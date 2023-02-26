«Постепенно приходит в себя»: Костомарову стало лучше

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова начало постепенно улучшаться, фигурист выходит из медикаментозного сна. По информации СМИ, врачи продолжают внимательно наблюдать за анализами спортсмена и избегают резкого вмешательства в процесс восстановления.

РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, написал, что показатели Романа Костомарова стали улучшаться, а его состояние оценивается как стабильное. Также издание отмечает, что фигуристу провели несколько процедур по очистке крови. Газета «Известия» подтверждает информацию о проведении плазмафереза (очистки крови) на фоне сепсиса.

Об улучшении состояния спортсмена также сообщил ТАСС, источник которого отметил, что фигуриста постепенно выводят из медикаментозного сна.

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — сообщил источник.

При этом три дня назад, 23 февраля, газета «Известия» со ссылкой на свой источник написала, что врачи пока опасаются выводить фигуриста из медикаментозного сна.

«Отек перешел в голову. Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано. Врачи оценивают его шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику. Однако в связи с тем, что случился инсульт, возникли другие побочные эффекты, которые пришлось лечить другими лекарствами, и это не может положительно сказаться на иммунной системе», — передает слова источника издание.

«Спорт-Экспресс» подтвердил положительную динамику в состоянии фигуриста, отметив, что последние дни Костомаров стабилен, а показатели стали улучшаться вечером 25 февраля.

«То, что восстановление идет постепенно, а не резко, хороший симптом, так как в медицине быстрое восстановление часто заканчивается быстрым угасанием. Врачи продолжают внимательно наблюдать анализы и избегают резкого вмешательства», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Российский конькобежец, призер Олимпиады Иван Скобрев 25 февраля не стал рассказывать подробности состояния Костомарова, отметив, что все ждут улучшений.

«Всем журналистам говорю, что любые комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится. Мы ждем и надеемся», — приводит слова Скобрева «Спорт-Экспресс».

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов признался, что все, кто принимает участие в шоу-туре Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе», находятся в напряженном состоянии из-за новостей о Костомарове, который долгое время был участником шоу «Ледниковый период».

«Да, мы все в таком состоянии... очень напряженном, переживающем, и молимся, чтобы все было хорошо с Ромой.

Но нельзя не кататься, нельзя не выходить к людям, и я уверен, что Роман нас в этом бы очень сильно поддержал. Конечно, сейчас у всех невероятные переживания, грусть в связи с ситуацией, но мы с ним, молимся.

Каждый из нас. Не знаю, мне сложно это высказать», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Также именитый фигурист рассказал, как относится к большому объему новостей про Костомарова.

«Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит. Я бы так поступил, это мое мнение», — заявил Тихонов.

Информация о госпитализации Романа Костомарова появилась 10 января, фигурист уже больше месяца находится в больнице. Первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к хирургическим вмешательствам — фигуристу, по данным СМИ, были ампутированы стопы и частично пальцы на руках.