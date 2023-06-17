Остаться на пьедестале: Немков бьется с Ромеро. LIVE

05:42

Неплохо смотрелся Питбуль во втором раунде, вынуждал соперника ошибаться и оступаться, пытался пробить коленом. Однако за 10 секунд до истечения времени пропустил удар с ноги в голову и явно был потрясен. Петтис мог бы перехватить инициативу и развить преимущество, но прозвучал гонг.