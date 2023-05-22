«Соболев должен получить по максимуму»: форвард «Спартака» может пропустить начало нового сезона

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша, удаленные в дерби за непристойные жесты, приглашены на заседание КДК и могут получить длительные дисквалификации.

Что случилось

Московское дерби или же «Дерби Всея Руси» между «Спартаком» и ЦСКА всегда славится своим накалом. Так вышло, что в последнее время матчи команд несут на себе скандальный оттенок. Так, в игре первого круга (2:2) ссорились главные тренеры команд – Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.

Но матч второго круга, состоявшийся накануне на «Открытие Банк Арене», получился еще более жарким. На кону было многое и в турнирном плане. Победа фактически обеспечивала ЦСКА серебряные медали РПЛ, да и ничья явно была в пользу красно-синих. Вот только победил «Спартак» (2:1), сократив тем самым свое отставание в турнирной таблице от принципиального соперника за два тура до финиша до всего одного очка.

Победили подопечные Абаскаля драматично. Виктория вышла волевой, а решающий гол был забит с выглядевшего спорным и назначенного после просмотра VAR одиннадцатиметрового, причем Игорь Акинфеев потащил удар Квинси Промеса, но тот сам сумел сыграть на добивании.

Однако же главным скандальным эпизодом стало обоюдное удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Соперники боролись на поле весь матч, и после одного из эпизодов в штрафной армейцев спартаковец, глядя сверху вниз на упавшего оппонента, схватился за свои игровые трусы прямо между ног.

Бразилец среагировал мгновенно, побежав к боковому арбитру и продемонстрировав только что показанный Соболевым жест. Лайнсмен не оценил действий игрока красно-синих и рассказал главному арбитру Сергею Карасеву о поступках обоих футболистов, а судья в поле предъявил игрокам по красной карточке.

Эпизод случился еще при счете 1:1, ну а после окончания встречи поведение Соболева и решение Карасева удалить обоих игроков вызвали ожесточенные дебаты.

«Поступок Соболева не соответствует ценностям «Спартака»

«Соболев провоцировал меня, я не отвечал. И только в том эпизоде я обратил внимание судей на эпизод. Это дерби. Я выключал Соболева из игры, я ничего не давал ему сделать, поэтому он себя так повел. Меня уважать не надо, уважайте детей и женщин. У Соболева есть дети? Разве это будет красивый жест?» — рассказал Роша после матча в интервью «Матч ТВ».

Прокомментировал эпизод на послематчевой пресс-конференции и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, раскритиковавший своего нападающего за его поведение.

«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент, — сказал испанский специалист.

– Если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке».

Директор армейского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо выступил с публикацией в своем Telegram-канале, анонсировав обращение его клуба в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег, — написал Брейдо.

— Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК».

«На мой взгляд, есть Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив. Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного», — приводит ТАСС слова гендиректора красно-синих Романа Бабаева.

Что касается самого Соболева, то сразу после матча он написал в своем Telegram-канале, что Москва «красно-белая», но через некоторое время выступил с извинениями за свой поступок.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», — написал нападающий красно-белых.

Высказался о случившемся и автор победного дубля в дерби Квинси Промес.

«Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось. Но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо, — рассказал голландец.

— Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечет из этого урок. Это тоже часть дерби. Главное, что мы победили».

Отягчающие обстоятельства

22 мая стало известно, что оба удаленных футболиста будут приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, который будет рассматривать этот эпизод и поведение игроков.

«Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», — рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что дисквалификация Соболева будет длительной.

«Ему уже показали красную карточку. Вторую не дадут. Я считаю, что не надо дальше фантазировать. У нас есть дисциплинарный регламент, там все четко прописано: за что, где и сколько. Поэтому здесь не нужно гадать по поводу дальнейшего наказания. Скорее всего дадут по максимуму. Я не знаю, три или пять игры за такое полагается. Для меня абсолютно понятно, за что ему должны дать максимальный срок», — заявил бывший функционер.

При этом выяснилась интересная подробность: точно такой же жест, за какой был в итоге удален, Соболев демонстрировал в адрес Роши и раньше в матче. Эпизод случился за какое-то время до удаления, произошел в центре поля и был оставлен арбитрами без внимания. Зато попал в кадр трансляции, хоть и с общего плана.

Очевидно, что это может стать для Соболева отягчающим обстоятельством. Другим же фактором не в пользу спартаковца будет его удаление в матче Кубка страны против «Зенита», когда команды схлестнулись в потасовке, больше похожей на драку.

Что же до Роши, то он ранее не был замечен в каких-то проступках, да и в конкретном эпизоде пытался указать арбитру на сделанный спартаковцем жест. Другое дело, что повторять его все равно, мягко говоря, не стоило…

В оставшихся двух турах чемпионата ЦСКА отправится в гости к «Краснодару» и затем примет «Ростов», а «Спартак» сыграет дома с «Пари НН» и в Самаре с «Крыльями Советов». Потенциальные длительные дисквалификации Соболева и Роши могут стать фактором в гонке за серебро и даже повлиять на стартовый отрезок следующего сезона.