«Теперь я питбуль»: Тим Цзю в первом раунде нокаутировал Окампо

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю одержал 23-ю победу подряд на профессиональном ринге. Он в первом раунде нокаутировал мексиканца Карлоса Окампо и защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Цзю до сих пор остается непобежденным.

Тим Цзю, сын легендарного Кости Цзю, продолжает блистать на мировом ринге. 28-летний спортсмен одержал красивую и уверенную победу над очень непростым соперником – Карлосом Окампо из Мексики.

При этом Тим подошел к бою с потрясающим рекордом: 22 победы в 22 поединках на профессиональном уровне

Впрочем, и его оппонент мог похвастаться очень крепкой статистикой: 35 выигранных боев из 37. Оба поражения он потерпел в титульных боях: в 2018 году он уступил нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему в борьбе за титул Международной боксерской федерации (IBF), а в октябре 2022 года единогласным решением судей проиграл еще одному представителю США Себастьяну Фундоре — тогда на кону стоял временный титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Очередной заход Окампо на пояс также оказался неудачным. С началом боя он не успел толком ничего предпринять, как сразу оказался под прессингом Цзю, который ураганом обрушился на мексиканца. Очень быстро Карлос оказался на настиле — в первый раз он сумел подняться и продолжить поединок.

Однако решающего удара пришлось ждать недолго: левым боковым Цзю отправил Окампо на канаты, бой был остановлен.

Таким образом, Тим продлил свою впечатляющую серию, теперь в его активе 23 победы в 23 боях, и из них 17 — нокаутом. Цзю после боя назвал имя боксера, с которым намерен встретиться далее.

«Я хочу покорить США. Я удерживаю временный пояс, но мне нужны все четыре титула, и сейчас первый номер в моем списке Джермелл Чарло. Потанцуем, Чарло?

Я уважаю сегодняшнего соперника, но я нахожусь на другом уровне», — заявил Цзю.

С 33-летним абсолютным чемпионом мира американцем Чарло Тим должен был встретиться еще в январе этого года. Однако за месяц до поединка Джермелл получил травму, от последствий которой восстанавливается до сих пор. Впрочем, в начале июня Чарло высказался о возможном поединке с Тимом, пообещав финишировать его.

«Как только я смогу драться, отправлю в нокаут эту австралийскую девчонку. Этот засранец слишком много болтает, он хочет, чтобы все признали, что он с кем-то дрался. Но я все доказал в боксе», — написал Чарло в соцсетях.

Пока Джермелл восстанавливался, Цзю в марте успел победить Тони Харрисона — единственного боксера, который брал верх над самим Чарло. А затем состоялся поединок с Окампо. Отец Тима, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю был осторожен в прогнозах, но выразил мнение, что его сын сможет одолеть Чарло.

«У Джермелла слишком большой простой. Он может лишиться титула.

Тим — временный чемпион. Чарло должен защищать титул. Ждем именно этот бой», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».

Тим же не сомневается в своих силах. Победа над мексиканцем лишь укрепила его уверенность. Он также поиронизировал над тем, что в мае его укусила собака, и за три недели до боя с Карлосом он перенес операцию.

«Эррол Спенс победил Окампо за две минуты, а мне на это понадобилось еще меньше времени. Даже не думал, что смогу победить так быстро, он весьма крепкий парень. Но после укуса собаки я стал одержимым, теперь я питбуль!» — резюмировал Цзю.