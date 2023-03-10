«Снова видны следы сепсиса»: Костомарову может потребоваться еще одна ампутация

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что у олимпийского чемпиона Романа Костомарова опять видны следы развития сепсиса. Именитому спортсмену может потребоваться ампутация еще одной части руки. Врач-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что пока нет возможности говорить о том, вернется ли Костомаров к нормальной жизни, а спортивный врач Александр Алешин не смог ответить на вопрос, сколько еще операций предстоит перенести фигуристу.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал приходить в себя, а его состояние начало стабилизироваться, но остаются проблемы, которые нужно решить.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщает, что Костомарова пока не сняли с аппарата стимуляции легких из-за того, что процессы в организме не наладились. Также вызывает беспокойство рука спортсмена, на которой снова видны следы развития сепсиса. На данный момент хирургического вмешательства не планировалось. Однако ему предстоит провести новую операцию из-за отсутствия улучшений. Сохраняется вероятность, что Костомарову придется ампутировать еще одну часть руки.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько»,

— сказал источник издания.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков в беседе со Sport24 отметил, что никто не может сказать, насколько организм сможет поддерживать улучшение динамики, если учитывать, что Костомаров долгое время находится в больнице, а его организм поддерживается вспомогательными аппаратами.

«Врачи знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет, но насколько такой медицинский режим может отразиться на Костомарове, можно будет говорить после восстановления. Сейчас это неизвестно для всех, даже для врачей Костомарова», — сказал Шестаков.

Спортивный врач Александр Алешин не смог ответить на вопрос, сколько еще операций предстоит перенести прославленному фигуристу.

«Сообщения о «стабильном состоянии» давали надежду, что спортивный организм борется. Но, к сожалению, сепсис прогрессирует. Не берусь предсказать, сколько еще операций придется перенести Роману», — передает слова Алешина »Подмосковье сегодня».

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что пока нет возможности говорить о том, вернется ли Костомаров к нормальной жизни.

«Насколько сохранно сознание: память, речь — будет понятно не сразу. Только когда он начнет жить без аппаратов, самостоятельно дышать, есть, пить, разговаривать, тогда станет ясно, получится ли вернуться к привычной жизни»,

— передает слова Ярцевой Woman.ru.

Стоит отметить, что 8 марта хореограф Илья Авербух отметил положительную динамику в состоянии здоровья Костомарова.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится. Хочется сказать отдельные слова в адрес его жены Оксаны Домниной и мамы Ромы. Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения. Я лично их поздравил, но в их лице хочется поздравить всех женщин и сказать спасибо за все, что вы делаете», — сказал Авербух в беседе с РИА Новости.

Также он рассказал о туре в поддержку Костомарова.

«Мы давно готовили этот тур. Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается, и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Поэтому гастрольный тур проходит в поддержку Романа.

Мы бережно передаем все письма зрителей Оксане Домниной. Это очень важно для семьи Ромы и для него самого. Это поможет Роме пройти страшное испытание», — передает слова Авербуха «Матч ТВ».

О положительной динамике в состоянии здоровья спортсмена также сообщает ТАСС.

«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими»,

— передает ТАСС слова источника.

Костомаров находится в больнице уже два месяца. Первая информация о его госпитализации появилась 10 января. Он находился в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии и сразу был введен в состояние искусственной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также был поставлен на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) для насыщения крови кислородом. Из-за этой процедуры были повреждены сосуды, началось отмирание клеток, и врачи были вынуждены провести операции по ампутации: сообщается, что Костомарову удалили стопы и пальцы на руках.

Спортсмен после ампутаций перенес кровоизлияние в мозг и два микроинсульта, после чего врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.