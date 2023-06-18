«Деньги всем»: Абрамович хочет поделить деньги от продажи «Челси» между Россией и Украиной

56-летний миллиардер и бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не подписал документ, согласно которому вырученные деньги после продажи английского клуба должны были бы пойти в гуманитарный фонд помощи Украине. Бизнесмен намерен инициировать процедуру, в ходе которой £2,3 млрд будут распределены между гражданами России и Украины, пострадавшими вследствие боевых действий. Против этого активно выступает МИД Великобритании, требующее направить деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Новость о том, что Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче денег Украине, первым опубликовал английский портал Daily Mail 17 июня.

Источник заявил, что российский бизнесмен выступил против передачи суммы в £2,3 млрд, которую он выручил после продажи лондонского «Челси» американскому инвестору Тодду Боули, только украинской стороне, настаивая, что часть средств должны получить и российские граждане, пострадавшие из-за вооруженного конфликта.

Против подобного распределения средств выступают Министерство иностранных дел Великобритании, которое требует перечислить средства на нужды Вооруженных сил Украины, а также Еврокомиссия и правительство Великобритании, ссылаясь на введенные в отношении России санкции.

Источник в британском МИД подтвердил, что получить одобрение Абрамовича на осуществление транша пока не удалось.

«Мы надеялись еще прошлым летом, что деньги будут переведены, затем мы надеялись, что это произойдет в январе.

«Теперь мы надеемся, что деньги поступят Украине до того, как к концу года снова установятся суровые зимние условия, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет», — заявил собеседник Daily Mail.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что он не может гарантировать, что деньги Абрамовича будут разморожены до того момента, как правительство уйдет на летние каникулы, запланированные в июле.

«Мы хотим быть уверены, что высвобождаемые деньги идут исключительно тем получателям, на которых они рассчитаны. Мне нужна полная уверенность в том, что это так», — сказал дипломат.

Сделка по продаже «Челси» была закрыта в мае 2022 года. С того момента все деньги находятся на специальном счету, которым, по данным пресс-службы Абрамовича, имеет право распоряжаться лишь правительство Великобритании.

«Деньги от продажи клуба хранятся на замороженном счете, но британский кабмин близок к тому, чтобы выдать лицензию новому фонду, разблокировать средства и передать их этому фонду», — заявляло в прошлом году издание The Telegraph.

Возглавить этот фонд согласно планам должен был экс-глава британского отделения благотворительного фонда Unicef Майк Пенроуз.

По информации Daily Mail, средства хранятся в контролируемой Абрамовичем компании Fordstam. Правила, касающиеся выдачи денег, позволяют переводить их исключительно на гуманитарные цели Украины. Для того, чтобы воспользоваться ими, потребуется разрешение Европарламента, так как в отношении 56-летнего миллиардера были введены санкции Евросоюза.

Абрамович владел «Челси» на протяжении почти 19 лет. Бизнесмен закрыл сделку по покупке футбольного клуба в июле 2003 года у британского строительного магната Кена Бейтса. Сумма сделки составила £140 млн. Контрольный пакет акций лондонской команды был оценен в £60 млн, еще £80 млн Абрамович потратил на то, чтобы закрыть долги клуба.

За период владения «синие» превратились из крепкого английского середняка в один из сильнейших клубов мира. В период с 2003 по 2022 год «Челси» пять раз cтановился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевывал Кубок Англии, трижды становился обладателем Кубка английcкой лиги.

После того, как Абрамович закрыл сделку о продаже клуба, «Челси» выдал свой худший сезон за 35 лет, заняв в итоговой таблице чемпионата Англии лишь 12-е место и набрав по итогам сезона 44 очка.