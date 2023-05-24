Моральный урон «Спартаку»: Соболева отстранили до следующего сезона

Дисциплинарный комитет РФС на заседании по итогам матча между «Спартаком» и ЦСКА принял решение дисквалифицировать нападающего красно-белых Александра Соболева на четыре матча и в то же время отменить удаление защитника армейцев Виллиана Роши. Бывший игрок красно-белых Максим Деменко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что четыре матча за такой проступок — это «многовато», а вот ветеран «Спартака» Валерий Гладилин наоборот считает, что наказание могло быть и жестче.

Соболев дисквалифицирован, Роша — оправдан

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о четырехматчевой дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева и отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Оба футболиста были удалены одновременно в матче 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Столичное дерби закончилось победой красно-белых со счетом 2:1, а упомянутые игроки покинули поле еще при 1:1, когда сначала Соболев продемонстрировал в адрес соперника неприличный жест, схватившись перед ним руками за пах, а затем бразилец повторил действие соперника, уже обращаясь к боковому арбитру.

В итоге после рекомендации лайнсмена главный судья встречи Сергей Карасев предъявил обоим участникам событий по красной карточке.

При этом позже выяснилось, что спартаковец еще раньше продемонстрировал в адрес оппонента тот же жест в центре поля, но тогда это ускользнуло от внимания арбитров, хотя бразилец успел пожаловаться.

В итоге сначала эпизод рассмотрела Экспертно-судейская комиссия РФС, которая, по инсайдерской информации журналиста Ивана Карпова, рекомендовала отменить удаление Роши, поскольку тот лишь повторил для арбитров жест соперника, пытаясь обратить на него внимание.

«ЭСК рассмотрела эпизод с удалением Роши в дерби и подготовила заключение для КДК о том, что защитника ЦСКА не стоило наказывать красной карточкой. Теперь КДК РФС должен отменить удаление защитника ЦСКА. По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло. КДК оценит поступок игрока «Спартака» и назначит ему наказание», — написал Карпов в своем Telegram-канале.

В итоге КДК РФС принял данную рекомендацию и отменил удаление Роши, который теперь сможет помочь своей команде в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

А вот Соболев, прибывший на заседание с опозданием из-за пробок и на метро, за свой поступок получил дисквалификацию на четыре матча и теперь не только больше не сыграет в текущем сезоне, но и пропустит два стартовых тура нового чемпионата.

В данный момент «Спартак» отстает от ЦСКА в борьбе за второе место РПЛ всего на одно очко, и два последних тура будут в этой гонке решающими.

«Четыре игры — многовато»

Для «Газеты.Ru» решение КДК прокомментировал бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко.

«Тяжело сказать. Четыре матча только за то, что он показал этот неприличный жест... Кажется, это многовато.

Бывают разные моменты, но не четыре матча, — сказал Деменко. — В объяснении пишут, что Роша начал показывать то, что ему показал Соболев. Если так разобраться, то, конечно, Соболев виноват. Не сдержался, показал жест. Я считаю, это правильно, [что его наказали], но четыре матча... Если уж на то пошло, осталось два тура, дайте ему эти две игры за этот жест.

Они делают это жестко для того, чтобы неповадно никому было.

Но в любом случае это эмоции, и у каждого они по-разному проявляются. Конечно, Соболев профессионал, и он должен был сдерживать эти эмоции. Думаю, он сейчас сам прекрасно понимает, что зря сделал этот жест.

Что касается игры, то он сам себя уже наказал в этот моменте. Почему? Потому, что для команды он важен. И если он не будет играть, то это все-таки потеря. Но, в любом случае, играет не один футболист, играет команда, поэтому здесь и клуб может в какой-то степени отреагировать. Сам игрок может извинения принести команде, которую подводит в какой-то степени.

А если взять календарь... Сейчас все команды бьются. Сейчас у ЦСКА календарь не очень — впереди «Краснодар» и «Ростов». У «Спартака» — «Пари НН» и «Крылья Советов», здесь и новгородская команда бьется, и «Крылья» бьются.

Не сказать, что «Спартаку» будет легче. Команды все равно будут максимально стараться. До последнего тура мы это будем наблюдать.

Хотя это тоже не точно. Если ЦСКА сейчас обыграет «Краснодар», то, я думаю, команда уже не упустит серебро. А если пойдет потеря очков, то тогда все решит последний тур».

Свою точку зрения по дисквалификации Соболева высказал и ветеран «Спартака» Валерий Гладилин. Он отметил, что наказание для нападающего могло быть и строже, а вот Роша оправдан правильно.

«Наказание не очень жесткое, по сути дела, до конца сезона. Это урок на будущее за его театральные жесты — не должны так себя вести футболисты. Это назидание. Приговор достаточно мягкий, можно было бы и жестче подойти к этому вопросу. Я думаю, что это воспитательные цели, он парень неглупый, поймет, что так делать нельзя.

По поводу Роши — его оправдание полностью справедливо. Конечно, он сам виноват, что начал показывать те же движения, что и Соболев. А там болельщики были, судьи, все видели, и тут понять можно по-разному. Здесь он объяснил, видимо, или объяснили его представители, что он просто показывал те движения, он никого не хотел обидеть.

То, что его удалили в матче, это правильно, не надо ничего показывать, судьи и без тебя разберутся, они грамотные ребята. Соболева и так бы удалили без него. А то, что теперь не дали дисквалификацию, значит, что он аргументировал, объяснил, что показывал это не в чей-то адрес», — заявил специалист.

Также Гладилин отметил, что в составе «Спартака» много хороших игроков атаки, которые могут заменить Соболева, поэтому его дисквалификация не станет проблемой для красно-белых.

«Нет, никак не повлияет, наоборот, улучшит командный дух, подстегнет.

Соболев нанес прежде всего моральный урон команде. Так нельзя: «народная команда», болельщиков много, дети смотрят. Об этом даже говорить не нужно.

А игроков в «Спартаке» достаточно, много хороших нападающих. Соболев, кстати, в последних играх и не выделялся. Его нервозность в матче могла быть обусловлена тем, что у него не шла игра, что он не может себя проявить в таких ключевых матчах. Потеря Соболева — я не вижу в этом проблемы сейчас. Там достаточно игроков в атаке, которые его заменят», — заключил Гладилин.

Рецидив и травля

Надо отметить, что для Соболева данная дисквалификация уже не первая в сезоне. Ранее он был отстранен на пять матчей Кубка России после удаления в игре против «Зенита» (0:0) в конце прошлого года, когда на поле случилась драка команда на команду.

Поведение Соболева в нынешнем сезоне не раз становилось предметом обсуждения в футбольных кругах. Нападающего красно-белых обвиняли в симуляции, дерзости и даже хамстве. Ну а после дерби с ЦСКА градус напряжения достиг предела.

Высказываются мнения, что форвард должен получить от десяти матчей дисквалификации до чуть ли не запрета на профессию. Ситуация вышла из-под контроля настолько, что «Спартак» выступил с заявлением, потребовав прекратить травлю своего ведущего игрока, являющегося также нападающим сборной России.