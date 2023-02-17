«Федерация сказала: «Уходите». Плющенко заявил, что его подопечные могут сменить гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко высказался в адрес Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и в отношении судейства на юниорском первенстве России. Он заявил о необъективных оценках, сообщил, что некоторые его подопечные могут сменить гражданство, а также пообещал обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Фигуристки Бетина Попова и Алена Леонова в комментариях «Газете.Ru» выразили мнение, что Плющенко поддался эмоциям, а чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Герболдьт подчеркнула, что возможный уход в другие страны Вероники Жилиной и Софьи Титовой станет потерей.

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина заняла второе место в соревнованиях одиночниц на юниорском первенстве России в Перми. Результат можно было бы счесть положительным, учитывая, что после короткой программы девушка шла на девятой строчке. Но иного мнения придерживается ее наставник Евгений Плющенко. После прокатов он обрушился с критикой на судейство.

«Моим спортсменам ставят баллы намного ниже»

«Моим спортсменам, которые выполняют элементы ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже. То есть, судьи оценивают ниже, а прыжки отличные.

Если бы их исполнял кто-то другой, были бы совершенно другие баллы. Если у моих есть какие-то «ребра», их сразу видят, а у других спортсменов – не видят. И это длится на протяжении нескольких сезонов. Что это такое?» — высказался Плющенко в беседе с журналистами.

Он призвал к одинаковым критериям оценки, назвав происшедшее несправедливостью и предвзятостью. По словам Плющенко, он уже второй год напоминает спортсменам о таком отношении судей. При этом, подчеркивает прославленный фигурист, в ФФККР считают, что все в порядке.

«Если мы не нужны Федерации, пойдем туда, где нужны»

Плющенко также заявил, что ряд его подопечных может сменить спортивное гражданство. Он обратил внимание, что к такому решению склоняются родители юных атлетов.

«Я устал. Если мы не нужны Федерации, то пойдем туда, где нужны. Это очень долго накапливалось. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным. Не хочу никого обидеть, но выступлению с одним четверным противопоставить четыре ультра-си? Ну что мы делаем…» — негодует олимпийский чемпион.

При этом, замечает Плющенко, в Федерации не видят никакой проблемы в том, что фигуристы могут перейти в другую страну. Глава академии намерен обсудить эту ситуацию не только со спортивным руководством страны, но даже с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться с Минспорта, с Олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным.

Такое сложное время, нам надо сплотиться и поднимать друг друга — а тут конфликт за конфликтом», — констатирует Евгений Плющенко.

«Судьи много лет играют в свою игру»

Спортивный журналист, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась о критике со Плющенко в адрес судейства. Она констатировала, что доля истины в словах прославленного фигуриста есть.

«Двойственное ощущение от высказываний Евгения Плющенко в адрес судей. По факту, за его словами стоит не самая приятная констатация реального, увы, факта: квалификация российских специалистов может быть сколь угодно высокой, но даже поверхностный анализ протоколов оставляет ощущение, что почти все они на протяжении многих лет играют в свою игру.

Но есть и другая правда. Она в том, что, если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство — не самая правильная стратегия.

Это касается не только фигурного катания, а вообще всех видов спорта, где за пультами — люди», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Журналист признала, что подопечная Плющенко Вероника Жилина была лучшей в произвольной программе. Она констатировала, что GOE — оценка качества исполнения — и вторая оценка были не очень высокими. Но, полагает Вайцеховская, это могло стать следствием девятого места Жилиной в короткой программе. В этой ситуации, считает она, жалобы неуместны.

«Все было сказано на эмоциях»

Российская фигуристка, победительница Универсиады — 2019, хореограф Бетина Попова оценила высказывания Плющенко о судействе. Она считает, что слова Плющенко были продиктованы эмоциями.

«Мне кажется, все было сказано немножко на эмоциях. Не прошло еще время, не успели посмотреть, проанализировать прокаты — своих и соперников. Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение.

На самом деле, не скажу, что было какое-то засуживание. Всегда кому-то кажется, что здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов.

Сетовать на то, что тебе моргают недокруты, а другим — нет, — немного странная позиция»,

— сказала Попова «Газете.Ru».

Говоря о возможной смене фигуристами спортивного гражданства, Попова подчеркнула, что спортсмены вольны сами решать, где им выступать.

«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация.

И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных.

Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если все согласно документам и правилам, и Федерация спокойно отпускает, то почему нет.

У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — резюмировала Попова.

«В России большая конкуренция»

Серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова также прокомментировала слова Плющенко в отношении ФФККР. По мнению Леоновой, это может быть преувеличением со стороны Плющенко. Кроме того, спортсменка напомнила о большой конкуренции среди фигуристов на внутрироссийских соревнованиях.

«Это, скорее, преувеличение. В любом случае, у нас есть конкуренция — Россия большая, и от этого интереснее.

А если учесть, что наши спортсмены сейчас не выступают на серьезных стартах — чемпионатах мира, чемпионатах Европы, — во-первых, думаю, это временно, а во-вторых, у нас намного сильнее конкуренция на своих стартах», — сказала Леонова.

Она призналась, что не смотрела все прокаты с участием одиночниц. Однако по произвольной программе у нее создалось впечатление объективного судейства.

«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили. Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили Софье Муравьевой. Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — не исключила Леонова.

Победительницей турнира у одиночниц стала представительница спортшколы фигурного катания Твери Алина Горбачева.

По сумме двух программ Горбачева, тренером которой является Софья Федченко, заработала 224,41 балла. Это позволило ей опередить москвичку Веронику Жилину, представляющую академию «Ангелы Плющенко» (218,79), а также еще одну представительницу столицы Марию Гордееву из школы ЦСКА (213,02) — в ее активе бронза турнира.

Четвертой стала еще одна ученица Евгения Плющенко Софья Титова. По сумме программ она набрала 200,73 балла. Стоит отметить, что после короткой программы она занимала лишь 16-е место из 18 участниц, а после произвольного проката была недовольна судейством.

«Евгений высказал желание родителей и учеников сменить спортивное гражданство»

Высказывания Плющенко создали большой резонанс в СМИ. Супруга фигуриста, музыкальный продюсер Яна Рудковская призвала журналистов не искажать смысл его слов.

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание.

Хватит писать неправду», — цитирует Рудковскую Sport24.

В ФФККР отреагировали на инцидент спокойно. По информации «Матч ТВ», Федерация не будет наказывать Плющенко за его слова.

«Уход Жилиной и Титовой будет потерей»

В то же время, стало известно, что воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Титова попали в сферу интересов национальных федераций ряда европейских стран.

Как сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в федерациях рассматривается возможность натурализации спортсменок.

Чемпионка России среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» отметила, что эти девушки составляют конкуренцию в российском фигурном катании. При этом, считает она, невозможно предсказать их будущее вне зависимости от того, какую федерацию они будут представлять. Но в любом случае, считает Гербольдт, уход Жилиной и Титовой станет потерей.

«Я считаю, что каждый ребенок, который прыгает такие сложные элементы, составляет конкуренцию в России. Они все равно входят в тройку-пятерку-десятку лидеров. И если такие спортсмены будут уходить в другие страны, это будет, конечно, обидно. Спортивная жизнь длинная и непредсказуемая: те, которые на детском уровне выигрывают, на взрослых соревнованиях может быть все наоборот.

Мы не знаем, какое у них может быть будущее. Особенно это касается девочек в переходный возраст — невозможно предсказать, какими они будут после пубертатного периода.

Будет ли потерей для России возможный уход Жилиной и Титовой? Я думаю, что да», — заключила Гербольдт.