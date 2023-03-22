«Все органы поражены и испытывают проблемы»: что известно о состоянии Костомарова

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже больше двух месяцев находится в больнице, начался медленный процесс восстановления. Однако доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что пока не видит оснований для позитива из-за возникшей у спортсмена полиорганной недостаточности.

Издание Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — идет на поправку, однако процесс медленный.

«Рывков в какую-либо сторону сейчас нет», — заявил источник.

16 марта StarHit со ссылкой на свой источник из больницы написал, что состояние Костомарова улучшается, фигуриста отключили от искусственной вентиляции легких (ИВЛ), также он начал разговаривать. Информацию об улучшении состояния 17 числа подтвердил и Telegram-канал «112». Сообщалось, что фигуристу удалили трахеостому, и спортсмен находится в сознании. Медики проверяют состояние Костомарова каждые шесть часов, также для спортсмена была изменена схема лечения, что дало положительный результат.

Врачи внимательно наблюдают за рукой фигуриста, на которой ранее были замечены следы сепсиса. Медики рассчитывают, что кровоснабжение восстановится, и очередное хирургическое вмешательство не потребуется.

17 марта вечером «Московский комсомолец» сообщил, что фигурист из-за неспособности дышать самостоятельно был снова подключен к ИВЛ.

«Костомаров и правда пришел в себя, его жена Оксана постоянно рядом с ним. Когда он пришел в сознание, он гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Также «МК» со ссылкой на другой источник рассказал, какие именно части тела были ампутированы у фигуриста.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки. У него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Сейчас фигурист спит, ему дали много успокаивающих. С ним работает психолог», — говорится в материале.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал информацию СМИ, согласно которой Костомаров испытывает полиорганную недостаточность.

«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа.

Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах.

Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», — сказал Шестаков в комментарии Sport24.

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о состоянии Костомарова, отметив, что тот находится в сознании и готов бороться.

«Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне.

Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании; он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.

Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что информация о госпитализации Костомарова появилась 10 января. Фигурист был отправлен в больницу из-за пневмонии, давшей осложнения. В феврале появились сообщения об ампутации – сначала стоп, а затем уже пальцев на руках.