«Неспортивный человек столько бы не продержался». Врач оценил состояние Костомарова

Продюсер Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров идет на поправку и недавно отправил коллегам по ледовым шоу оптимистичное сообщение. При этом главный врач частной скорой помощи Лев Авербах, комментируя сообщения СМИ о проблемах фигуриста с печенью, заявил, что ситуация тяжелая, поскольку вслед за печенью обычно начинают отказывать почки.

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, отметив, что несколько дней назад получил от него голосовое сообщение.

«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой… сейчас ситуация начала выправляться. Несколько дней назад он записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается», — цитирует Авербуха РИА Новости.

При этом на прошлой неделе Пятый канал сообщил о том, что у спортсмена возникли серьезные проблемы с печенью. По информации источника, организм Костомарова не справляется с большим объемом лекарств, которые вынуждены давать ему врачи, что сильно сказывается на работе печени: функционирование части органа нарушено.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах прокомментировал эту информацию, назвав возможные причины осложнений с печенью.

«Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно. Сложно даже предположить, как врачи будут справляться с этим.

Ситуация очень тяжелая. Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться.

У Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. Этот случай один на сто тысяч. Вопросов очень много о причинах таких осложнений, но, если говорить по-простому, так выражается индивидуальная реакция организма. Роман за счет крепкого и спортивного организма держится достаточно долго. Неспортивный человек столько бы не продержался. Грубо говоря, это как аллергия, индивидуальная реакция иммунитета на внешние факторы. Будем надеяться, что врачи сделают чудо», — приводит слова Авербаха Sport24.

24 марта «Московский комсомолец» сообщил, что Костомарову были ампутированы все пальцы на левой руке.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», — отметило СМИ.

«Спорт-Экспресс», в свою очередь, сообщил об еще одной проведенной операции по ампутации, однако отметил, что Костомаров лишился не только пальцев, а всей кисти.

Медики предполагают, что такое хирургическое вмешательство остановило процесс некроза. Также врачи очистили трахеостому для того, чтобы при необходимости иметь возможность подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Роман Костомаров был госпитализирован в начале января. О том, что он попал в больницу, стало известно 10-го числа. Причиной госпитализации стала пневмония с осложнениями. Фигурист был помещен в реанимацию, находился на искусственной вентиляции легких, позднее его подключили к ЭКМО (аппарат искусственного насыщения крови кислородом).

В феврале стало известно, что медики были вынуждены провести ряд операций по ампутации — сначала сообщалось о стопах, позднее появилась информация об удалении нескольких пальцев на руках. В середине марта СМИ также сообщили, что Костомарову ампутировали голени.