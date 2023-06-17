Остаться на пьедестале: Немков бьется с Ромеро. LIVE

Пока Немков намного активнее своего 46-летнего соперника. Все попытки Ромеро провести хоть какую-то атаку смотрятся откровенно неуклюже. И пока создается впечатление, что россиянин вот-вот закончит бой досрочно.
Неплохо смотрелся Питбуль во втором раунде, вынуждал соперника ошибаться и оступаться, пытался пробить коленом. Однако за 10 секунд до истечения времени пропустил удар с ноги в голову и явно был потрясен. Петтис мог бы перехватить инициативу и развить преимущество, но прозвучал гонг.
Динамичную пятиминутку провели соперники, небольшое преимущество было у Фрейре благодаря хорошо проведенному тейкдауну.
Тем временем, стартовал со-главный бой вечера. Американец Серджио Петтис вышел в октагон против бразильца Патрисио «Питбуля» Фрейре.
Бой Немкова с Ромеро должен начаться, ориентировочно, около 6:30 по московскому времени. А сейчас идут поединки основного карда. Только что последний соперник россиянина Кори Андерсон раздельным решением судей одержал победу над Филом Дэвисом.