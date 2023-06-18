«Поздравляю. Возврат не принимается»: Карпин отпраздновал свадьбу дочери в Испании

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин выдал замуж одну из своих дочерей. Церемония состоялась в Испании, знаменитый в прошлом футболист, а теперь тренер, привел 22-летнюю Валерию к алтарю, передав ее жениху Фернандо.

Знаменитый российский футбольный тренер Валерий Карпин во время продолжающейся паузы между сезонами в отпуске побывал в Испании, где выдал замуж свою дочь Валерию.

Супруга 54-летнего специалиста Дарья в своем Telegram-канале выложила несколько видеозаписей с торжественной церемонии.

На одном фрагменте видео видно, как Карпин ведет свою дочь к алтарю, где ту уже дожидается жених Фернандо.

«Поздравляю мою дочь. Возврат не принимается ��������. Фернандо, теперь это твои проблемы. Я вас так люблю!!!» – написал наставник сборной России и «Ростова» под соответствующей публикацией в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вышедшая замуж Валерия — дочь Карпина от первого брака. От его союза со Светланой Карпиной есть также другая дочка – Мария. В браке со своей нынешней супругой Дарьей у одной из главных российских футбольных звезд еще три дочери.

Во время своей игровой карьеры Карпин много лет провел именно в Испании, куда и отправился в 1994 году из «Спартака» в «Реал Сосьедад». За клуб из Сан-Себастьяна он провел два сезона, после чего подписал контракт с одной из ведущих команд Европы того времени «Валенсией».

За сезон в «Валенсии» Карпин в 36 матчах Ла Лиги отметился шестью голами, но сами «летучие мыши» после второго места в предыдущем чемпионате финишировали на этот раз на провальной десятой позиции.

Летом в межсезонье полузащитник перебрался в «Сельту», и в клубе из Виго за пять проведенных в нем лет стал настоящей легендой. Карпин провел в чемпионате за «Сельту» 168 матчей, забив в них 26 мячей. «Небесно-голубые» все эти годы ходили рядом с лигочемпионской четверкой, обыгрывала «Реал» и «Барселону» и достойно выступала в еврокубках.

За время выступлений в «Сельте» россиянин не просто стал клубной легендой, а еще и в судебном порядке добился права не считаться легионером в испанской Примере.

Заканчивал карьеру футболист снова в «Реал Сосьедад», причем в первом же из трех сезонов с Карпиным баскский клуб, в составе которого вместе с Валерием блистали Нихат, Дарко Ковачевич и молодой Хаби Алонсо, едва не сотворил чудо и лишь в последнем туре уступил чемпионский титул мадридскому «Реалу», заняв второе место.

За свою карьеру Каприн провел 72 матча за сборную России, забив в них 17 мячей и став капитаном национальной команды.

После окончания карьеры получивший вдобавок к российскому и эстонскому испанское гражданство Карпин сначала вел бизнес на Пиренеях, где даже создал профессиональную велокоманду.

Однако затем он вернулся в Россию в качестве гендиректора родного «Спартака», где вскоре начал и тренерскую карьеру. За два захода в качестве наставника красно-белых дважды выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги, потом работал в испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира и, наконец, стал главным тренером «Ростова».

В 2021 году специалист возглавил национальную сборную страны, с которой добился права участвовать в стыковом турнире за попадание на чемпионат мира – 2022 в Катаре, однако УЕФА в итоге отстранил российскую команду из-за Специальной военной операции на Украине.

В прошлом сезоне тренер совмещал посты в сборной и «Ростове», с которым финишировал на высоком четвертом месте, пропустив вперед только «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Валерием Карпиным я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным, — приводит ТАСС слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

— Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону».