«Был единственный шанс его спасти»: главврач Коммунарки объяснил, как лечили Костомарова

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подробно рассказал о лечении фигуриста Романа Костомарова, который был госпитализирован с пневмонией и перенес ампутацию конечностей на фоне осложнений. Специалист сообщил, что олимпийский чемпион начал дышать самостоятельно, а также объяснил, почему ампутации было не избежать. Жена Костомарова — Оксана Домнина — признала, что у мужа были показатели, с которыми «не выживают», и что благодаря медикам он «заново родился».

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Спортсмен был госпитализирован 10 января с пневмонией, а через несколько дней его перевели в Коммунарку, где продолжилось интенсивное лечение. Состояние фигуриста оставалось крайне нестабильным: на фоне осложнений он перенес несколько операций по ампутации конечностей.

По словам Проценко, легкие Костомарова были поражены из-за вирусно-бактериальной инфекции, и очень быстро стало понятно, что не получится обойтись без искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А немного позже стало ясно, что будет неизбежен некроз — отмирание тканей.

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, — с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстрокорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО — искусственное насыщение крови кислородом. — «Газета.Ru»).

Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне»,

— рассказал Проценко в интервью «АиФ».

Медик подчеркнул, что в Коммунарке находится один из московских центров ЭКМО, где работают врачи и медсестры с очень высокой квалификацией. Он обратил внимание, что два года пандемии коронавируса дали этим специалистам огромный опыт по работе с подобными случаями.

Говоря о состоянии Костомарова при поступлении в клинику, Проценко заметил: по клинико-лабораторным показателям шансы Романа выжить оценивались минимально. И было очевидно, что методики лечения могут дать осложнения, которые впоследствии потребуют хирургического вмешательства. Но, подчеркивает специалист, это был «единственный шанс спасти» знаменитого спортсмена.

Текущее состояние фигуриста не позволяет делать далеко идущие прогнозы. Вместе с тем Костомаров дышит самостоятельно, организм постепенно восстанавливается.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек.

Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс», — сообщил Проценко.

Врач выразил надежду, что динамика сохранится, но подчеркнул, что делать прогнозы невозможно. По его словам, хотя отмечаются улучшения, ситуация в любой момент может измениться. Уточняется, что все медицинские решения согласовываются с самим Романом и его семьей.

Супруга спортсмена, также выдающаяся фигуристка Оксана Домнина рассказала, что находится в больнице постоянно. Она призвала журналистов не печатать недостоверную информацию. Домнина пообещала, что сам Роман обо всем расскажет, когда придет время.

«Когда Роман поправится — а это обязательно будет! — и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам.

Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления», — заявила Домнина.

Она также назвала ложью слухи о том, что маму спортсмена не пускают к нему в больницу. Домнина пояснила, что она сама и брат Романа приняли решение, что Валентине Костомаровой лучше не приезжать в клинику, чтобы не видеть сына в таком состоянии — она очень тяжело это переживает. Однако, подчеркнула Домнина, никто не может ей что-либо запретить.

Она объяснила, что приняла решение сейчас раскрыть некоторые детали в связи с тем, что в прессе появляется слишком много информации, которая не соответствует действительности, но очень волнует их близких. По словам Оксаны, изначально единственным симптомом заболевания ее супруга был небольшой кашель. Тогда это не показалось странным — Домнина пояснила, что фигуристы часто выступают, чувствуя себя нездоровыми.

Она призналась, что 30 декабря сама лежала с температурой 39, а на следующий день выступала, — и это нормальная ситуация для фигуристов.

Когда состояние Костомарова ухудшилось, врачи собрали консилиум и пришли к неутешительным выводам о возможных последствиях. Домнина заявила, что семья Романа была проинформирована о том, что может произойти.

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают.

А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами -— это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — заключила Домнина.