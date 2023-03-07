Овечкин вновь забил, но «Вашингтон» терпит бедствие и идет мимо плей-офф

Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, поразив ворота «Лос-Анджелес Кингз» и сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Лиги до 78 голов. Однако этот гол не помог «Вашингтон Кэпиталз» уйти от поражения, «столичные» в нынешнем сезоне рискуют остаться без плей-офф.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2

«Вашингтон» выходил на матч против «Лос-Анджелеса» с серией из двух побед, однако продолжить побеждать у «столичных» не получилось. «Кэпиталз» открыли счет в матче в середине второго периода благодаря голу Расмуса Садина, однако уже через две минуты Владислав Гавриков с передач Кевина Фиалы и Виктора Арвидссона забросил свою первую шайбу за «Кингз» и восстановил равенство на табло. За полминуты до конца второго периода Филипп Дано вывел «Лос-Анджелес» вперед.

Овечкин играл как прежде, был очень активен на льду и в начале третьего периода счет сравнял, забросив в своем фирменном стиле — в касание со средней дистанции мощным щелчком в большинстве.

Эта шайба стала для Александра Великого уже 36-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ, а отставание от «вечного рекорда» Уэйна Гретцки сократилось до 78 голов.

Овечкин продолжает свою погоню, и в том, что он побьет рекорд Гретцки, многие хоккейные эксперты уже не сомневаются. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук заявил, что недавняя трагедия в семье Овечкина – смерть его отца Михаила – станет только дополнительной мотивацией.

«Дядя Миша — большой болельщик своего сына, фанат хоккея. Все свободное время он посвящал Саше. Тяжелая ситуация. Я тоже проходил через это. Здесь никаких слов не надо. Самое главное — поддержать и дать время. Это жизнь. Мы не молодеем. Мы всегда будем его помнить. У Сани теперь есть дополнительный стимул, чтобы побить все рекорды, а фамилия его отца уже навсегда была закреплена в истории», — приводит слова Ковальчука Sport24.

В этом матче ворота «Кингз» защищал 31-летний американский голкипер Финикс Копли.

Он стал 169-м голкипером в НХЛ, которому забивал Овечкин. Только два игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей: Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Однако гол Овечкина не помог «Вашингтону» спастись в этом матче. На шайбу российского нападающего «Лос-Анджелес» ответил еще двумя взятиями ворот, отличились Майки Андерсон и Адриан Кемпе. Это поражение сильно осложнило борьбу «столичных» за попадание в плей-офф, поскольку сейчас они находятся в трех очках от места, которое гарантирует попадание в следующую стадию. Ситуация «Вашингтона» осложняется тем, что прямые конкуренты в борьбе за плей-офф — «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйрбз», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз»» — сыграли меньше матчей, чем «Кэпиталз».

Другие матчи НХЛ с участием россиян

В прошедший игровой день регулярного чемпионата НХЛ состоялось не так много матчей, в которых приняли участие российские хоккеисты. «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов одолел «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:3. Свой вклад в победу внесли российские игроки: Андрей Кузьменько на 5-й минуте игры помог отличиться Элиасу Петтерссону, который открыл счет в матче, а Василий Подколзин забросил вторую шайбу своей команды, выведя ее вперед по счету (2:1).

В поединке «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», который завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2, на лед в матче НХЛ впервые с мая 2021 года вышел российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов.

Прошлый сезон он пропустил из-за травмы, которую получил в августе 2022 года: россиянин порвал ахилл и перенес новую операцию, восстановление после которой заняло несколько месяцев. В январе 2023 года «Сан-Хосе» отправил защитника в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), для набора формы. Кныжов сыграл в АХЛ 12 матчей при показателе полезности «-6». В первом матче за «Шаркс» после долгой паузы он не отличился и завершил поединок при показателе полезности «-1», как два других российских игрока: Евгений Свечников и Александр Барабанов. Нападающий Владислав Наместников, играющий за «Джетс», очков также не набрал.

«Даллас» Старз» в домашнем поединке устроил «перестрелку» с «Калгари Флэймз» и уступил со счетом 4:5. Россиянин Никита Задоров из победившей команды записал на свой счет заброшенную шайбу, он оформил второй гол своей команды, его ассистентами выступили Трой Стечер и Назем Кадри. Игрок «Далласа» Евгений Дадонов очков не набрал и не сумел помочь своей команде уйти от поражения.