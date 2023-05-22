«Лига теперь принадлежит расистам»: фанаты «Валенсии» довели до слез звезду «Реала» Винисиуса

Мадридский «Реал» подал заявление в Генеральную прокуратуру Испании после матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1), по ходу которого трибуны скандировали в адрес бразильского полузащитника Винисиуса Жуниора расистские оскорбления. Инцидент вызвал широкий резонанс в испанских медиа — глава Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил самого игрока «Реала» в недостаточной заинтересованности в борьбе с расизмом, в то время как после игры бразилец оказался на грани срыва.

На протяжении всего сезона в испанской Ла Лиге бразильский полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор становился жертвой расистских оскорблений со стороны чужих болельщиков. Традиционные призывы игрока и его партнеров по команде прекратить демонстрацию расовой неприязни ни к чему не привели.

Вместе с этим против Винисиуса весь год крайне грубо играют оппоненты на поле. Однако систематические нарушения правил игнорируются арбитрами, которые считают, что бразилец якобы специально провоцирует соперников.

Призывы главного тренера «Реала» Карло Анчелотти изменить судейский подход к фиксации фолов против южноамериканца тоже остались без внимания — Винисиуса продолжали безнаказанно бить по ногам. Рано или поздно это должно было вылиться в крупный скандал.

close 100% Винисиус Жуниор в составе сборной Бразилии Global Look Press

Он случился 21 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». «Летучие мыши» одержали убедительную победу над немотивированным после вылета из Лиги чемпионов «Реалом» с минимальным счетом 1:0.

С первой минуты игры с трибун стадиона «Месталья» в адрес Винисиуса доносились крики «Обезьяна, обезьяна!». Анчелотти на послематчевой пресс-конференции заявил, что предлагал бразильцу замену, но тот не отреагировал.

«Я спрашивал у Винисиуса, хочет ли он играть дальше. Хотя убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно, на мой взгляд.

Я должен менять футболиста из-за плохой игры, а не из-за расизма», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

Апогея ситуация на поле достигла в компенсированное время — Мадрид безуспешно пытался отыграться, и нервы не выдержали у немецкого защитника Антонио Рюдигера, который толкнул Юнуса Мусу. Завязалась потасовка — Винисиус и голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили устремились разнимать игроков. За спину бразильцу забежал нападающий «Валенсии» Уго Дуро и стал придушивать того руками, а Винисиус отмахнулся.

Главный арбитр поединка Рикардо Бенгоэчеи наградил желтыми карточками Мамардашвили и Мусу, после чего принял решение удалить с поля Винисиуса. Южноамериканец, покидая поле, с ухмылкой поаплодировал арбитру. После игры в социальных сетях он опубликовал такой пост:

«Призом, который выиграли расисты, стала моя красная карточка. Это не футбол. Это Ла Лига.

Это произошло со мной не в первый, не во второй и не в третий раз. Расизм стал нормой в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, соперники этому только рады. Очень жаль.

Чемпионат, который раньше принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси теперь принадлежит расистам.

Прекрасная нация, которая приветствовала меня, и которую я люблю, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. К сожалению, от всего, что тут происходит каждую неделю, у меня нет защиты. Я это принимаю. Я сильный и пойду против расистов до конца. Даже если придется идти далеко», — написал Винисиус.

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На защиту своего подопечного встал Карло Анчелотти, отказавшийся обсуждать с журналистами детали проигранной встречи.

«То, что произошло сегодня, уже встречалось, но не в такой форме. Подобное недопустимо. Я не самый подходящий человек для того, чтобы сказать, что нужно предпринять, но так играть в футбол нельзя.

Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной! Что я еще должен говорить?

Мне очень неприятно, такого в моей карьере не случалось. Я никогда не раздумывал над тем, чтобы убрать игрока с поля из-за оскорблений.

Винисиус — обычный парень, который просто хочет играть в футбол. Это непростая ситуация», — заявил Анчелотти.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас, комментируя произошедшее, обвинил Винисиуса в недостаточном желании разобраться с тем, как руководители турнира борются с проявлением расовой нетерпимости.

«Мы пытались тебе объяснить, что Ла Лига делает для борьбы с расизмом, но ты дважды не явился на встречи в согласованные тобой же даты.

Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться», — написал Тебас у себя в Twitter.

Футболист в ответ заявил, что подобными комментариями функционер только потакает расистам.

«В очередной раз вместо критики расистов президент Ла Лиги использует соцсети для того, чтобы атаковать меня. Сколько бы вы ни болтали и ни делали вид, что не читаете, имидж вашего чемпионата пошатнулся.

Смотрите ответы на свои посты и удивляйтесь... Замалчивание только приравнивает вас к расистам. Я не ваш друг, чтобы разговаривать с вами о расизме. Я хочу действий и наказаний», — написал Винисиус.

По информации ESPN, после матча окружение игрока предложило ему задуматься над переездом в другой чемпионат. Сам же бразилец настроен продолжать выступление за мадридский «Реал», несмотря на то, что находится «на грани срыва».

22 мая стало известно, что королевский клуб обратился с заявлением в генеральную прокуратуру Испании с просьбой наказать виновных в расистских оскорблениях.

«Клуб направил обращение в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления виновных.

Учитывая серьезность произошедших событий, «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», — говорится в опубликованном на сайте клуба заявлении.