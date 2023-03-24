У Костомарова начала отказывать печень, сообщают СМИ

Врачи продолжают бороться за жизнь и выздоровление олимпийского чемпиона — 2006 по фигурному катанию Романа Костомарова. Как сообщает Пятый канал, на фоне большого объема принимаемых лекарственных препаратов у спортсмена начала отказывать часть печени, а другие СМИ сообщили о новой ампутации части руки.

Прославленный фигурист Роман Костомаров по-прежнему остается в больнице, и врачи пытаются справиться с осложнениями, возникшими на фоне тяжелой пневмонии. По информации Пятого канала, у спортсмена начала отказывать печень.

Источник сообщает, что организм 46-летнего Костомарова перестает выдерживать большой объем принимаемых лекарственных препаратов, и нарушается функционирование части печени.

Не исключается, что если произойдут необратимые изменения, медикам придется восстанавливать печень пациента. Пока клетки органа продолжают регенерацию, но в случае ухудшения состояния этот процесс может прекратиться. Вместе с тем общее состояние здоровья Романа не вызывает у врачей опасения.

Члены семьи Костомарова, его близкие и друзья воздерживаются от общения со СМИ. Несмотря на это, в прессе появляется различная информация о том, какого рода вмешательства проводят медики, чтобы облегчить состояние спортсмена. Так, «Матч ТВ» заявляет, что утром 24 марта фигурист перенес операцию по ампутации всех пальцев левой руки. Также днем ранее «МК» сообщил, что подобная операция была проведена ранее.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены.

Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», — цитирует издание свой источник.

Также источник рассказал о психологическом состоянии спортсмена.

«Когда в сознании, Костомаров порой ведет себя агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани», — уточнил источник.

Эти данные дополняет «Спорт-Экспресс», сообщая, что спортсмен полностью лишился кисти левой руки. Кроме того, источник добавляет, что врачи очистили трахеостому для того, чтобы при необходимости иметь возможность подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики опасаются, что на фоне стресса Роман может начать задыхаться.

Предполагается, что проведенная операция остановила распространение некроза, и если организм после этого начнет нормально функционировать, дальнейшие хирургические вмешательства не потребуются.

Общее состояние Костомарова остается стабильно тяжелым. Накануне «Известия» со ссылкой на свой источник описали его состояние как «ни лучше, ни хуже». По информации издания, пациент находится под постоянным наблюдением, ему ставят капельницы и делают необходимые уколы. При этом за два с половиной месяца пребывания в больнице Костомаров потерял 25 кг и теперь весит 50 кг при росте в 182 см.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО (аппарат искусственного насыщения крови кислородом).

Сообщалось также, что Костомаров якобы перестал видеть правым глазом и перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.