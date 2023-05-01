«Трудно даются упражнения»: у Костомарова возникли проблемы в реабилитации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни, приведшей к ампутации конечностей. 30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что фигуристу была проведена операция по протезированию на стопе и кисти, однако в тот же день издание Sport24 со ссылкой на свои источники опровергло эту информацию. Реабилитолог Константин Терновой назвал три причины того, почему восстановление Костомарова будет долгим и сложным.

Вокруг болезни и восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова было много противоречивой информации. 30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что фигурист, который находится в больнице с начала января, перенес операции по протезированию на стопе и кисти. По информации источника, Костомаров находится в сознании и идет на поправку. Сообщалось, что параллельно происходит процесс реабилитации, который необходим для транспортировки спортсмена в Германию, и это может занять несколько месяцев.

Однако спустя несколько часов в тот же день издание Sport24 со ссылкой на свои источники опровергло эту информацию.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — заявил источник.

24 апреля ТАСС написал, что состояние фигуриста стабильное, он делает восстановительные упражнения и хочет скорее вернуться домой — скучает по семье. А 26 апреля издание «РБК Спорт» со ссылкой на два источника сообщило, что у Костомарова возникли трудности во время реабилитации: ему трудно дается восстановление подвижности. При этом, несмотря на возникшие проблемы, состояние спортсмена в последние дни остается стабильным.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — сообщил источник.

Реабилитолог Константин Терновой, говоря о реабилитации Костомарова, отметил, что это достаточно долгий и трудный процесс по многим причинам.

«Первое — психологическое состояние. Это шок, непонимание своего нынешнего физиологического состояния и самоощущения. С этим нужно работать очень тщательно и на продолжительной основе.

Второе — истощение организма. У Романа были поражено большое количество жизненно важных органов.

У него функциональная недостаточность органов и систем. Все внутренние резервы исчерпаны, органы повреждены как функционально, так и структурно за счет гнойных процессов.

Третье — нарушение опорно-двигательной системы. Проблемы могут быть в местах заживления после ампутаций. Также нужно учитывать, что ампутируют конечности вместе с частью нервной системы, поэтому нервная система должна адаптироваться к новым условиям, что происходит не так быстро», — приводит слова реабилитолога Sport24.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах в комментарии Sport24 также заявил, что процесс реабилитации фигуриста займет много времени, и отметил, что в период восстановления может произойти ухудшение состояния.

«То, что Роман идет на поправку, — это очень хорошо. Прямо скажем, шансы на благополучный исход были крайне малы по той информации, которую мы имели. Но расслабляться рано. Впереди большой курс восстановления.

Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след в организме и имеют свойство возвращаться. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение.

Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но, если учитывать его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет. Ему будут проверять свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее», — заявил Авербах.

Костомаров до своей болезни активно принимал участия в различных ледовых постановках, в том числе выступал в спектакле «Анна Каренина», который ставил продюсер и хореограф Илья Авербух. Специалист признался, что в свой юбилейный год (в 2023 году серебряному призеру Олимпийских игр — 2002 исполняется 50 лет) он планирует вернуть шоу, однако пока ему трудно его представить без участия Костомарова.

«Еще планируется «Ромео и Джульетта» и, конечно, «Анна Каренина». С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы (Костомарова). Мы все всё понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», — приводит слова Авербуха Sport24.