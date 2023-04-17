Бывший голкипер «Локомотива» Низрюхин сбил мужчину насмерть и оставил место ДТП

Экс-голкипера дублирующего состава московского «Локомотива», а ныне главного тренера Медийного футбольного клуба «Бей-Беги» Александра Низрюхина подозревают в том, что он стал виновником ДТП во Владимирской области и покинул место происшествия, оставив пострадавшего умирать. Юрист по уголовному праву Владимир Мясников рассказал «Газете.Ru», что из-за общественного резонанса Низрюхина могут заключить под стражу.

Смертельное ДТП с участием футболиста

Главный тренер медийного футбольного клуба «Бей-Беги», а в прошлом профессиональный голкипер Александр Низрюхин подозревается в том, что он был виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

В ночь на 9 апреля во Владимирской области под Александровым произошла авария. 20-летний Никита Крюков собирался выезжать от друзей домой в Краснознаменский из Московской области, но был сбит на 15-м километре шоссе «Мерседесом» Низрюхина, сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Водитель наехавшего на пешехода автомобиля не остановился, покинув место ДТП.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Там явное превышение скорости было, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей! При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», — рассказала родственница погибшего.

Сообщается, что полицейские связались с семьей пострадавшего на следующий день, рассказав о случившемся. Тогда же в участок пришел и водитель. Он прошел экспертизу, показавшую, что он находится в трезвом состоянии.

Сам Низрюхин от комментариев отказался, а для прессы выступил с коротким заявлением его адвокат Василий Тихонравов:

«В настоящее время можно говорить о двух уже установленных обстоятельствах: выполнены экспертиза на наличие алкоголя и запрещенных препаратов в крови водителя (не обнаружено). И отсутствие светоотражающих материалов на одежде потерпевшего».

Низрюхин является в данный момент главным тренером медийного футбольного клуба «Бей-Беги». Эта команда принадлежит футболистам московского «Спартака» и сборной России Георгию Джикии и Александру Соболеву.

В ее составе играют бывший голкипер сборной Армении Давид Юрченко, экс-защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко, а также рэп-исполнитель ST. В данный момент «Бей-Беги» готовится к старту третьего сезона МФЛ.

«Давление на следствие недопустимо»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал специализирующийся на уголовных делах юрист Владимир Мясников.

«Общественный резонанс – это дополнительный фактор, который заставляет более пристально относиться к деталям происшедшего. Когда следователь понимает, что к этому делу приковано общественное внимание, он сам внимательнее относится к деталям, — рассказал Мясников.

— Что касается ответственности за смерть человека, причиненную по неосторожности в результате управления транспортным средством, то категория таких дел связана с назначением экспертизы. Говорят, что на одежде сбитого не было светоотражающих элементов… Я не знаю обстоятельств дела: переходил ли он дорогу в неположенном месте, менял или не менял траекторию движения. Все это влияет на выводы, которые делает эксперт относительно того, располагал ли водитель возможностью, чтобы избежать столкновения, или не располагал.

Что касается того, что кто-то оставил человека умирать, то это, естественно, отдельный раздел уголовного кодекса, который применяется. Либо это будет расценено в совокупности с другими факторами, как, например, оставление места происшествия.

Давайте исходить из того, что кто-то сбил человека. Первое, что он должен был сделать, это попытаться избежать столкновения. Если нет возможности, то остановиться, помочь и вызвать необходимые службы. Если этого не произошло, а место он покинул место происшествия, то это отдельный состав уголовного кодекса – «оставление человека в опасности». Он должен был понимать, насколько серьезный вред он причинил. Это будет учтено при избрании меры пресечения. По данной категории дел обычно мера пресечения не связана с лишением свободы. Обычно. Это, как правило, подписка о невыезде. Но, учитывая общественный резонанс, учитывая другие обстоятельства дела, следствие может настаивать на заключении под стражу или ограничении свободы. Домашний арест или какие-то другие меры – это на усмотрение следствия.

Учитывается позиция потерпевшего при вынесении наказания, безусловно. Раньше была такая практика, что эта категория дел могла прекращаться за примирением сторон, однако сейчас такая позиция встречается значительно реже. Примириться в деле с погибшим практически невозможно. Заглядывая далеко вперед, если уже есть уголовное дело, если оно направлено в суд, учитывается деятельное раскаяние, когда предприняты какие-то меры, чтобы загладить вину, есть смягчающие обстоятельства… При наличии большого общественного резонанса, при наличии агрессивной позиции потерпевших, которые заявляют, что человек не только скрылся, но еще и, например, угрожал – то есть не только не предпринял попытку загладить вину, а еще и были звонки со словами «зачем вы так делаете» — все может быть серьезнее.

У нас недопустимо давление на предварительное следствие. Использование каких-либо связей называется коррупцией. Думаю, следователь предпримет какие-либо меры для защиты как себя, так и тайны уголовного преследования и потерпевшего. Это как раз вопрос общественного резонанса. Если это становится достоянием общественности, то все уже невозможно скрыть и сказать, что, мол, были такие-то обстоятельства. Общественность спросит: какие обстоятельства? Почему выбрана такая позиция при наличии потерпевшего, что на него оказывали давление? Почему не были приняты меры для обеспечения безопасности? Почему не были приняты меры для установления истины по делу?»

Также Мясников высказался о возможной реакции Джикии и Соболева, для которых, по словам юриста, данное дело несет риск репутационных потерь.

«Это репутационные риски и репутационные вопросы. Конечно, при избрании меры пресечения учитывают, насколько человек социализирован. Но мы же говорим о человеке, который занимает общественный пост, работает тренером. Все эти вопросы учитываются при избрании меры пресечения и определении наказания», — подчеркнул Мясников.