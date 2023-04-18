Не дожила до юбилея три недели: на 30-м году жизни скончалась гандболистка Дивак

17 апреля ушла из жизни трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. 29-летняя спортсменка выпала с восьмого этажа многоэтажного дома в Астрахани. По версии следствия, причиной гибели гандболистки стал несчастный случай — никаких предсмертных записей на месте происшествия обнаружено не было. Свои соболезнования выразила Федерация гандбола России (ФГР), а клуб «Астраханочка», в котором играла Дивак, пообещал взять на себя все расходы по организации похорон.

О смерти 29-летней спортсменки стало известно 17 апреля. Портал «Блокнот Астрахань» сообщил, что гибель Дивак произошла вследствие падения из окна многоэтажного дома.

Собеседник РЕН ТВ утверждает, что скорее всего, причиной падения из окна стало трагическое стечение обстоятельств.

«Погибшая выпала из окна. Предварительно, речь идет о несчастном случае», — заявил источник.

Главный тренер гандбольного клуба «Астраханочка» Алексей Алексеев сообщил, что весь персонал команды шокирован трагическим известием.

«Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться.

Еще в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов ее не стало.

Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня. Это настоящая беда для всех нас», — заявил тренер в интервью «Чемпионату».

Федерация гандбола России (ФГР) пообещала посодействовать семье погибшей в организации церемонии прощания.

«Ужасная новость из Астрахани. Мы уже выразили на официальном сайте ФГР соболезнования родным и близким Виктории Дивак.

При необходимости, безусловно, окажем семье спортсменки необходимую помощь», — приводит заявление пресс-службы ФГР «Спорт-Экспресс».

С аналогичным заявлением выступила директор «Астраханочки» Дарья Краснова.

«Клуб полностью берет на себя все расходы по похоронам. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье. Причины смерти? До завершения следственных мероприятий никаких комментариев давать не можем», — заявила Краснова «Спорт-Экспрессу».

Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку двух версии произошедшего.

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — цитирует свой источник издание РИА Новости.

18 апреля картина трагедии прояснилась. По сообщению «Московского комсомольца», в квартире была обнаружен бокал вина и мобильный телефон.

Следователи считают, что Дивак выпала не из окна, а с балкона, как утверждалось сутками ранее. Входная дверь в квартиру оказалась запертой, никаких предсмертных записей в помещении обнаружено не было.

Последним матчем для Дивак стал поединок чемпионата России против московского ЦСКА, который был сыгран 16 апреля. Та игра завершилась победой армейцев со счетом 37:28, Виктория сумела отметиться двумя забитыми мячами.

Предстоящий матч «Астраханочки» в Суперлиге состоится против «Динамо-Синары» — первой профессиональной команды погибшей спортсменки.

Об этом в своем некрологе упомянула пресс-служба волгоградского клуба в Telegram.

«Волею судеб следующую игру российской Суперлиги «Астрахочка» проведет в Волгограде 21 апреля. Спортивная школа «Динамо», команда «Динамо-Синара» скорбит и выражает соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — говорится в заявлении клуба.

Виктория Дивак родилась 7 мая 1993 года в Волгограде в семье футболиста «Ротора» Виктора Дивака, который выступал за местный клуб в 70-80-х годах прошлого века.

Гандбольную карьеру Дивак начала в волгоградской «Динамо-Синаре», в составе которой становилась чемпионкой России в период с 2011 по 2013 год.

С юных лет Виктория привлекалась к игре за юниорскую сборную России. В ее составе гандболистка выигрывала серебряные медали юношеской Олимпиады 2010 года, а в 2009-м становилась вице-чемпионкой Европы.

В 2013 году Дивак перешла в краснодарскую «Кубань», где выиграла бронзу Кубка России.

Кроме того, она выступала за рубежом: защищала цвета французского «Ахенхайм Трухтерсхайм», вместе с которым побеждала во второй национальной лиге Франции, а также играла за немецкий «Халле‑Нойштадт» и белорусский «Гомель».

В составе белорусской команды Дивак завоевала золото первенства страны и дважды стала обладателем национального кубка. В «Астраханочку» уроженка Волгограда перебралась в 2021 году.

В 2016 году Дивак сыграла свадьбу с гандболистом Дмитрием Косоповым, который в данный момент выступает за омский СКИФ.