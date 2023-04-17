«Предстоит еще несколько операций»: что происходит с Костомаровым

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова значительно улучшилось в последние дни. К спортсмену в реанимацию впервые за все время пустили детей, а сам фигурист продолжает подготовку к протезированию. Однако перед этим ему предстоит перенести ряд операций.

16 апреля издание «РБК Спорт» сообщило, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова значительно улучшилось за последние дни. Один из источников заявил, что Пасху фигурист провел в окружении семьи и друзей в больнице.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил источник.

В тот же день издание Voice сообщило, что в реанимацию, куда раньше пускали только супругу Костомарова — олимпийскую призерку Оксану Домнину, — пустили его детей. 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья впервые за три месяца навестили своего отца в больнице в Коммунарке.

Также Костомаров продолжает активно готовиться к протезированию. 10 апреля ТАСС сообщил, что фигурист начал выполнять восстановительные упражнения: «Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме».

Он активно разрабатывает свое тело, а также работает с психологом. 10 числа «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристу сделали культю на второй ноге для протеза, а первая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки. При этом пока отпускать Костомарова из больницы медики не планируют из-за угрозы тромбов. Доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что подготовка к протезированию — это очень хороший знак для олимпийского чемпиона.

«Конечно, все залечить невозможно — сколько может быть осложнений в будущем, если не будет должного наблюдения.

И остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента. Сложно определить, куда он может переместиться, — в этом его большая опасность.

Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», — приводит слова специалиста Sport24.

14 апреля ТАСС сообщил, что Костомаров уже может садиться на кровать без посторонней помощи, повышенной температуры у него нет, и все органы в порядке.

Об улучшении состояния Костомарова говорит и тот факт, что он лично поздравил с днем рождения свою партнершу Татьяну Навку, с которой они стали олимпийскими чемпионами в 2006 году. Об этом экс-фигуристка сообщила, опубликовав пост в социальных сетях.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала Навка в своем Telegram-канале.

При этом перед протезированием Костомарову предстоит перенести еще несколько операций, которые подготовят его к установке искусственных конечностей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще не скоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник издания.

Техник-протезист Московского протезно-ортопедического предприятия Александр Пронин высказался о шансах олимпийского чемпиона вернуться на лед. Напомним, что до своей госпитализации Костомаров активно участвовал в шоу и выступал в «Ледниковом периоде».

«У нас были случаи, когда пациента выписывали, но ему при выходе из больницы опять совершенно неожиданно становилось очень плохо. Организмы у всех разные. Тут не угадаешь, как он себя поведет. Все будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще еще от очень многих факторов», — рассказал Пронин порталу MSK1.RU.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в больницу в начале января из-за тяжелой формы пневмонии. За несколько месяцев фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей, спровоцированных заражением крови и гангреной.