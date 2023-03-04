«Может понемногу двигаться»: Костомаров приходит в себя в больнице

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах в дуэте с Татьяной Навкой, у которого в результате гангрены из-за тяжелой пневмонии были ампутированы конечности, постепенно начал приходить в себя. Врачи положительно оценивают динамику выздоровления 46-летнего спортсмена.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в сознание. По информации агентства «Р-Спорт» спортсмен стал совершать первые движения и постепенно выходит из состояния медикаментозного сна.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – рассказал знакомый с ситуацией источник.

Бывший фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии. Он сразу был введен в состояние искусственной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также был поставлен на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) для насыщения крови кислородом.

В результате последней процедуры в организме спортсмена началось отмирание клеток, и врачи вынуждены были несколько раз прибегнуть к ампутациям, удалив Костомарову обе стопы, а также пальцы на руках.

В какой-то момент появилась информация, что после ампутации у 46-летнего фигуриста случилось кровоизлияние в мозг и два микроинсульта, после чего он снова был погружен в состояние медикаментозной комы. Сообщалось, что Роман находится в крайне тяжелом состоянии, а врачебный прогноз остается неутешительным.

Однако накануне «Матч ТВ» со ссылкой на знакомый с состоянием спортсмена источник сообщил, что олимпийский чемпион постепенно начинает идти на поправку.

«Роман Костомаров находится в медикаментозном сне. Как такового общения Романа с родными нет пока. Жена навещает его каждый день. Возможно, врачи сегодня попытаются вывести его из медикаментозного сна», — говорилось в сообщении.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – сообщал источник уже ТАСС.

В то же время, по информации «Спорт-Экспресс», плазмаферез, используемый при лечении Костомарова, «дает хорошие шансы на выживание, но возможности организма будут неполными». Утверждается, что Костомаров останется человеком с ограниченными возможностями.

При этом еще 28 февраля состояние спортсмена оставалось крайне тяжелым: «Состояние по‑прежнему стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», – рассказывал источник «Матч ТВ».

Продюсер ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе» Илья Авербух поблагодарил болельщиков за поддержку Костомарова и пообещал передать их письма спортсмену.

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви». Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает неповторимая энергия, возникает чувство безусловного единения! — рассказал «Р-Спорту» хореограф, коллега и друг Костомарова Илья Авербух.

— И отдельная благодарность нашим замечательным вокалистам – Евгении Рябцевой и Руслану Ивакину, которые создали неповторимую атмосферу и наполнили наше шоу теплотой и любовь. И отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он – неотъемлемая часть нашей ледовой семьи! Благодарим за те письма, которые были написаны Роману, мы ему обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе».

Высказалась недавно в поддержку спортсмена и экс-фигуристка, а также знаменитая певица Анна Семенович.

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой. Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы. Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», — рассказала Семенович в эфире телеканала «Россия 1».