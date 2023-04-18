«УЕФА хочет, чтобы мы остались»: Россия отказалась от участия в Кубке Центральной Азии

Национальная сборная России под руководством Валерия Карпина пропустит летние сборы и не сыграет на Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который запланирован на июнь 2023 года. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил это решение плотным графиком российского чемпионата, выразив при этом готовность отправить на турнир бригаду арбитров. Почетный президент РФС Вячеслав Колосов одобрил пропуск Кубка CAFA, назвав турнир «абсолютно пустым».

Сборная России не примет участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) — об этом 18 апреля сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

У нас есть ряд организационных сложностей: мы, к сожалению, были вынуждены отказаться.

Сейчас у футболистов большие физически нагрузки, будет очень маленький перерыв», — передает слова Митрофанова «Чемпионат».

Проведение Кубка CAFA запланировано с 9 по 23 июня 2023 года. Игры турнира примут Бишкек и Ташкент. Всего на турнире выступят шесть команд, входящих в ассоциацию, — это сборные Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана.

В начале апреля в Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире.

Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) заканчивается 3 июня — в этот день одновременно будут сыграны восемь матчей 30-го тура чемпионата. 11 июня состоится большой финал Кубка России — в «Лужниках» встретятся победители Пути РПЛ (в его финале встречаются ЦСКА и екатеринбургский «Урал») и Пути регионов.

Таким образом, старт Кубка CAFA накладывается на решающую игру национального кубка, что мешает полноценно укомплектовать сборную страны и не дает возможности проведения учебно-тренировочных сборов.

При этом не исключено, что Кубок CAFA будут обслуживать российские арбитры.

«Если коллеги попросят нас, то мы, конечно же, согласимся. Для наших арбитров это тоже будет важнейший международный опыт. Да и у CAFA есть множество талантливых молодых рефери», — заявил генсек РФС Максим Митрофанов «Чемпионату».

С решением РФС отказаться от участия в соревновании среди стран Центральной Азии согласился бывший полузащитник столичного «Спартака» и сборной СССР Александр Мостовой.

«Так и думал, что мы не будем играть на этом турнире. Пока все это не закончится, мы не будем играть на подобных турнирах.

CAFA под эгидой Азии, поэтому было опасно принимать там участие. Мы же еще стараемся как-то договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РФС ничего не потерял, у них все в порядке. Сейчас только будут проводить товарищеские матчи с каким-нибудь Ираком и все вокруг будут кричать: «Россия — чемпион!» — приводит слова Мостового Sport24.

Аналогичное мнение выразил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он заявил, что с практической точки зрения участие в турнире стран Центральной Азии не принесет национальной сборной никакой пользы.

«Сейчас официальных турниров нет, международных соревнований не предвидится. Митрофанов прав.

Ребята закончат сезон, и им сразу ехать на абсолютно пустой турнир, который ничего не значит для нашей сборной. Зачем это нужно?

Абсолютно правильное, объективное, а главное целесообразное решение», — заявил Колосков «Матч ТВ».

Генсек РФС Максим Митрофанов подтвердил, что переговоры о скорейшем возвращении сборной России на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА продолжаются в полном объеме.

«УЕФА хочет, чтобы мы остались. По всей совокупности вопросов договариваемся сейчас с УЕФА, ФИФА, что все может случиться.

Сегодня все жестко консервативны, говорят: давайте подождем, а завтра скажут — давайте кого-то допустим. Мы бьемся за то, чтобы это случилось как можно раньше», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Участие в Кубке CAFA могло стать первым выступлением сборной России в международных турнирах после отстранения. Оно произошло в марте 2022 года — тогда ФИФА и УЕФА отказались допускать к участию в соревнованиях не только сборную России, но и все российские клубы.

Из-за этого московский «Спартак» лишился права сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», а сборная России не получила шанса отобраться на чемпионат Европы, который будущим летом пройдет в Германии.

При этом связи России с европейским и мировым футболом, несмотря на ситуацию в мире, сохранились.

Так, в конце марта женская сборная России U16 выиграла чемпионат Южной Азии, а петербургский «Зенит» U-12 вышел в 1/16 финала Кубка Измира, обыграв на своем пути сверстников из «Бешикташа», «Нефтчи», «Вестерло», «Гиресунспора» и «Метца», а также сыграв вничью с туринским «Ювентусом».