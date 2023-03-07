«Отмирают ткани рук и ног»: Mash сообщил об ухудшении состояния Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает оставаться под наблюдением врачей в реанимации. Однако после сообщений о положительной динамике состояния спортсмена появилась информация, что остановить заражение не удается, а ткани рук и ног продолжают отмирать.

Telegram-канал Mash сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров продолжает оставаться под наблюдением врачей в реанимации. По данным канала, у фигуриста прогрессирует сепсис, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание Костомаров так и не пришел. Пока спортсмен реагирует на простые команды: приоткрыть рот и моргнуть, однако даже эти действия даются ему с трудом. Источник отмечает, что полный контакт с фигуристом врачи установить не могут.

Также медики не исключают вероятности проведения еще одной операции по ампутации. Они считают, что необходимо удалить ткани, чтобы остановить заражение.

В начале марта в СМИ стали появляться сообщения о положительной динамике состояния фигуриста. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что Костомаров начал приходить в себя и уже может немного двигаться. По словам источника, должно было пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя.

По данным «Спорт-Экспресс», рядом с фигуристом постоянно находится его супруга, олимпийская призерка Оксана Домнина. Она пристально следит за тем, что делают медики, выясняет, какое лекарство дают ее мужу, просит не шуметь, когда Костомаров засыпает. Также Домнина сидит около фигуриста, разговаривает с ним или читает ему книги.

«СЭ» отметил, что психологическое состояние спортсмена оставляет желать лучшего: он не понимает, что с ним, недоволен тем, что находится в больнице, из-за этого в скором времени с ним начнет работать психолог.

Также источник издания рассказал, что левая рука Костомарова начала синеть, из-за чего у врачей возникло подозрение, что начался сепсис.

Известный тренер и хореограф Илья Авербух заявил, что подавляющее большинство информационных сообщений о Костомарове, появляющихся в СМИ, являются ложными.

«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной. Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.

С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», — заявил Авербух РИА Новости.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах отметил, что фигуристу очень повезет, если он останется в живых.

«Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой. К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход.

Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление.

В любом случае это инвалидность — и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», — заявил Авербах.

Костомаров находится в больнице уже два месяца. Первая информация о его госпитализации появилась 10 января. Он находился в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии и сразу был введен в состояние искусственной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также был поставлен на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) для насыщения крови кислородом. Из-за этой процедуры были повреждены сосуды, началось отмирание клеток, и врачи были вынуждены провести операции по ампутации: сообщается, что Костомарову удалили стопы и пальцы на руках.

Спортсмен после ампутаций перенес кровоизлияние в мозг и два микроинсульта, после чего врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.