаров поставил моральное состояние, что означает первостепенную борьбу именно в сфере психологии.

Он начал немного принимать новую реальность и нового себя. Он пишет, что поехал дальше, но дальше самое сложное — принятие себя после этого кошмарного случая», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Спортивный врач Александр Яблуновский высказал предположение, что Костомарову пока не подобрали нормальный протез вместо голеней, и отметил, что спортсмену еще долго придется привыкать, чтобы можно было полностью нагружать ноги, — например, бегать.

«А велотренажер — человек на нем все-таки сидит и в основном работают мышцы бедра. Уже хорошо, что идет тренировка. И кровоток улучшается, и остальные мышцы будут работать. Поэтому велотренажер в любых условиях — в домашних, в клинике — вещь незаменимая.

Я думаю, что физически Костомаров быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах будет, наверное, самое сложное. Во-первых, протезы должны подходить, во-вторых, нужно время на адаптацию, чтобы восстановить координацию.

Если раньше стопа четко реагировала под любое движение, то теперь-то придется приспосабливаться... Балансировать будет уже не так просто, как было раньше», — заявил Яблуновский в комментарии kp.ru.

Партнерша Костомарова Татьяна Навка, вместе с которой фигурист выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2006, обратилась к нему после опубликованного видео.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами, уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников», — написала Навка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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