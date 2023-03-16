Костомаров пришел в себя и накричал на жену, сообщают СМИ

По информации СМИ, Роман Костомаров пришел в себя и заявил, что супруга Оксана Домнина его «не понимает и не слышит». С фигуристом начал работать психолог. Тем временем физическое состояние олимпийского чемпиона постепенно улучшается — сепсис сходит на нет.

Портал PROZVEZD.INFO со ссылкой на осведомленный источник заявил, что организм Романа Костомарова достаточно окреп после перенесенных операций по ампутации стоп и пальцев руки, чтобы фигурист пришел в себя и даже поговорил с супругой — бронзовой призеркой Игр-2010 в Ванкувере Оксаной Домниной.

Однако моральное состояние Костомарова оставляет желать лучшего.

«После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким, — рассказал источник.

— Роман стал кричать на Оксану: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь».

Врачи уверяют, что эмоциональный срыв — это частое явление у пациентов в реанимации, особенно после нескольких операций, как в случае с Костомаровым.

К фигуристу уже направили клинического психолога, который активно работает с ним, чтобы стабилизировать моральное состояние спортсмена.

Также Костомаров пожаловался на боли в ягодицах, поскольку лежит на больничной койке уже с 10 января, когда его срочно доставили в реанимацию из-за обострившейся пневмонии с осложнениями. Врачи время от времени переворачивают фигуриста, но это не спасает от болей.

Тем временем приглашенный психолог и близкие люди пытаются всеми силами поднять настроение олимпийскому чемпиону.

«Роману принесли в палату арбуз, фанту, колу, его палата выглядит уже как гостиничный номер, — рассказал источник PROZVEZD.INFO. — Родные уже собираются его катать на каталке по отделению.

В состоянии Романа есть положительные перемены, сепсис практически миновал, он получает очень хорошее лечение, идет на поправку».

Несмотря на новости о позитивной динамике в лечении, ранее СМИ сообщали, что врачи ждут, пока Костомаров достаточно окрепнет, чтобы перенести еще одну операцию по ампутации и устранить остатки гангрены.

Врач-терапевт неотложной помощи Андрей Звонков даже заявил, что фигурист, скорее всего, страдает синдромом Рейно (проблемы с сосудами, которые сопровождаются онемением и болями) и может лишиться большей части конечностей.

«Как я понял, возникла опять проблема с сепсисом. Синеет левая кисть руки. Ждать каких-то чудес я не советую.

Синяя рука — это результат сосудистой реакции, спазма сосудов. Подозреваю, что сейчас проявил себя именно синдром Рейно. Чаще всего в этом случае людям обрезают руки по локоть и ноги по колено»,

— приводит слова Звонкова «Новосибирск онлайн».

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах подчеркнул, что состояние Костомарова все еще может откатиться назад, несмотря на временное улучшение.

«Конечно, перспективы все еще туманны для Романа и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Но главное, что есть положительная динамика», — сказал Авербах.

А клинический психолог Татьяна Маремпольская высказалась об эмоциональном состоянии Костомарова.

«У Романа жизнь разделилась на до и после, и у его родных тоже. Нужно отдавать отчет, что семье Костомарова придется привыкать к новому мужу, отцу, сыну.

Чтобы наиболее безболезненно войти в жизнь «после», необходимо работать со специалистами, которые помогут понять новую физиологию Романа для его родных», — отметила врач в комментарии Sport24.

Также Маремпольская подчеркнула, что у олимпийского чемпиона психотип лидера и победителя, что позволит ему адаптироваться к любой ситуации.

В связи с этим врач посоветовала ни в коем случае не проявлять к нему очевидную жалость — особенно от этого надо воздержаться супруге спортсмена — чтобы Костомаров не ощущал себя «жалким» и не думал, что потерял привычную роль мужа и отца семейства.