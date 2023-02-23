Шансы 50 на 50: стали известны новые подробности состояния здоровья Костомарова

Прославленного фигуриста Романа Костомарова пока рано выводить из медикаментозного сна. Врач-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что случай спортсмена является уникальным, а пульмонолог Вячеслав Овечкин заявил, что олимпийский чемпион может не пережить еще один инсульт.

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова продолжает вызывать опасения у врачей. «Известия» со ссылкой на источник сообщают, что прославленного фигуриста пока рано выводить из медикаментозного сна.

«Отек перешел в голову. Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано.

Врачи оценивают его шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику. Однако в связи с тем, что случился инсульт, возникли другие побочные эффекты, которые пришлось лечить другими лекарствами, и это не может положительно сказаться на иммунной системе»,

— передает слова источника издание.

В СМИ появилась информация о том, что Костомаров перестал видеть на один глаз, но собеседник «Пятого канала» опроверг это сообщение.

Напомним, несколько лет назад фигуристу проводили операцию по замене глазного хрусталика.

«Офтальмологи наблюдают, чтобы не было сильного глазного давления, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть — и не просто реакцию на свет, а на аппарате», — заявил собеседник.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с News.Ru отметила исключительно тяжелое течение болезни.

«С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение», — сказала Ярцева, отметив, что врачи могут только помогать бороться, но не в состоянии регулировать за человека работу систем организма.

Также Ярцева назвала случай Костомарова уникальным из-за того, что у здорового, молодого 46-летнего спортсмена отказала иммунная система.

«Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ. Тогда нам понятно, что происходит. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки», — подытожила она.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с изданием Blitz+ заявил, что у Костомарова был геморрагический инсульт, который считается самым сложным. Доктор отметил, что еще один инсульт Костомаров может не пережить.

Он рассказал, что при ишемическом инсульте происходит нарушение кровоснабжения тканей мозга, из-за чего нервные клетки умирают. Потом их функцию берут на себя другие участки, но у Костомарова иная ситуация.

«При геморрагическом инсульте происходит разрыв кровеносного сосуда и попадание крови в ткань мозга. При этом объем поражения большой. Участки с кровью оттесняют живые ткани, и формируются геморрагические полости. Этот вид инсульта считается более опасным в плане общего летального исхода», — сказал Овечкин.

Напомним, что информация о госпитализации Романа Костомарова появилась 10 января, фигурист уже больше месяца находится в больнице. Первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к хирургическим вмешательствам — фигуристу были ампутированы стопы и частично пальцы на руках.