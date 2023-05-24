«Чуть слезы не потекли»: экс-главу знаменитой академии «Чертаново» Ларина выпустили из тюрьмы

Бывшего директора московской футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина, который создал целое поколение талантливых игроков, освободили из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты Ларина, который ранее был осужден на три года заключения за мошенничество и хищение средств в особо крупном размере. Теперь приговор стал условным, а также был сокращен до 2 лет и 6 месяцев. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что прокуратура вряд ли сможет отменить решение Мосгорсуда.

«На мой взгляд, прокуратура обжаловать это решение не может, но утверждать на сто процентов нельзя, — сказал Калинов «Газете.Ru».

— Прокурор может написать апелляционное представление на решение суда с просьбой отменить его. Тогда решение может быть изменено, и Ларину назначат реальное лишение свободы. Но однозначно сказать, что так будет, нельзя. Для обжалования у прокурора есть десять дней.

Если Ларину вновь назначат наказание в виде реального лишения свободы, то каждые два дня в СИЗО ему зачтут за один день лишения свободы. Например, если он пробыл в СИЗО год, будет считаться, что он отбыл наказание».

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, который до 2014 года тренировался в школе «Чертаново», признался, что после новости об освобождении Ларина чуть не расплакался.

«Честно, мне немного тяжело сейчас говорить об этом. Когда только узнал, то чуть слезы не потекли. Конечно, все надеялись на лучший исход, но понимали, что все не так просто.

Не только ребята из «Чертаново» рады, но и вся футбольная коалиция, которая знает этого человека. Все очень рады, что человека отпускают», — передает слова Солдатенкова «Чемпионат».

Обрадовался освобождению Ларина и воспитанник «Чертаново» Владислав Сарвели, также защищающий сейчас цвета «Крыльев Советов».

«Это прекрасная новость! Мы очень рады! Надеялись, что это случится, и вот наконец случилось. Все было понятно с самого начала», — сказал Сарвели Sport24.

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что никогда не сомневался в невиновности Ларина.

«Я, безусловно, рад. Все, кто хоть немного разбираются в футболе, все понимали. Относительно его невиновности все было ясно изначально. Ничего плохого за Лариным никто никогда не замечал. Он очень хороший человек», — сказал Чернов в беседе со Sport24.

Напомним, в сентябре 2022 года Ларина приговорили к трем годам лишения свободы по статье о мошенничестве: в школе «Чертаново» значились воспитанники, которые никогда там не занимались, но на них выделялись деньги из бюджета. Ларин уверял, что ему пришлось применить такую схему, чтобы получить более серьезную финансовую поддержку, при этом все деньги шли не на личное обогащение, а на развитие академии.

Самый известный воспитанник школы «Чертаново» Сергей Пиняев, который ездил на стажировку в английский «Манчестер Юнайтед», а сейчас выступает за московский «Локомотив», заявил, что Ларин много сделал для российского футбола.

«Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново». Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ.

Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем. Он за свой счет лечил футболистов, помогал семьям, делал все для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол.

Видимо, кому-то это все очень выгодно», — говорил Пиняев «Чемпионату» после того, как суд отправил Ларина отбывать реальное наказание.

Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Судья Лариса Семенова заявила, что Ларин замешан в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Во время следствия Ларин не находился в СИЗО, что давало надежду на то, что приговор будет условным. Новость о том, что функционер будет отбывать реальное наказание, повергло футбольную общественность в шок.