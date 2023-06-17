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Спорт

Остаться на пьедестале: Немков бьется с Ромеро. LIVE

Смешанные единоборства. Bellator 297. Вадим Немков (Россия) — Йоэль Ромеро (Куба). ОНЛАЙН

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BellatorMMA
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков защищает титул организации Bellator в полутяжелом весе против кубинца Йоэля Ромеро. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:33

Пока Немков намного активнее своего 46-летнего соперника. Все попытки Ромеро провести хоть какую-то атаку смотрятся откровенно неуклюже. И пока создается впечатление, что россиянин вот-вот закончит бой досрочно.

06:27

Уверенно атаковал Вадим в пером раунде и владел инициативой, не без труда Ромеро защищался.

06:22

Начинается главный поединок!

06:03

Единогласным решением победу отдают Петтису! Теперь ждем боя Немкова!

06:02

Завершен бой, ждем судейского решения.

05:54

До пятого раунда довели бой оппоненты.

05:42

Неплохо смотрелся Питбуль во втором раунде, вынуждал соперника ошибаться и оступаться, пытался пробить коленом. Однако за 10 секунд до истечения времени пропустил удар с ноги в голову и явно был потрясен. Петтис мог бы перехватить инициативу и развить преимущество, но прозвучал гонг.

05:36

Динамичную пятиминутку провели соперники, небольшое преимущество было у Фрейре благодаря хорошо проведенному тейкдауну.

05:33

Тем временем, стартовал со-главный бой вечера. Американец Серджио Петтис вышел в октагон против бразильца Патрисио «Питбуля» Фрейре.

05:25

Бой Немкова с Ромеро должен начаться, ориентировочно, около 6:30 по московскому времени. А сейчас идут поединки основного карда. Только что последний соперник россиянина Кори Андерсон раздельным решением судей одержал победу над Филом Дэвисом.

05:15

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию главного события турнира Bellator 297, в котором россиянин Вадим Немков защищает пояс чемпиона в полутяжелом весе против кубинца Йоэля Ромеро.

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